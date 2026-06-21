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సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - దర్యాప్తునకు 'సిట్‌' ఏర్పాటు

కృష్ణలంక మాజీ సీఐ నాగరాజును ప్రశ్నిస్తున్న టాస్క్‌ఫోర్స్ పోలీసులు - అక్రమ నిర్బంధం, హత్య, ఆధారాల మాయం ఆరోపణలపై సిట్ ఎంట్రీ - సిట్ చీఫ్‌గా ఐజీ ఎం. రవిప్రకాష్ నియామకం

​Saikrishna Missing Case SIT
​Saikrishna Missing Case SIT (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 7:33 PM IST

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​SIT on Saikrishna Missing Case : గాదె సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ కేసు దర్యాప్తులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అదృశ్యం వెనుక పోలీసుల హస్తం ఉందన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం సీరియస్ అయింది. విచారణ చేయడానికి ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (సిట్) ఏర్పాటు చేసింది. మరోవైపు ఈ కేసులో సస్పెండ్ అయిన కృష్ణలంక మాజీ సీఐ నాగరాజు చుట్టూ ఉచ్చు బిగుస్తోంది. ఆయనను ఎప్పుడైనా అరెస్ట్ చేసే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

సీఐ నాగరాజు ఇంటి వద్ద భారీ భద్రత : సాయికృష్ణ మిస్సింగ్ కేసులో సస్పెన్షన్‌కు గురైన సీఐ నాగరాజును పోలీసులు టార్గెట్ చేశారు. ఇవాళ ఉదయం నుంచే సింగ్ నగర్‌లోని ఆయన నివాసంలో సోదాలు జరుగుతున్నాయి. టాస్క్‌ఫోర్స్‌ పోలీసులు ఆయనను విచారిస్తున్నారు. నాగరాజు ఇంటి వద్ద పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల నుంచి సీసీటీవీ ఫుటేజీలు సేకరించారు. కీలక వ్యక్తుల నుంచి స్టేట్‌మెంట్లు రికార్డ్ చేశారు. ఆధారాల విశ్లేషణ పూర్తయిన తర్వాత నాగరాజును అరెస్ట్ చేస్తారని సమాచారం.

సిట్ ఎందుకు? : కృష్ణలంక పీఎస్​ ఎస్‌హెచ్‌వోగా పనిచేసిన నాగరాజుపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు ఉన్నాయి. సాయికృష్ణను అక్రమంగా నిర్బంధించడం, కస్టడీ సమయంలో హింసించడం, హత్య చేయడం, ఆధారాలను మాయం చేయడం వంటి ఆరోపణలపై కేసులు నమోదు చేశారు. ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నది పోలీసు అధికారే కావడంతో ప్రభుత్వం పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేసింది. ఎన్టీఆర్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని అధికారులైతే విచారణ నిష్పక్షపాతంగా జరగకపోవచ్చని డీజీపీ భావించారు. అందుకే బయటి జిల్లాల అధికారులతో సిట్ వేయాలని ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదించారు. సీఎస్ సాయి ప్రసాద్ ఈ ప్రతిపాదనను ఆమోదించి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

అనుభవజ్ఞులైన ఐపీఎస్ అధికారులతో ప్రభుత్వం ఈ సిట్​ను ఏర్పాటు చేసింది. దీనికి పూర్తి అధికారాలు కట్టబెట్టింది. సిట్ చీఫ్​గా ఎం. రవి ప్రకాష్(ఐజీపీ - లా అండ్ ఆర్డర్)ను నియమించారు. సభ్యులుగా అద్నాన్ నయీమ్ ఆస్మీ (పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఎస్పీ), అమిత్ బర్దర్ (అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా ఎస్పీ), ఎల్. సుధాకర్ (బాపట్ల జిల్లా అదనపు ఎస్పీ)గా ఉన్నారు. సిట్‌కు అవసరమైన అదనపు సిబ్బంది, టెక్నికల్ సపోర్ట్, ఫోరెన్సిక్ సాయం కోరుకునే పూర్తి స్వేచ్ఛను ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. రాష్ట్రంలోని అన్ని శాఖలు సిట్‌కు కచ్చితంగా సహకరించాలని ఆదేశించింది.

రంగంలోకి 'ఈ-సాక్ష్య' టూల్ : కృష్ణలంక స్టేషన్ సిబ్బందిని, టాస్క్‌ఫోర్స్ అధికారులను గత రెండు రోజుల నుంచి దర్యాప్తు బృందాలు విచారిస్తున్నాయి. ఏసీపీ దైవప్రసాద్ నేతృత్వంలోని టీమ్ పలువురి వాంగ్మూలాలను నమోదు చేసింది. ఇందులో ఎలాంటి ట్యాంపరింగ్ జరగకుండా జాగ్రత్తలు పడుతున్నారు. కేంద్ర హోంశాఖ రూపొందించిన 'ఈ-సాక్ష్య' అనే ప్రత్యేక టూల్ ద్వారా విచారణ చేస్తున్నారు. వాంగ్మూలాలను వీడియో రికార్డు చేస్తూ సాక్ష్యాలను భద్రపరుస్తున్నారు.

దహనవాటికలో ఏం జరిగింది? : సాయికృష్ణను పోలీసులే చంపారని, శ్మశానవాటికలో అనాథ శవంగా దహనం చేశారని అతని తల్లి ఆరోపణలు చేసింది. దీంతో విచారణ అటువైపు మళ్లింది. పటమట సీఐ పావన్‌ కిశోర్‌ శనివారం ఉదయం కృష్ణలంకలోని 'స్వర్గపురి' విద్యుత్ దహనవాటికకు వెళ్లారు. కంప్యూటర్లు, రికార్డుల పుస్తకాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. అక్కడి ఆపరేటర్‌ బాషా, కాటికాపరి శివ మొబైల్ ఫోన్లను సీజ్ చేసి విచారణకు తీసుకెళ్లారు.

మే 23 నుంచి 26 వరకు జరిగిన అనాథ శవాల దహనాల రికార్డులను తీసుకున్నారు. మే 23 రాత్రి 8 గంటల సమయంలో రెండు అనాథ మృతదేహాలను పోలీసులు అక్కడికి తెచ్చినట్లు సిబ్బంది చెప్పారు. ఒకటి బస్టాండు వద్ద, మరొకటి కాళికామాత గుడి ఎదుట దొరికాయని పోలీసులు చెప్పారట. మొదట దహనం చేయడానికి నిరాకరించిన సిబ్బంది, ఆ తర్వాత శానిటరీ ఇన్‌స్పెక్టర్ సిఫార్సుతో వాటిని ఫ్రీజర్‌లో ఉంచి 24న మధ్యాహ్నం దహనం చేసినట్లు వెల్లడించారు.

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