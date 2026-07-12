రాష్ట్రంలో 62 వేల చ.కి.మీ.లో ఖనిజ నిక్షేపాలు - 125 ప్రాంతాలను గుర్తించి మ్యాపింగ్
62 వేల చదరపు కి.మీ. పరిధిలో 27 ఖనిజాలు ఉన్నట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తింపు - 125 ప్రాంతాలను మినరల్ ప్రొటెన్షియల్ ప్రాంతాలుగా మ్యాపింగ్ చేసిన ప్రభుత్వం -నిక్షేపాలు ఖరారుచేసిన తర్వాత లీజులు కేటాయింపుపై దృష్టి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 10:46 AM IST
Mineral Deposits in Andhra Pradesh : అత్యంత కీలకంగా భావించే 27 ఖనిజాలు మన రాష్ట్రంలో 62 వేల చదరపు కి.మీ. పరిధిలో ఉన్నట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో కచ్చితంగా ఎక్కడెక్కడ ఎంత మేరకు నిల్వలు ఉన్నాయో తేల్చేందుకు ఖనిజాన్వేషణ చేయాల్సి ఉంది. ఇందుకు కేంద్ర, రాష్ట్రప్రభుత్వ రంగ, ప్రైవేటు సంస్థలకు ఖనిజాన్వేషణ చేసేందుకు అనుమతులు ఇచ్చి, నిక్షేపాలు ఖరారుచేసిన తర్వాత లీజులు కేటాయింపుపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టనుంది. ఇందులో భాగంగా 27 రకాల ఖనిజాలు లభించే 125 ప్రాంతాలను మినరల్ ప్రొటెన్షియల్ ప్రాంతాలుగా మ్యాపింగ్ చేశారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా (జీఎస్ఐ), మెటల్ ఎక్స్ప్లొరేషన్, కన్సల్టెన్సీ లిమిటెడ్ (ఎంఈసీఎల్), అటామిక్ మినరల్స్ డైరెక్టరేట్ ఫర్ ఎక్స్ప్లొరేషన్, రీసెర్చ్ (ఏఎండీ), కేంద్రం అనుమతించిన కొన్ని ప్రైవేటు సంస్థలు, వివిధ ఖనిజాలు ఎక్కడెక్కడున్నాయో అన్వేషణ చేస్తుంటాయి. మన రాష్ట్ర పరిధిలో ఎవరికివారుగా అన్వేషణ చేయడం వల్ల, వీటిపై కచ్చితమైన సమాచారం ఉండటంలేదు. దీంతో రాష్ట్రప్రభుత్వం ఖనిజ లభ్యత ఉన్న ప్రాంతాలను మ్యాపింగ్ చేసి నిర్దిష్టమైన సమాచారం అందుబాటులో ఉంచేలా ఏర్పాటు చేసింది.
ఖనిజాలను మూడు రకాలుగా విభజన :
- రేర్ఎర్త్, లిథియం, నియోబియం, కాపర్, లెడ్, జింక్, బేస్ మెటల్స్, టంగ్స్టన్, యురేనియం తదితర క్రిటికల్, స్ట్రేటజిక్ మినరల్స్ ఉన్న 48 ప్రాంతాలను గుర్తించారు.
- సున్నపురాయి, ముగ్గురాయి, ఇనుప ఖనిజం, బాక్సైట్, మాంగనీస్, క్లే, బొగ్గు, క్వార్ట్జ్, సిలికా వంటి హై వ్యాల్యూ బల్క్ మినరల్స్ ఉండే 47 ప్రాంతాలను మ్యాపింగ్ చేశారు.
- బంగారం, వెండి, వజ్రాలు, గ్రాఫైట్ వంటి కీలకమైన లోహాలు లభించే 30 ప్రాంతాలను మ్యాపింగ్ చేశారు.
రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా 31 ప్రాంతాల్లో :
- ప్రస్తుతం కేంద్రం రేర్ఎర్త్ మినరల్స్ వంటి క్రిటికల్ మినరల్స్పై ప్రత్యేకంగా దృష్టిసారించింది. వీటిని విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోకుండా, మన దేశంలోనే తవ్వితీసి, ఇక్కడి అవసరాలకు వినియోగించుకునేలా చూడాలని భావిస్తోంది. ఇటువంటి క్రిటికల్, స్ట్రాటజిక్ మినరల్స్ మన రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా 31 ప్రాంతాల్లో 16,696 చ.కి.మీ. పరిధిలో ఉన్నాయి.
- 11 ప్రాంతాల్లో 14,613 చ.కి.మీ.లో వజ్రాలు లభించేందుకు అవకాశం ఉందని ప్రాథమికంగా గుర్తించారు.
- బంగారం 1,588 చ.కి.మీ., వెండి 147 చ.కి.మీ.లో లభిస్తుందని గుర్తించారు.
- సున్నపురాయి, ముగ్గురాయి, ఇనుప ఖనిజం, బాక్సైట్, క్వార్ట్జ్, మైకా వంటి హై వ్యాల్యూ ఖనిజాలు ఎక్కువగా రాయలసీమ జిల్లాలు, తర్వాత పల్నాడు, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు, పశ్చిమగోదావరి, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో ఉన్నట్లు అంచనా వేశారు.
- బంగారం, వజ్రాలు, వెండి తదితర ఖనిజాలు సీమ జిల్లాల్లో అధికంగాను, కొంత మేరకు ఎన్టీఆర్, పల్నాడు తదితర జిల్లాల్లో ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
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