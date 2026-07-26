కృష్ణా నది అందాలు చూస్తూ - 'భవానీ ద్వీపం'లో రాత్రి వేళల్లోనూ జల విహారం
భవానీ ద్వీపంలో రాత్రిపూట బోటింగ్కు ప్రభుత్వం అంగీకారం - షరతులతో టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనుమతి - అసాధారణ ప్రవాహ పరిస్థితుల్లో నోటీసులు లేకుండా నిలిపివేత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 11:04 AM IST
Night Boating in Bhavani Island : రాష్ట్రంలో పర్యాటక రంగాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేసే దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. విజయవాడ పున్నమి ఘాట్, అమరావతి కేపిటల్ రీజియన్, భవానీ ఐలాండ్ మధ్య రాత్రి 10 గంటల వరకు బోటింగ్ నిర్వహించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీటీడీసీ)కి అనుమతి మంజూరు చేసింది.
నదీ పరిరక్షణ, నీటి ప్రవాహం, డ్యాం భద్రత వంటి అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని జలవనరుల శాఖ పలు షరతులతో కూడిన ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ నిర్ణయంతో ముఖ్యంగా భవానీ ఐలాండ్లో రాత్రి వేళల పర్యాటక కార్యకలాపాలకు కొత్త ఊపు రానుంది. కృష్ణా నదీ తీరంలోని ఈ ద్వీపం ఇప్పటికే కుటుంబాలు, యువతకు ప్రముఖ విహార కేంద్రంగా ఉండగా, నైట్ బోటింగ్ ప్రారంభంతో పర్యాటకుల ఆకర్షణ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
భద్రతకే అత్యధిక ప్రాధాన్యం : రాత్రిపూట బోటింగ్ నిర్వహణలో ప్రయాణికుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ప్రతి పడవలో లైఫ్ జాకెట్లు, రక్షణ పరికరాలు, శిక్షణ పొందిన ఈతగాళ్లు, అత్యవసర సమాచార వ్యవస్థలు, జీపీఎస్ వంటి సదుపాయాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలని ఆదేశించింది. అనుమతించిన మార్గాలను మినుకు మినుకుమనే లైట్లతో కూడిన బోర్డులు, గుర్తుల ద్వారా స్పష్టంగా గుర్తించాల్సి ఉంటుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పడవలు నిర్ణయించిన మార్గం దాటి వెళ్లకూడదని స్పష్టం చేసింది. రాత్రిపూట సురక్షిత నావిగేషన్ కోసం తగిన లైటింగ్ ఏర్పాట్లు చేయాలని కూడా నిబంధన విధించింది.
ప్రకాశం బ్యారేజీ గేట్ల నిర్వహణ, నీటి ప్రవాహ నియంత్రణకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా బోటింగ్ నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. అత్యవసర నీటి విడుదల, వరద ప్రవాహాలు లేదా అసాధారణ పరిస్థితులు ఏర్పడితే ముందస్తు నోటీసు లేకుండానే బోటింగ్ను నిలిపివేసే అధికారం జలవనరుల శాఖకు ఉంటుంది. భద్రత, నౌకాయానం, పర్యాటకుల నిర్వహణ, పడవల యోగ్యత, సిబ్బంది సామర్థ్యం, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో స్పందన వంటి బాధ్యతలన్నీ ఏపీటీడీసీ, పడవ నిర్వాహకులపైనే ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది. అలాగే ప్రకాశం బ్యారేజీకి వెయ్యి మీటర్ల ఎగువ ప్రాంతంలో ఎలాంటి పడవలు నడపరాదని, ప్రభుత్వం గుర్తించిన జెట్టీలను మాత్రమే వినియోగించాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. ఈ నిర్ణయంతో భవానీ ఐలాండ్ రాష్ట్రంలో రాత్రి పర్యాటకానికి కొత్త ఆకర్షణగా మారనుందని పర్యాటక వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
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