ఆహార భద్రతపై సర్కార్ ఫోకస్ - ఇకపై హోటళ్లు, ఆహార తయారీ సంస్థలకు రేటింగ్
కలుషిత ఆహారం, నీటి కాలుష్య కట్టడిపై ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలు - ప్రమాదకర ప్రాంతాలకు మ్యాపింగ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 10:28 AM IST
Food Adulteration in AP : నేటి కాలంలో కాదేది కల్తీకి అనర్హం అన్నట్లుగా ఉంది. ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో అందరూ బిజీ అయిపోయారు. ఇంట్లో వండే తీరిక లేక, కొందరికి ఓపిక లేక, ఆహార పదార్థాలను బయట కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇదే కొందరు వ్యాపారులకు వరంగా మారింది. ఇష్టమొచ్చినట్లు కల్తీ చేసి వ్యాపారాన్ని సాగిస్తున్నారు. ఫలితంగా వీరి దందా మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా సాగుతోంది. రోజుల తరబడి దుకాణాల్లో నిల్వ ఉన్నా పదార్థాలను బయట పారేయకుండా వంటకాల్లో ఉపయోగిస్తున్నారు. ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే రంగులు, ఇతర పదార్థాలను వాడుతున్నారు. దీంతో చాలా మంది వీటిని తిని అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు.
ఇటీవల అధికారుల దాడుల్లో ఆహార కల్తీ ఉదంతాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. అక్రమార్కులు ఆహార కల్తీకి పాల్పడుతూ ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడటమే కాదు, ప్రభుత్వానికీ సవాల్ విసురుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కలుషిత ఆహారం, తాగునీటి సమస్యలకు అడ్డుకట్ట వేసేలా చర్యలు చేపట్టాలని ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల శాఖ (ఐపీఎం)తోపాటు కీలక శాఖలను ఏపీ సర్కార్ అప్రమత్తం చేసింది. ఆహార కల్తీ కట్టడిలో భాగంగా సమగ్ర వ్యూహాన్ని సిద్ధం చేసింది.
లైసెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియ సమర్థంగా నిర్వహిస్తూ నిఘా పెంచాలని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ప్రతి ఆరు నెలలకోసారి జిల్లా స్థాయి కమిటీ సమావేశాలు నిర్వహించాలని పేర్కొంది. ఈ మేరకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్లకు మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ప్రజలు ఎక్కువగా వినియోగించే, త్వరగా కలుషితమయ్యే ప్రమాదం ఉన్న పాలు, పండ్లు, మాంసం, కూరగాయలు, తాగునీరు లాంటి హైరిస్క్ కేటగిరీలపై ఇకపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచాలని సూచించింది. కేవలం ఫుడ్ సేఫ్టీ (ఐపీఎం) మాత్రమే కాకుండా మున్సిపల్, పంచాయతీరాజ్, తూనికలు- కొలతలు, ఉద్యాన, పశువైద్య శాఖల అధికారులు ఉమ్మడిగా ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించాలని సర్కార్ ఆదేశించింది.
పరిశుభ్రతకు రేటింగ్ :
ఆహార పదార్థాల నాణ్యత పరీక్షకు ‘ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆన్ వీల్స్’ సంచార వాహనాలను వినియోగిస్తారు. ఇవి మార్కెట్లు, సంతల్లో తిరుగుతూ అక్కడికక్కడే ఆహార నమూనాలను పరీక్షించి ఫలితాలను వెల్లడిస్తాయి. అంతేకాక రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లు, ఆహార తయారీ పరిశ్రమల్లో పరిశుభ్రత ప్రమాణాలు తనిఖీ చేసి రేటింగ్ ఇస్తారు. ఆడిటింగ్ నిర్వహిస్తారు. ప్రమాణాలు పాటించని వారిపై చర్యలు తీసుకుంటారు.
ప్రయోగశాలల బలోపేతం దిశగా :
- ఫుడ్ సేఫ్టీ విభాగంలో 80 శాతం ప్రయోగశాలల్లో 69 శాతం ఖాళీలు ఉన్నాయి. 150 పోస్టుల భర్తీకి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆమోదం తెలపడంతో దీనిపై దృష్టిసారించారు.
- నీటి నమూనాలు, ఆహారం పరీక్షలు చేసి, ప్రమాదకర పరిస్థితులున్న ప్రాంతాలను మ్యాపింగ్ చేసి పర్యవేక్షిస్తారు.
- ప్రతి తనిఖీ, సేకరించే ఆహార నమూనా, జారీ చేసే నోటీసులు, సీజ్ చేసిన సామగ్రి, కోర్టు తీర్పుల వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు ఫోస్కోస్, నిరంతర తనిఖీలు, నమూనాల సేకరణ ద్వారా ఆహార భద్రత నిబంధనల అమలు (ఫోస్కోరిస్) యాప్లలో నమోదు చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలిచ్చింది.
