రోడ్డుపై గుంతలా? - 'మనమిత్రకు' చెబితే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్
Mana Mitra Service on Potholes:ఏపీలో గుంతలు లేని రహదారుల కోసం ప్రభుత్వం ఫోకస్ పెట్టింది. ప్రజలు ఎవరైనా తమ ప్రాంతంలో రోడ్డుపై గుంత ఫొటోను మనమిత్ర గవర్నెన్స్లో పంపితే అందకనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 9:53 AM IST
మీ ఇంటి ముందు రోడ్డుపై గుంత ఉందా? మీరు రోజూ నడిచే రోడ్డు అధ్వానంగా మారిందా? ఎవరికి చెప్పినా మరమ్మతులు చేయట్లేదా? గుంతల రోడ్లతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? ఇకపై ఆ కష్టాలకు చెక్ పడినట్లే! రోడ్డుపై గుంత కనిపిస్తే మీరే ప్రభుత్వానికి నేరుగా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు! ఫొటో పెట్టి లొకేషన్ షేర్ చేస్తే చాలూ మిగిలింది సర్కారే చూసుకుంటుంది. ఫిర్యాదు ఎలా చేయాలి? ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఈ వినూత్న కార్యక్రమం ఏంటి? అనేది ఈ కథనంలో చూద్దాం.
రాష్ట్రంలో గుంతలు లేని రహదారుల కోసం ప్రభుత్వం వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రజలు ఎవరైనా తమ ప్రాంతంలో రోడ్డుపై గుంత ఫొటోను మనమిత్ర యాప్లో పంపితే, దాన్ని సంబంధిత శాఖ ద్వారా పూడ్చేలా చర్యలు చేపట్టనున్నారు. గుంతలరహిత రహదారులే లక్ష్యంగా ఆర్టీజీఎస్ మనమిత్ర వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా ఈ ప్రత్యేక ఫిర్యాదు సదుపాయం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
మనమిత్రలో ఫిర్యాదు చేయాలంటే తొలుత 95523 00009కు హాయ్ అని మెసేజ్ పంపాలి. తర్వాత అందులో సేవల ఆప్షన్ను ఎంపిక చేసుకోవాలి. పాట్హోల్ గ్రీవెన్స్ ఆప్షన్ ఎంపిక చేయాలి. రిజిస్టర్ పాట్హోల్ గ్రీవెన్స్ ఎంపిక చేసుకోవాలి. ప్లీజ్ ఫిల్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పాట్హోల్ గ్రీవెన్స్ టు సబ్మిట్ యువర్ కంప్లైంట్ అని వస్తుంది. దాన్ని ఓపెన్ చేయాలి. ఆధార్ వెరిఫికేషన్ కోసం అందులో మీ ఆధార్ నంబర్ నమోదు చేస్తే ఫోన్ నంబరుకు వచ్చే ఓటీపీ నమోదు చేయాలి. అప్పుడు మీ ప్రాంతంలోని రోడ్డు మీద గుంత ఫొటోను అప్లోడ్ చేయాలి. చివరగా గుంత ఉన్న ప్రాంతం కరెంట్ లొకేషన్ షేర్ చేస్తే సరిపోతుంది. మీరు పంపిన ఫొటోతో కూడిన సమస్యపై గ్రీవెన్స్ నమోదైందని మెసేజ్ వస్తుంది.
గుంతలు పూడ్చేలా చర్యలు : మనమిత్ర వాట్సాప్ ద్వారా వచ్చిన రహదారుల గుంతల ఫొటోల వివరాలన్నీ పురపాలక, పంచాయతీరాజ్, ఆర్అండ్బీ, జాతీయ రహదారుల్లో ఏ రోడ్లకు చెందినవో గుర్తిస్తారు. సంబంధిత శాఖల అధికారులకు ఆ వివరాలు పంపిస్తారు. ఆయా శాఖల అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో వెంటనే ఆయా గుంతలు పూడ్చేలా చర్యలు తీసుకుంటారు. అన్ని శాఖల్లోనూ రహదారుల మరమ్మతులకు వార్షిక నిర్వహణ నిధులు ఉంటాయి. వాటిని వినియోగించి గుంతలు పూడ్చేలా చేస్తారు. గుంతలపై ఫిర్యాదు చేసిన వాళ్లు దాని తాజా పరిస్థితి తెలుసుకునేందుకు వీలు కల్పించారు.
సమస్య ఉంటే ఫిర్యాదు చెయ్యండిలా - తుపాను వేళ మనమిత్ర సేవలు