పరిశ్రమలకు 'వాట్సప్' ఆయుధం - ఎంవోయూ నుంచి ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యే వరకు ట్రాకింగ్
రాజకీయ నేతలు, అధికారులు నుంచి సమస్య తలెత్తినా వేగంగా పరిష్కారం - నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించిన వెంటనే ఆ సంస్థ పేరిట ప్రత్యేకంగా వాట్సప్ గ్రూప్ -కంపెనీల ప్రతినిధులతో సమన్వయం చేసుకుని, సమస్యల పరిష్కారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 8:10 AM IST
Government Introduced Whatsapp Services To Clear Investments Issues : పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అడ్డంకిగా మారుతున్న స్థానిక ఆటంకాలపై ప్రభుత్వం ఇప్పుడు వాట్సప్నే ఆయుధంగా మార్చింది. ఎంవోయూ కుదిరిన క్షణం నుంచి ప్రాజెక్టు గ్రౌండింగ్ పూర్తయ్యే వరకూ ప్రత్యేక గ్రూపుల ద్వారా నేరుగా పర్యవేక్షణ కొనసాగిస్తోంది. మంత్రి నారా లోకేశ్ స్వీయ పర్యవేక్షణలో నడుస్తున్న ఈ వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో రాజకీయ జోక్యం, అధికారుల ఆలస్యం, భూసంబంధ సమస్యలు ఎక్కడ తలెత్తినా నాలుగు రోజుల్లోనే స్పందించే వ్యవస్థను అమల్లోకి వచ్చింది. పారిశ్రామికవేత్తలతో నేరుగా సమన్వయం పెంచుతూ పెట్టుబడులను ఫైళ్లకే పరిమితం కాకుండా ఫ్యాక్టరీల దాకా తీసుకెళ్లే దిశగా ప్రభుత్వం వేగం పెంచుతోంది.
రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయాలనుకునే వారికి ఏ సమస్య ఎదురైనా కేవలం వాట్సప్లో మెసేజ్ పెడితే చాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందిస్తుంది. క్షేత్రస్థాయిలోని స్థానిక రాజకీయ నాయకులు, అధికారులు ఎవరి నుంచి చిన్న సమస్య తలెత్తినా వేగంగా పరిష్కరిస్తుంది. పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు అవగాహన ఒప్పందం (ఎంవోయూ) కుదుర్చుకున్న సంస్థలు నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించిన వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ సంస్థ పేరిట ప్రత్యేకంగా వాట్సప్ గ్రూప్ను క్రియేట్ చేస్తోంది.
90 వాట్సప్ గ్రూప్ల ద్వారా ఫోకస్ : మంత్రి నారా లోకేశ్తో పాటు పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్, ఇద్దరు కీలక మంత్రులు, కార్యదర్శి, జిల్లా కలెక్టర్, సంబంధిత పరిశ్రమ ప్రతినిధులు మాత్రమే ఈ వాట్సప్ గ్రూపుల్లో ఉంటారు. ఈ గ్రూప్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు కంపెనీల ప్రతినిధులతో ప్రభుత్వం సమన్వయం చేసుకుని, సమస్యలను సత్వరం పరిష్కరించగలుగుతున్నారు. దీనివల్ల ఎంవోయూలను సత్వరమే గ్రౌండింగ్ చేయడంతో పాటు నిర్దేశిత వ్యవధిలో పనులు వేగంగా పూర్తి చేయడం సాధ్యమవుతుందని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇలా పరిశ్రమల శాఖ ప్రస్తుతం 90 వాట్సప్ గ్రూప్లను నిర్వహిస్తోంది.
వారంలో ఒకరోజు ఈ గ్రూప్లోనే : మరోవైపు పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు అవసరమైన అనుమతులు అధికారికంగా ఆన్లైన్లో తీసుకున్నా, క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం రాజకీయ నేతలు పెట్టే ఇబ్బందుల గురించి రాతపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేసే పరిస్థితి లేని పరిస్థితి. చాలాచోట్ల ప్రాజెక్టు జాప్యానికి ఇదే ప్రధాన కారణం అవుతోంది. గ్రూప్లో పరిమితమైన కొందరు ముఖ్యలకు మాత్రమే అవకాశం ఉండటంతో కంపెనీ ప్రతినిధులు ఎలాంటి సమస్యనైనా వెంటనే ప్రస్తావించగలుగుతున్నారు. ఈ ఫిర్యాదుపై ఏం చర్యలు తీసుకున్నారో సంబంధిత జిల్లా కలెక్టర్లు కేవలం నాలుగు రోజుల్లో ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. దీంతో సమస్య వేగంగా పరిష్కారమవుతోంది. ఇలా పరిశ్రమ పనుల పురోగతిపై వారంలో ఒకరోజు ఈ గ్రూప్లోనే పారిశ్రామికవేత్తలతో అధికారులు సమీక్షిస్తున్నారు.
పరిశ్రమల అడ్డంకులకూ ప్రభుత్వం చెక్ : మొత్తంగా వాట్సప్ గ్రూపుల పర్యవేక్షణతో పరిశ్రమల ఏర్పాటులో కనిపించని అడ్డంకులకూ కూటమి ప్రభుత్వం చెక్ పెడుతోంది. ఫైళ్ల చుట్టూ తిరిగే పెట్టుబడులను నేరుగా క్షేత్రస్థాయికి తీసుకెళ్లే వ్యవస్థగా ఈ వాట్సప్ గ్రూపులు మారుతున్నాయి. అంతేగాక వేగవంతమైన స్పందన, నిరంతర సమన్వయంతో రాష్ట్రం పెట్టుబడిదారులకు నమ్మకమైన గమ్యస్థానంగా నిలుస్తోంది.
గ్రామ పంచాయతీల్లోనూ స్మార్ట్ సేవలు - ఇక వాట్సప్ నుంచే ఆస్తి పన్ను చెల్లింపులు!
పౌరసరఫరాలకు 'మనమిత్ర' వాట్సాప్ - హాయ్ అంటే చాలు అన్నీ సేవలు అందులోనే!