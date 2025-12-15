పాడి రైతులకు వరం - ఈ ఇంజెక్షన్తో పుట్టేవన్నీ పెయ్యలే, ఇచ్చేవన్నీ పాలే!
పాడి రంగం ప్రగతికి బాటలు వేసేలా ప్రభుత్వం చర్యలు - ‘ట్రిపుల్ ఎస్’ వీర్యంతో 90% పెయ్య దూడలే - పాల దిగుబడుల్లో ఏటా 20-30% వృద్ధి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 10:20 PM IST
Sexed Sorted Semen For Producing Female Calves in Cattle : పాడి రంగం ప్రగతికి బాటలు వేసే ఉద్దేశంతో రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ సహకారంతో పెయ్య దూడల ఉత్పత్తి పథకాన్ని ప్రభుత్వం విస్తృతంగా అందుబాటులోకి తీసుకొస్తోంది. ఇందుకుగాను సెక్స్ సార్టెడ్ సెమెన్ (ట్రిపుల్ ఎస్- లింగ నిర్ధారిత వీర్యం)ను పాడి రైతులకు అందజేస్తోంది.
ఉపయోగాలు: ఈ ఇంజెక్షన్ వేయడం ద్వారా ఆవులు, గేదెలు 90 శాతం కచ్చితత్వంతో ఆడ దూడలనే ఈనుతాయి. దీని ద్వారా రెండు, మూడేళ్లలో పాల దిగుబడి భారీగా పెరుగుతుందని పశు సంవర్ధక శాఖ అంచనా వేస్తోంది. పశుగణన-2024 ప్రకారం ఏపీలో 93.62 లక్షల పాడి పశువులున్నాయి. ఓ దశలో గరిష్ఠంగా 1.08 కోట్ల వరకు ఉండేవి. అయితే ఆ తర్వాత పోషణ భారం కావడం, మగ దూడల సంతతి పెరగడంతో రైతులు పాడిరంగాన్ని వదిలేస్తున్నారు.
పాల ఉత్పత్తి పెరిగేలా కార్యాచరణ: ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు ప్రభుత్వం ట్రిపుల్ ఎస్ వినియోగాన్ని పెంచుతోంది. ఇందుకుగాను 2029-30 నాటికి దాదాపు 59 లక్షల పెయ్య దూడల ఉత్పత్తే ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రస్తుతం ఏపీలో ఏటా 147 లక్షల టన్నుల పాల ఉత్పత్తి జరుగుతోంది. ఇది ప్రతి ఏటా 20-30 శాతం పెరిగేలా కార్యాచరణ ఉండాలని పశుసంవర్ధక శాఖకు ప్రభుత్వం స్పష్టంగా నిర్దేశించింది.
తయారీ ప్రక్రియ: ప్రస్తుతం ట్రిపుల్ ఎస్ ఇంజెక్షన్ను హరియాణాలోని కర్నాల్లో ఉన్న ఓ ల్యాబ్లో తయారుచేసి, నేషనల్ డెయిరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు (ఎన్డీడీబీ) ఆధ్వర్వంలో రాష్ట్రానికి పంపిస్తున్నారు. దీన్ని ఇకపై స్థానికంగానే తయారు చేసుకునేలా పశు సంవర్ధక శాఖ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ఒక పశువు నుంచి 10 ఎంఎల్ వీర్యాన్ని సేకరించి అందులో ఎక్స్, వై క్రోమోజోమ్లను వేరుచేస్తారు.
అందుబాటులో 10 లక్షల డోస్లు: ఆడ దూడలను పుట్టించే వై క్రోమోజోమ్లతో కూడిన వీర్యాన్ని చిన్నపాటి నాళిక(స్ట్రా)ల్లో 0.25 ఎంఎల్ చొప్పున నింపుతారు. వీటిని లిక్విడ్ నైట్రోజన్లో 196 డిగ్రీల వద్ద నిల్వ చేస్తారు. మొదట ఒక్కో డోస్ ధర రూ.1,350 కాగా, రైతుల అందుబాటు ధరల్లో ఉండాలని సంకల్పించిన ప్రభుత్వం వీటిని రూ.500కే అందించేది. ఈ ఏడాది జూన్ నుంచి వాటి విలువ రూ.300కి తగ్గగా, ప్రభుత్వం 50 శాతం రాయితీపై కేవలం రూ.150కే సరఫరా చేస్తోంది. ఈ ఏడాది నుంచి 10 లక్షల డోస్లను ఎన్డీడీబీ ద్వారా సమీకరించి రైతు సేవా కేంద్రాల్లో అందుబాటులో ఉంచనుంది. ఇప్పటికే కొన్ని జిల్లాల్లో 10,000 చొప్పున ఇంజెక్షన్లు వినియోగించారు.
ఇంజెక్షన్ చేస్తే గ్యారంటీ: సాధారణ పద్ధతిలో ఎద ఇంజెక్షన్ చేస్తే పెయ్య దూడలే పుడతాయన్న గ్యారంటీ లేదు. కానీ ట్రిపుల్ ఎస్ వీర్యంతో ఆవులు, గేదెలు ఆడ దూడలనే ఈనుతాయన్న ధీమా వచ్చింది. పెయ్య దూడలతో మూణ్నాలుగేళ్లకు రైతులకు పాల ఆదాయం అందుతుంది. అలా కాకుండా పాడి పశువును ఒకవేళ అమ్మినప్పటికీ రూ.50,000 నుంచి రూ.75,000 వరకూ ధర పలుకుతుంది.
పాడి రైతులకు ఆర్థిక ప్రయోజనం: పల్లెల్లో రైతులకు పాల దిగుబడికి కూటమి ప్రభుత్వం అవసరమైన చేయూతనిస్తోంది. వ్యవసాయంలో ఆటుపోట్లు ఎదురైనప్పటికీ పాడిని నమ్ముకున్న వారికి ఆర్థికంగా ప్రయోజనం కలిగించేందుకు అండగా నిలుస్తుంది. జీవనోపాధి కల్పనే ధ్యేయంగా పాడి రైతులను ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది.
అలాగే పాడి రైతుల అదనపు ఆదాయం పొందేందుకు పలు కొత్త పథకాలను ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో పశువులకు కృత్రిమ గర్భధారణ విధానానికి తిరుపతి జిల్లా నారావారిపల్లెలో కూటమి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. పశువులకు దాణాతో సహా అవసరమైన యాంటీ బయోటిక్ మందుల కిట్ను కేవలం రూ.400కే అందిస్తోంది. పాడి రైతుల కష్టాలను తీర్చేందుకు సీఎం చంద్రబాబు తన స్వగ్రామమైన నారావారిపల్లె పరిసరాల్లో దేశంలోనే మొట్టమొదటి సారిగా ఎద క్రమబద్ధీకరణ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు.
పాడి పశువులకు కృత్రిమ గర్భధారణ - ఆ రైతుల ఇళ్లలో పాల వెల్లువ
తక్కువ ఖర్చు, ఎక్కువ లాభం - 'పత్తిపిండి'తో పాలల్లో వెన్న శాతం పెరగుదల