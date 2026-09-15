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రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాల గరిష్ఠ వయోపరిమితి పెంపు

ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాలకు గరిష్ట వయోపరిమితిని వచ్చే ఏడాది సెప్టెంబర్ 30 వరకు పొడిగిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు వేర్వేరు ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. ఏపీపీఎస్సీ ఇతర నియామక సంస్థలు చేపట్టే నియామకాలకు వర్తిస్తుంది.

Age Limit Has Increased In Government Jobs
ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాల గరిష్ఠ వయోపరిమితి పెంపు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 10:27 AM IST

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Age Limit Has Increased In Government Jobs : రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఆశిస్తున్న నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం తీపి కబురు చెప్పింది. ఉద్యోగ నియామకాలకు సంబంధించి గరిష్ట వయోపరిమితిని పెంపుదల చేస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాలకు గరిష్ట వయోపరిమితి పెంపుదల చేసింది. ఈ మేరకు 187 ,188 జీవోలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సాధారణ పరిపాలన శాఖ విడుదల చేసింది. వచ్చే ఏడాది సెప్టెంబర్ 30 వరకూ ఈ గరిష్ట వయోపరిమితి పెంపుదల అమల్లో ఉంటుందని వెల్లడించింది.

రాష్ట్రంలో APPSC, DSC సహా ఇతర రిక్రూటింగ్ ఏజెన్సీలు చేసే నియామక ప్రక్రియలకు ఈ వయోపరిమితి పెంపుదల అమలు కానుంది. ఈసారి యూనిఫాం సర్వీసులకు సర్వీసులకు రెండేళ్లపాటు సాధారణ కేటగిరీలో వయోపరిమితి సడలించారు. మిగిలిన రిక్రూట్‌ మెంట్‌లకు 34 ఏళ్ల గరిష్ట వయో పరిమితి నుంచి 44 ఏళ్లకు పెంచారు. రిజర్వ్‌డ్ కేటగిరీలకు మిగిలిన వాటికి వాటి సడలింపులు తథంగా వర్తిస్తాయని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

లక్షల మంది నిరుద్యోగులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు వయసు దాటిపోవడం తీవ్ర ఆవేదన గురిచేసిందని. దీనిపై పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు, ఉపముఖ్యమంత్రి, మానవ వనరుల శాఖ మంత్రుల నుంచి వచ్చిన విజ్ఞప్తుల మేరకు ప్రభుత్వం ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తున్నట్లు వివరించింది.

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EXTENSION OF AGE
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