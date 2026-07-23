అమరావతికి పర్యాటక హంగులు - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా 'స్నో వరల్డ్, ప్లానెటేరియం'
రాజధాని అమరావతిలో వేదికగా కాలుష్య రహిత పర్యావరణమే లక్ష్యంగా ప్రాజెక్టుల అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం ఫోకస్ - శాఖమూరు పార్క్లో 50 ఎకరాల్లో ఎమ్యూజ్మెంట్, ఎడ్వంచర్ పార్క్లు, ఎకో టూరిజం రిసార్ట్ ప్రాజెక్టులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 10:59 AM IST
Eco Tourism Projects in Amaravati : గత ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి చెక్ పెట్టి బాలారిష్టాలను దాటుకుని రాజధాని అమరావతి నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. అదేవిధంగా మరోవైపు అమరావతి వేదికగా సరికొత్త పర్యాటక విప్లవానికి అడుగులు పడుతున్నాయి. భవిష్యత్ నగరంలో పచ్చదనానికి పెద్దపీట వేస్తూ కాలుష్య రహిత పర్యావరణమే లక్ష్యంగా పర్యాటక ప్రాజెక్టుల అభివృద్ధిపై సర్కార్ ఫోకస్ పెట్టింది. ‘లండన్ ఐ’ తరహాలో భారీ జెయింట్వీల్ నిర్మాణానికి ఇప్పటికే టెండర్లు పిలిచింది. ఈ క్రమంలోనే శాఖమూరు సెంట్రల్ పార్కులో 50 ఎకరాల్లో ఎడ్వంచర్ పార్క్, ఎమ్యూజ్మెంట్ పార్క్, ఎకో టూరిజం రిసార్ట్లను అభివృద్ధి చేయనుంది.
ఎడ్వంచర్ పార్క్కి 15, ఎమ్యూజ్మెంట్ పార్క్కి 25, ఎకో టూరిజం రిసార్ట్కి పది ఎకరాల చొప్పున ఇదివరకే కేటాయించింది. ఎడ్వంచర్ పార్క్లో స్నో వరల్డ్, 8కె రిజల్యూషన్తో అత్యాధునిక ప్లానెటేరియం వంటివి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. అమరావతి అభివృద్ధి సంస్థ (ఏడీసీ) పర్యవేక్షణలో ఈ ప్రాజెక్టులు చేపడుతున్నారు. ఈ మూడు ప్రాజెక్టులకు 2019కి ముందు ఒప్పందం చేసుకున్న డెవలపర్లనే కొనసాగిస్తున్నారు.
రూ.100 కోట్లకు పైగా వ్యయంతో ఎమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ : అదేవిధంగా అందరికీ వినోదం పంచేలా అనేక వెట్, డ్రై రైడ్లు, వాటర్ స్పోర్ట్స్తో ఎమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. రివర్బే అమరావతి ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అనే సంస్థ డిజైన్, బిల్డ్, ఫైనాన్స్, ఆపరేట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ (డీబీఎఫ్ఓటీ) విధానంలో ఈ ప్రాజెక్టు చేపట్టింది. దీనిలో 29-30 వరకు వాటర్ స్లైడ్లు రైడ్లు, వేవ్ పూల్ వంటి ప్రత్యేక ఆకర్షణలు ఉంటాయి. ఈ ప్రాజెక్టుకు వంద కోట్లకు పైగా వ్యయమవుతుందని అంచనా. ఏడాదిలో ప్రాజెక్టు పూర్తిచేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
Amaravati Works Updates : పిల్లలకు సాహస క్రీడలు, ఆడుకుంటూ నేర్చుకునే (ఇంటరాక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్) గేమ్స్, వినోదం కోసం 15 ఎకరాల్లో ఎడ్వంచర్ పార్క్ను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. దీనిలో 20-35 ఆటలు ఉంటాయి. ఏడాది పొడవునా -5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతతో స్నో వరల్డ్, జిప్లైన్ టూర్లు, క్లైంబింగ్ వాల్స్, హై రోప్ కోర్సు, స్కైవాక్ ఛాలెంజ్, నెట్ క్లైంబ్ ఫన్, జెయింట్ స్వింగ్, బంగీ జంప్, బంపర్ కార్స్ ఎరీనా, కిడ్స్ పార్టీ జోన్, కార్నివాల్ సిస్టమ్స్ వంటివి పిల్లల్ని అలరిస్తాయి. దీనికి సుమారు రూ.40 కోట్ల నుంచి రూ.45 కోట్ల వరకు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. దీన్నీ ఏడాదిలో పూర్తిచేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
పది ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఎకో టూరిజం రిసార్ట్ ప్రాజెక్టు చేపట్టారు. శారద రోడ్వేస్ సంస్థ ఈ ప్రాజెక్టు డెవలపర్గా ఉంది. రిసార్ట్ పనులు 2019కి ముందే మొదలుపెట్టారు. అప్పట్లో వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్ రాజధాని పనులు నిలిపివేయడంతో, ఈ ప్రాజెక్టు కూడా ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్లీ పట్టాలెక్కించారు. 64 సూట్ రూమ్స్ సహా 100కు పైగా గదులతో రిసార్ట్ను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. వీటిలో 16 సూట్ రూమ్లు రెండు నెలల్లో శ్లాబ్ దశకు చేరుకుంటాయి. ఈ ప్రాజెక్టుకు రూ.50 కోట్ల వరకు ఖర్చవుతుందని అంచనా. దీనిలో కట్టడాల నిర్మాణానికి పర్యావరణ అనుకూల సామగ్రినే వినియోగిస్తున్నారు.
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