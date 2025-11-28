పేదవాడి ఆకలి తీర్చే కేంద్రాల్లో సరికొత్త విధానం - అన్న క్యాంటీన్లపై నిఘా నేత్రం
ప్రతి క్యాంటీన్కు 6 సభ్యులతో ప్రత్యేక కమిటీ - నాణ్యత, రుచి, శుచికి పెద్దపీట - ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి పక్కా వ్యవస్థ - ప్రభుత్వం కీలక ఉత్తర్వులు
Published : November 28, 2025 at 7:54 PM IST
Anna Canteen New Guidelines: పేదవాడి ఆకలి తీర్చే అక్షయపాత్రలు ‘అన్న క్యాంటీన్లు’. ఇక్కడ దొరికే బువ్వ మరింత రుచిగా, శుచిగా ఉండాలని ప్రభుత్వం గట్టిగా నిర్ణయించుకుంది. కేవలం భోజనం పెట్టడమే కాదు, అది నాణ్యంగా ఉందో లేదో ప్రతి పూటా పరీక్షించేందుకు ఒక పక్కా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది. ఇకపై రాష్ట్రంలోని ప్రతి అన్న క్యాంటీన్ నిర్వహణను పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేకంగా ‘అడ్వైజరీ కమిటీ’లు రాబోతున్నాయి. ఈ కమిటీ సభ్యులు ఆహారాన్ని రుచి చూసి, బాగుందని నిర్ధారించాకే సామాన్యుడి కంచంలోకి అన్నం వస్తుంది. ఈ మేరకు పురపాలక పట్టణాభివృద్ధి శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఆరుగురు సభ్యులతో ప్రత్యేక కమిటీ: అన్న క్యాంటీన్ల నిర్వహణలో ఎలాంటి లోపాలు తలెత్తకుండా ప్రభుత్వం కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది. ప్రతి అన్న క్యాంటీన్ స్థాయిలో ఆరుగురు సభ్యులతో ఒక అడ్వైజరీ కమిటీని నియమిస్తారు. ఈ కమిటీకి ఛైర్మన్గా స్థానిక మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ గానీ, కార్పొరేటర్ లేదా కౌన్సిలర్ గానీ వ్యవహరిస్తారు. కమిటీ ఛైర్మన్ను సంబంధిత జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి స్వయంగా నియమిస్తారు. ఇక సభ్యులుగా వార్డు శానిటేషన్ & ఎన్విరాన్మెంట్ సెక్రటరీ, వార్డు మహిళా సంరక్షణ కార్యదర్శి (ఉమెన్ పోలీస్), స్థానిక ఎన్జీవో ప్రతినిధి, డ్వాక్రా మహిళ, అన్న క్యాంటీన్ నోడల్ ఆఫీసర్ ఉంటారు.
ప్రతి పూటా రుచి చూడాల్సిందే: కేవలం పర్యవేక్షణకే పరిమితం కాకుండా, ఆహార నాణ్యతపై ఈ కమిటీకి పూర్తి బాధ్యతలు అప్పగించారు. వంటగదిని నిరంతరం తనిఖీ చేయాలి. వంటలు రుచికరంగా ఉన్నాయా, నాణ్యమైన సరకులు వాడుతున్నారా లేదా అనేది చూడాలి. ముఖ్యంగా, కమిటీ సభ్యులు ప్రతి పూటా వండిన ఆహారాన్ని స్వయంగా రుచి చూడాలి. రుచి, నాణ్యత వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు రికార్డుల్లో నమోదు చేయాలి. అప్పుడే ప్రజలకు వడ్డించాలి.
7 సూత్రాల అమలు, నిరంతర నిఘా: క్యాంటీన్ల నిర్వహణ కోసం ప్రభుత్వం 7 కేటగిరీల్లో ప్రత్యేక నియమ నిబంధనలను రూపొందించింది. పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచేలా నిరంతర పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ చేపట్టాలి. రికార్డులను సమర్థంగా నిర్వహించాలి. రోజువారీ కార్యకలాపాలను క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షించాలి. స్థానిక ఎన్జీవోలు, వాలంటరీ గ్రూపులు, డ్వాక్రా సంఘాలను సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగాలి.
ఫిర్యాదు ఉంటే వెంటనే పరిష్కారం: భోజనం బాగున్నా, బాగోకపోయినా ప్రజల అభిప్రాయమే అంతిమ తీర్పు. అందుకే ప్రజల ఫీడ్బ్యాక్కు ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. ఆహార నాణ్యత, క్యాంటీన్ ఏర్పాట్లపై నిరంతరం ప్రజల నుంచి అభిప్రాయాలు సేకరించాలి. ఎవరైనా ఫిర్యాదు చేస్తే సత్వరం స్పందించేలా ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే లోపాలను సరిదిద్దే చర్యలు చేపట్టాలి.
టెక్నాలజీతో చెక్: మానవ పర్యవేక్షణతో పాటు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని కూడా ప్రభుత్వం వాడుకుంటోంది. ప్రతి క్యాంటీన్లో సీసీ టీవీ కెమెరాల ద్వారా నిఘా ఉంటుంది. సిబ్బంది హాజరు కోసం బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ అమలు చేస్తారు. ఐఓటీ విధానం ద్వారా టెక్నాలజీ గవర్నెన్స్ నిర్వహించాలని సూచించింది.
ఈ మేరకు మునిసిపల్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ముఖ్య కార్యదర్శి సురేష్ కుమార్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా పురపాలక శాఖ డైరెక్టర్ను ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ తాజా నిర్ణయంతో అన్న క్యాంటీన్ల సేవలు మరింత మెరుగ్గా ప్రజలకు అందుతాయని భావిస్తున్నారు.
