వైద్య సేవల్లో ఏఐ - 18 ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో ప్రయోగాత్మకంగా పరీక్షలు
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రయోగాత్మకంగా ఏఐ సేవలు - 18 ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో సుమారు 40 పరికరాల ద్వారా పైలట్ ప్రాజెక్టు అమలు - తక్కువ సమయంలో వ్యాధుల నిర్ధారణ, వెనువెంటనే చికిత్స
Published : March 9, 2026 at 10:23 AM IST
Artificial Intelligence in Health Sector : కృత్రిమ మేధస్సు వినియోగంతో వైద్య సేవల్లో విప్లవాత్మక మార్పులకు కూటమి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. రాష్ట్రంలో 18 ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో సుమారు 40 పరికరాల ద్వారా పైలటు ప్రాజెక్టు ప్రారంభించారు. సరికొత్త ఆవిష్కరణలతో వైద్య సేవల్లో కీలకమైన స్క్రీనింగ్, పలు రకాల పరీక్షలను చేస్తున్నారు. దీంతో తక్కువ సమయంలో వ్యాధులను వైద్యులు నిర్ధారిస్తారు. రోగులకు ఉన్నత చికిత్స వెంటనే అందించగలుగుతారు. విశాఖ, అనంతపురం, గుంటూరు, కాకినాడ జీజీహెచ్, విజయవాడ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, పార్వతీపురం, తెనాలి జిల్లా ఆసుపత్రి, ఇతరచోట్ల పైలట్ ప్రాజెక్ట్ విధానంలో రకరకాల పరీక్షలు చేస్తున్నాయి.
వైద్య రంగంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పెనుమార్పులు తీసుకురానుంది. వ్యాధుల నిర్ధారణ, వైద్య పరీక్షలు ఏఐ టెక్నాలజీతో పనిచేసే నూతన పరికరాలతో చేయనున్నారు. పరీక్షల ఫలితాలు వేగంగా, ఖచ్చితత్వంతో వస్తాయని వైద్యశాఖ చెబుతోంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 18 ఆసుపత్రుల్లో 40 పరికరాలతో పైలెట్ ప్రాజెక్ట్ నిర్వహిస్తున్నారు. రోగులు, వైద్యుల మధ్య జరిగే సంభాషణను రికార్డింగ్ చేయడం, దగ్గు ద్వారా టీబీని గుర్తించడం, గుండె జబ్బులు, రక్తహీనతను గుర్తించడం, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఏఐ కెమెరా వినియోగం, చిన్నపిల్లల్లో న్యూరాలజికల్ డిజార్డర్స్, క్యాటరాక్ట్, గ్లూకోమా, సికిల్ సెల్ అనీమియా, రక్తహీనత, ఇతర పరీక్షలకు ఆధునిక సాంకేతిక పరికరాలను వినియోగిస్తున్నారు. అలాగే అవసరమైనచోట్ల అత్యాధునిక సాఫ్ట్వేర్ను కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు.
తక్కువ సమయంలో నాణ్యమైన వైద్యం : ఇటీవల ఆసుపత్రుల్లో పైలట్ విధానంలో ప్రారంభమైన ఈ పరీక్షలు త్వరలో ముగియనున్నాయి. వీటి ఫలితాలపై సీఎం చంద్రబాబుకు రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ నివేదిక అందజేయనున్నారు. సీఎం ఆదేశాలు అనుసరించి, తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి తెలిపారు. ఏఐ ఆధారిత సేవల ద్వారా తక్కువ సమయంలో నాణ్యమైన వైద్య సేవలను ఎక్కువ మందికి అందించవచ్చని మంత్రి తెలిపారు. ఈ సేవలను అబా ఐడితో అనుసంధానం చేసి రోగుల వివరాలను డిజిటలైజేషన్ చేయనున్నారు. వైద్య సేవల్లో టెక్నాలజీ వినియోగంపై వైద్యశాఖ కార్యదర్శి సౌరబ్ గౌర్ ప్రత్యేక దృష్టి కేంద్రీకరించారు. సీఎం చంద్రబాబు సంకల్పాన్ని అమలు చేసేందుకు వైద్యశాఖా మంత్రి సత్యకుమార్ 'రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్' సహకారంతో పరికరాలను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు చర్యలు చేపట్టారు.
