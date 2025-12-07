ETV Bharat / state

‘రూర్బన్'​గా మారనున్న 359 పంచాయతీలు - అందుబాటులోకి పురపాలక తరహా సేవలు

వార్షికాదాయం రూ.కోటి కంటే ఎక్కువ ఉన్నవి గుర్తింపు - ప్రాథమికంగా 359 గ్రామాల ఎంపిక - త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్న పురపాలక తరహా సేవలు

Roorban facilities in panchayatis
Roorban facilities in panchayatis (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 7:04 PM IST

Updated : December 7, 2025 at 7:12 PM IST

Municipal Style Services To Be Available Soon in Panchayats : ఏపీలో పట్టణ తరహా సదుపాయాలతో 359 రూర్బన్‌ పంచాయతీలు త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి. పది వేలకు పైగా జనాభా, రూ.కోటి కంటే ఎక్కువ వార్షికాదాయం కలిగిన పంచాయతీలను రూర్బన్‌లుగా మార్చాలన్న ప్రతిపాదనను ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. వచ్చే నెలలో దీనికి మార్గదర్శకాలు వెలువడనున్నాయి. పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇటీవల నిర్వహించిన సమీక్షలో రూర్బన్‌ పంచాయతీల ఏర్పాటుకు ఆదేశాలిచ్చారు. ఇందులో భాగంగా క్లస్టర్‌ విధానం రద్దు చేసి ఒక స్పెషల్‌తోపాటు మరో మూడు కేటగిరీలుగా పంచాయతీలను విభజించారు. దీని ప్రకారం స్పెషల్‌ పంచాయతీలే రూర్బన్‌గా మారనున్నాయి.

కార్యదర్శులుగా డిప్యూటీ ఎంపీడీవోలు: డిప్యూటీ ఎంపీడీవోలు పలువురిని రూర్బన్‌ పంచాయతీల్లో కార్యదర్శులుగా నియమించనున్నారు. నిబద్ధత, నిజాయతీ గల 359 మందిని ఎంపిక చేయనున్నారు. పంచాయతీలు అంటే అక్రమ వసూళ్లకు, అడ్డగోలు పనులకు అడ్డాగా మారిందనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ప్రత్యేకించి వార్షిక ఆదాయం ఎక్కువ ఉన్న పంచాయతీల్లో ఇలాంటివి ఎక్కువగా చోటుచేసుకుంటున్నాయి. దాంతో డిప్యుటీ ఎంపీడీవోలుగా పని చేస్తున్న అదే విధంగా పదోన్నతులను పొందిన వారిలో నుంచి రూర్బన్‌ పంచాయతీలకు కార్యదర్శులుగా ఎంపిక చేయనున్నారు.

ప్రాంతీయ అధికారుల పర్యవేక్షణలో: రూర్బన్‌ పంచాయతీలపై పర్యవేక్షణకు ప్రాంతీయ అధికారులను నియమించే విషయాన్ని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. మూడు, నాలుగు ఉమ్మడి జిల్లాలకు ఒక అధికారిని నియమించనున్నారు. జెడ్పీ సీఈవో క్యాడర్‌ స్థాయి అధికారులను ప్రాంతీయ పర్యవేక్షణాధికారులుగా నియమించే అవకాశం ఉంది. విశాఖ, రాజమహేంద్రవరం, గుంటూరు, అనంతపురంలో ప్రాంతీయ కార్యాలయాలు ఉంటాయి. రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ కమిషనర్‌కు ప్రాంతీయ అధికారులు జవాబుదారీగా సైతం ఉంటారు.

ప్రజల సేవలకు నాలుగు విభాగాలు: రూర్బన్‌ పంచాయతీల్లో పురపాలికల తరహాలో కొత్తగా నాలుగు విభాగాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

1) ప్రజారోగ్య విభాగం: శానిటేషన్‌ పనులకుగాను దాదాపు 10-25 మంది కార్మికుల సేవలను వినియోగించనున్నారు. ఇందులో భాగంగా వీరితో ఇళ్ల నుంచి చెత్త సేకరణతో పాటు మురుగు కాలువలను శుభ్రం చేయించనున్నారు. దోమల నియంత్రణకు ఫాగింగ్‌ నుంచి సామాజిక మరుగుదొడ్ల నిర్వహణ వరకు ప్రజారోగ్య విభాగానిదే బాధ్యత.

2) ఇంజినీరింగ్‌ విభాగం: ఆర్థిక సంఘం, ఉపాధి హామీ పథకంలో మెటీరియల్‌ నిధులతో అభివృద్ధి పనులను చేపట్టనున్నారు. పాడైన రహదారులకు మరమ్మతులు, కొత్తవి నిర్మాణం ఇంజినీరింగ్‌ అసిస్టెంట్‌ ఆధ్వర్యంలోపనులను నిర్వహిస్తారు. తాగునీటి సరఫరా, వీధి దీపాల నిర్వహణ బాధ్యత కూడా ఇంజినీరింగ్‌ విభాగానిదే.

3) గ్రామీణ ప్రణాళికా విభాగం: కొత్త నిర్మాణాలకు అనుమతులు, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా చేపట్టే నిర్మాణాల నియంత్రణ వంటివి ప్లానింగ్‌ కార్యదర్శి ఆధ్వర్యంలో చేపట్టనున్నారు. రూర్బన్‌ పంచాయతీలకు ప్రత్యేకంగా బృహత్తర ప్రణాళికలు (మాస్టర్‌ ప్లాన్‌) రూపొందించనున్నారు. ప్రణాళికాబద్ధంగా పంచాయతీలను అభివృద్ధి చేయాలన్నది ప్రధాన ఉద్దేశం.

4) రెవెన్యూ విభాగం: ప్రజల నుంచి ఆస్తి పన్నుల వసూలు, అదే విధంగా కొత్త నిర్మాణాలకు విధిగా పన్నును విధించనున్నారు. పన్నేతర ఆదాయపు వసూళ్లు సక్రమంగా చేపట్టడం, దీంతో పాటు ఆదాయం పెరిగేలా చూడటం ఈ విభాగ ప్రధాన ఉద్దేశం. పన్నుల వసూళ్లలోనూ పారదర్శకత కోసం ఆన్‌లైన్‌ చెల్లింపులు చేయనున్నారు. స్వర్ణ పంచాయతీ పోర్టల్‌ ద్వారా జనన, మరణ ధ్రువీకరణ సర్టిఫికెట్లను కూడా జారీ చేయనున్నారు.

Last Updated : December 7, 2025 at 7:12 PM IST

