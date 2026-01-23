ETV Bharat / state

స్వర్ణ గ్రామ, వార్డు కార్యాలయాల పర్యవేక్షణకు మూడంచెల వ్యవస్థ - వచ్చే నెల నుంచి అమలులోకి!

జిల్లా, మున్సిపల్, మండల స్థాయిలో పర్యవేక్షణ - సచివాలయాల్లో ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు పలు చర్యలు చేపడుతున్న ప్రభుత్వం

AP Government Introduced Three Tier Secretariat System from February
AP Government Introduced Three Tier Secretariat System from February (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 11:45 AM IST

AP Government Introduced Three Tier Secretariat System from February: రాష్ట్రంలో గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల వ్యవస్థలో ప్రభుత్వం అనేక సంస్కరణలు తీసుకు వస్తోంది. అందులో భాగంగా వాటి పేర్లనూ మార్చేసింది. తాజాగా స్వర్ణ గ్రామ, వార్డు శాఖల్లో మూడంచెల అధికారుల వ్యవస్థ వచ్చే నెల నుంచి అమలులోకి రానుంది. ఇప్పటికే కొన్ని చోట్ల అధికారులను నియమించారు. మిగిలిన చోట్ల నెలాఖరులోగా పూర్తి చేయనున్నారు. ఫిబ్రవరి 15 నుంచి పూర్తి స్థాయిలో వ్యవస్థ అందుబాటులోకి రానుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఇప్పటికే స్వర్ణ గ్రామ, వార్డు కార్యాలయాల్లో ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు ప్రభుత్వం పలు చర్యలు చేపడుతోంది. జనాభా ఆధారంగా గ్రామ, వార్డు కార్యాలయాలను 3 క్యాటగిరీలుగా విభజించింది. వాటిలో 6, 7, 8 మంది చొప్పున ఉద్యోగులు ఉండేలా సర్దుబాటు కూడా చేశారు. దీంతో పాటు ఉద్యోగుల పై పర్యవేక్షణ, పరిపాలన వ్యవహారాల కోసం మండల, మున్సిపల్​, జిల్లా స్థాయిలో ప్రత్యేకంగా అధికారులను నియమించాలని నిర్ణయించారు.

జిల్లా కేంద్రాల్లో శాశ్వత అధికారులను ఉంచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. రాష్ట్రంలోని 123 పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లోను కూడా స్వర్ణ వార్డు కార్యాలయాల పర్యవేక్షణ కోసం అధికారులను నియమిస్తున్నారు. పురపాలకశాఖ నుంచి అదనపు కమిషనర్‌ స్థాయి అధికారులను డిప్యుటేషన్‌ పై తీసుకున్నారు. మండల స్థాయి పర్యవేక్షణలో 660 మంది అధికారులు ఉండగా ఇప్పటికే 610 మంది బాధ్యతలు చేపట్టారు. డిప్యూటీ ఎంపీడీవోలను ఇందుకోసం డిప్యుటేషన్‌పై తీసుకున్నారు. మరో 50 మంది కోసం పంచాయతీరాజ్‌ శాఖకు లేఖ రాశారు.

నెలకు రూ.వెయ్యి చొప్పున: స్వర్ణ గ్రామ, వార్డు కార్యాలయాల్లో పాడైన కంప్యూటర్లు, ప్రింటర్లు, యూపీఎస్‌ల స్థానంలో రూ.22 కోట్లతో ప్రభుత్వం కొత్త వాటిని సమకూరుస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్‌ (APTS) ఆధ్వర్యంలో టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేశారు. ఏజెన్సీలకు వర్క్‌ ఆర్డర్లు సైతం ఇచ్చారు.

మార్చి తొలి వారంలోనే వార్డు, గ్రామ కార్యాలయాలకు సామగ్రి సరఫరా చేయనున్నారు. సచివాలయాల వ్యవస్థ ఏర్పాటు సమయంలో కేటాయించిన కంప్యూటర్లు, ప్రింటర్లు, యూపీఎస్‌ల్లో చాలా వరకు పాడయ్యాయి. దీంతో ప్రజలకు సేవలు అందించే విషయంలో ఉద్యోగులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. స్వర్ణ గ్రామ, వార్డు కార్యాలయాలకు ఇంటర్నెట్‌ సదుపాయం కల్పిస్తున్నారు. ఒక్కో కార్యాలయానికి ఇందుకోసం నెలకు రూ.1,000 చొప్పున ప్రభుత్వం కేటాయించనుంది.

స్వర్ణ గ్రామ, వార్డు శాఖ ఉద్యోగులు: దేవాదాయశాఖలోని గ్రేడ్‌-3 ఈవో పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఈ పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు గానూ స్వర్ణ గ్రామ, స్వర్ణ వార్డు శాఖ ఉద్యోగులను తీసుకునేందుకు దేవాదాయశాఖ కసరత్తు చేస్తోంది. స్వర్ణ గ్రామ, స్వర్ణ వార్డు శాఖలో అదనంగా ఉన్న ఉద్యోగులను దేవాదాయశాఖలో విలీనం చేయనున్నారు. అందుకు అనుగుణంగా గ్రేడ్‌-3 ఈవోలుగా పోస్టింగ్‌లు ఇచ్చేందుకు ఉన్న అవకాశాలు పరిశీలించాలంటూ ఆ శాఖ కార్యదర్శి తాజాగా మెమో జారీ చేశారు.

ఇందుకు సంబంధించి విధి విధానాలు రూపొందించాలిని దేవాదాయ కమిషనర్‌ను ఆదేశించారు. మరోవైపు కమిషనర్‌ కార్యాలయంలో 20 జూనియర్‌ అసిస్టెంట్ల పోస్టులూ ఖాళీగా ఉన్నాయి. వీటికి కూడా స్వర్ణ గ్రామ, స్వర్ణ వార్డు శాఖకు చెందిన ఉద్యోగులను తీసుకుంటే ఫైళ్లు వేగంగా పరిష్కారం అయ్యేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుందనే వాదన కూడా వినిపిస్తోంది.

ముఖ హాజరు తప్పనిసరి: స్వర్ణ గ్రామ, వార్డు కార్యాలయాల సిబ్బంది పనివేళల్లో ఉదయం పదిన్నర నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు చేపట్టింది. ఉద్యోగులకు ముఖ హాజరు తప్పనిసరి చేసింది. కార్యాలయంలోనే ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా ఉదయం, సాయంత్రం హాజరు వేయాల్సి ఉంటుంది. హాజరు వేయకపోతే ఆ రోజు విధులకు రానట్లే. అలాగే ఆ రోజు వేతనం నిలిపేలా విధి విధానాలను తయారు చేసింది.

ఏపీలో సచివాలయాల పేర్లు మార్పు - స్వర్ణ గ్రామం, స్వర్ణ వార్డుగా నామకరణం

గ్రామ పంచాయతీల్లో 'పన్ను' చెల్లింపులకు ప్రత్యేక పోర్టల్‌ - ఇకపై లెక్కలు పక్కాగా చూపాల్సిందే

