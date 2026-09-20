ప్రకృతి ఒడిలో సరికొత్త అనుభూతులు - సాహసాలకు ఏపీ ఆహ్వానం
అరుదైన ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించడంతో పాటు అక్కడ సాహసాలు చేయాలనుకునే వారికి ప్రభుత్వం స్వాగతం పలుకుతోంది. జిప్లైన్ నుంచి జెట్స్కీ వరకు సరికొత్త అనుభూతులు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 2:28 PM IST
Adventure Tourism Places in AP : ఏపీలో అరుదైన ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదిస్తూనే సాహస అనుభూతులను పొందాలనుకునే పర్యాటకులకు ప్రభుత్వం కొత్త అవకాశాలు కల్పిస్తోంది. కొండలు, లోయలు, నదులు, సముద్రతీరం, అడవులు వంటి వైవిధ్యమైన భౌగోళిక పరిస్థితులను సరికొత్త పర్యాటకానికి అనుకూలంగా తీర్చిదిద్దుతోంది.
గత రెండేళ్లలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 15 ప్రాంతాల్లో భూమి, నీరు, గాలి ఆధారిత అడ్వెంచర్ టూరిజం ప్రాజెక్టులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. మరో 40 ప్రాజెక్టులకు ప్రభుత్వం త్వరలో అనుమతులు ఇవ్వనుంది. రాష్ట్రంలోని వైవిధ్య భౌగోళిక ప్రదేశాలు దాదాపు 150 రకాల సాహస పర్యాటకానికి అనుకూలమని నిపుణులు గుర్తించారు. విశాఖపట్నం, కాకినాడ, విజయవాడ, కోనసీమ, బాపట్ల, కడప తదితర ప్రాంతాల్లో ఇవి అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
సముద్ర గర్భంలో కొత్త ప్రపంచం: విశాఖపట్నంలో ప్రారంభించిన స్కూబా డైవింగ్ పర్యాటకులను సముద్ర అడుగున ఉన్న అద్భుత ప్రపంచానికి తీసుకెళ్తోంది. పగడపు దిబ్బలు, రంగురంగుల చేపలు, వివిధ జలచరాలను దగ్గరగా వీక్షించే అవకాశం కల్పిస్తోంది. సముద్ర గర్భంలోని సహజసిద్ధమైన అందాలను ప్రత్యక్షంగా చూసే అవకాశం ఉండటంతో స్కూబా డైవింగ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది.
హౌస్బోట్లలో ఆహ్లాదకర విహారం: పడవలో నెమ్మదిగా ప్రయాణిస్తూ, రాత్రివేళ అదే బోటులో బసచేసే హౌస్బోటు సదుపాయం ఇప్పటివరకు కోనసీమలోని దిండిలో మాత్రమే ఉండేది. తాజాగా విజయవాడ బెర్మ్ పార్కులోనూ అందుబాటులోకి వచ్చింది. త్వరలో రాజమహేంద్రవరంలోనూ ప్రారంభించేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం వేళల్లో హౌస్బోటు ప్రయాణం పర్యాటకులకు మరపురాని అనుభూతిని అందిస్తోంది.
బీచ్లలో జలక్రీడల సందడి: బాపట్ల, రామాపురం, కాకినాడ బీచ్లలో జెట్స్కీలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటిద్వారా నీటిపై వేగంగా దూసుకెళ్తూ మలుపులు తీసుకోవడం యువతను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. విశాఖలోని రుషికొండ బీచ్లో బోట్ పారాసైలింగ్ను ప్రవేశపెట్టారు. పడవకు అనుసంధానించిన పారాచూట్ సాయంతో గాల్లోకి ఎగిరి సముద్రాన్ని ఎత్తు నుంచి వీక్షించే అవకాశం ఇందులో ఉంటుంది. పడవ నీటిపై ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ పారాచుట్ గాల్లోకి లేస్తుంది. కొంత ఎత్తుకు చేరాక కిందకు చూస్తే, నీలిరంగు సముద్రం, అలలు, పడవల సంచారం మరిచిపోని అనుభూతిని కలిగిస్తాయి.
అనేక ప్రాంతాల్లో అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్: జెట్స్కీ, కయాకింగ్, బనానా బోట్, స్పీడ్బోట్ రైడ్స్ వంటి జలక్రీడలు విశాఖపట్నం, విజయవాడ, సూర్యలంక, గండికోట, శ్రీశైలం, నెల్లూరు తదితర ప్రాంతాల్లో పర్యాటకులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రాంతాల భౌగోళిక ప్రత్యేకతలకు అనుగుణంగా ప్రతి కేంద్రంలో విభిన్న సాహస క్రీడలను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.
బోట్లకు జీపీఎస్ సదుపాయం: సాహస పర్యాటకాన్ని విస్తరిస్తూనే పర్యాటకుల భద్రతపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తోంది. నిర్దేశిత ప్రమాణాలు, సంబంధిత సంస్థల అనుమతులు, నిపుణుల పరీక్షల అనంతరమే ప్రైవేట్ సంస్థలకు కార్యకలాపాల నిర్వహణకు అనుమతులు ఇస్తోంది. 5 చోట్ల ఉన్న కంట్రోల్ రూంల ద్వారా బోట్లను నిరంతరం పర్యవేక్షించే ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రతి బోటులో జీపీఎస్ వ్యవస్థను తప్పనిసరి చేశారు. గోవాలో అమలవుతున్న భద్రతా విధానాలను కూడా పరిశీలించి రాష్ట్రంలో అమలు చేసే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు పర్యటకాభివృద్ధి సంస్థ అధికారులు తెలిపారు.
గాల్లో సైకిల్ తొక్కే కొత్త థ్రిల్: పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల మండలం ఎత్తిపోతల జలపాతం వద్ద ఇటీవల ప్రారంభించిన జిప్ సైక్లింగ్ పర్యాటకుల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. రెండు ఎత్తైన ప్రదేశాల మధ్య ఏర్పాటు చేసిన కేబుల్పై గాలిలో సైకిల్ తొక్కుతూ జలపాతం, లోయల అందాలను వీక్షించే అనుభూతి యువతను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
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