నూతన ఆవిష్కరణలు చేసే వారి నుంచి దరఖాస్తులను 'ఏపీ మెడ్క్ ఇన్నోవేషన్ చాలెంజ్' పేరుతో దేశవ్యాప్తంగా దరఖాస్తులను ఆరోగ్యశాఖ ఆహ్వానించింది. వీటి పరిశీలన, సిపార్సు కోసం ప్రత్యేకంగా 'క్యాథ్' (కమిటీ ఫర్ అప్లయిడ్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ హెల్త్) కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో వైద్య, టెక్నాలజీ రంగాల్లో పేరు ప్రఖ్యాతలు కలిగిన డాక్టర్ వి.రామనాధన్ (ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూటు ఆఫ్ ఫైన్స్ బెంగళూరు), డాక్టర్ మోనా దుగ్గల్ (ఐసీఎంఆర్-డైరెక్టర్), డాక్టర్ సుహేల కపూర్ (ఏఐ నిపుణులు-ఐసీఎంఆర్), డాక్టర్ శివకుమార్ (ఫౌండర్ స్వస్తి- ఎన్జీఓ ఆర్గనైజేషన్), డాక్టర్ రాకేష్ కల్పల (ఏఐజీ హాస్పిటల్స్-హైదరాబాద్), సంగీత్ కుమార్ (మెడ్క్ నిపుణులు), సర్వేశ్సింగ్ (మేనేజింగ్ డైరెక్టర్- మరిచి వెంచర్స్) లు సభ్యులుగా ఉన్నారు. ప్రభుత్వానికి 297 నూతన అప్లికేషన్స్ రాగా వాటిలో 18 అప్లికేషన్స్లను సిఫార్సు చేసింది. శాలిసిట్ టెక్నాలజీస్, సన్ఫాక్స్ టెక్నాలజీస్, ఆర్ట్ పార్క్, కాగ్నీటివ్ బోటిక్ టెక్నాలజీస్ సంస్థలు ప్రతిపాదించిన అప్లికేషన్స్ ద్వారా ఎంపికచేసిన ఆసుపత్రుల్లో పరీక్షలు చేస్తున్నాయి.
ఏఐతో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ గుర్తింపు : దగ్గు ద్వారా టీబీ గుర్తించడం, గుండె జబ్బులను ముందుగా గుర్తించడం, చిన్న పిల్లలకు న్యూరాలజికల్ సమస్యలకు అనుగుణంగా చికిత్స అందించడం, పూర్వ డేటా ఆధారంగా డెంగ్యూ జ్వరాల అవుటు బ్రేక్స్ను ముందుగానే గుర్తించడం వంటి ప్రక్రియ ఏఐ ద్వారా కొనసాగుతంది. ప్రస్తుతం గుంటూరు జీజీహెచ్లో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ను గుర్తిస్తున్నారు. క్యాటరాక్ట్, డయాబెటిక్ న్యూరోపతి వైద్యంలో పరికరాలు వినియోగిస్తూ రోగులను పరీక్షిస్తున్నారు. ఎనిమియా, టూకేమియాను 'బ్లడ్ స్లైడ్' ఆధారంగా గుర్తించే పరీక్షలు విజయవాడ జిజిహెచ్లో జరుగుతున్నాయి. విజయవాడ సిటీ డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్లో ప్రత్యేకంగా సిద్ధంచేసిన సూటుకేసులోని కిట్ల ద్వారా షుగర్, కిడ్నీ, థెరాయిడ్, ఇతర రక్త పరీక్షలు చేస్తున్నారు.
నవజాత శిశువులకు తేలికపాటి ఆక్సిజన్ : శరీరానికి అమర్చే ఉపపరికరాల సాయంతో నవజాత శిశువులకు అత్యవసర సమయాల్లో తేలికపాటి ఆక్సిజన్ ఆందిస్తున్నారు. కీళ్లనొప్పుల మూలాలను వెంటనే గుర్తించడం, వైద్యులు, రోగి మధ్య జరిగే సంభాషణను రికార్డు చేసి రోగ నిర్ధారణ, ప్రిస్కప్షన్ సిద్ధం చేయడం వంటి పరీక్షలు పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లి ఏరియా ఆసుపత్రి, తెనాలి జిల్లా ఆసుపత్రి, విశాఖలోని విక్టోరియా ఆసుపత్రి, కాకినాడ జీజీహెచ్, పార్వతీపురం జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో జరుగుతున్నాయి. రక్త నమూనా తీసుకోకుండానే కంటి ఫొటోతో రక్తహీనత గుర్తిస్తున్నారు.
స్కెతస్కోపునకు అదనంగా చిన్న పరికరాన్ని అమర్చి, ఈసీజీ లేనిచోట్ల గుండె సమస్యలు గుర్తించడం, ఐసీయూల్లో ఉండే రోగులకు పరికరాలు అమర్చి నిరంతరం బీపీ, పల్స్, శరీర ఉష్ణోగ్రత, ఇతర మానిటరింగ్ పరీక్షలు చేస్తున్నారు. పాడేరు జీజీహెచ్, కర్నూలు, అనంతపురం జీజీహెచ్, తిరుపతి రుయాలో ఈ పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం పైలెట్ ప్రాజెక్టు కింద ఆసుపత్రుల్లో వైద్య సేవలు అందిస్తున్న సంస్థలు ఇప్పటివరకు సాధించిన ఫలితాలను త్వరలో క్యాథ్ కమిటీ విశ్లేషిస్తుందని రాష్ట్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కమిషనర్ వీరపాండియన్ వెల్లడించారు.
