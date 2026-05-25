మెట్ట నీటిపారుదల పునరుద్ధరణపై ప్రభుత్వం ఫోకస్ - రూ.4,400 కోట్లతో లక్షల ఎకరాలకు జీవం

నిలిచిపోయిన ఎత్తిపోతల పథకాలు పుంజుకునేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు - లక్షల ఎకరాలకు జీవం పోసే ప్రయత్నాలు ముమ్మరం - రూ.4,400 కోట్లు అవసరమవుతాయని అధికారుల అంచనా - పరిశీలిస్తున్న ఆర్థిక శాఖ

AP Government Focus on Revitalizing Metta Irrigation (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 10:32 AM IST

AP Government Focus on Revitalizing Metta Irrigation : రాష్ట్రంలో మెట్ట నీటిపారుదలకు సంబంధించిన ఎత్తిపోతల పథకాల పునరుద్ధరణకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. నిర్లక్ష్యంతో నిలిచిపోయిన ఎత్తిపోతల పథకాలు మళ్లీ పుంజుకునేలా చేసి లక్షల ఎకరాలకు జీవం పోసే ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసింది. రూ.4,400 కోట్ల భారీ ప్రణాళికతో వీటి దీర్ఘకాలిక సంరక్షణకు కొత్త దారులు తెరవాలని వ్యూహం సిద్ధం చేస్తోంది. ఏళ్లుగా నీరులేక ఎండిన భూములకు ఉపశమనం కలిగించే ఈ ప్రణాళిక రైతులకు ఆశాకిరణంగా మారనుంది.

రాష్ట్రంలో దారి తప్పిన మెట్ట నీటిపారుదలను అభివృద్ధి చేయడంపై ప్రభుత్వం దృష్టిసారించింది. 8లక్షల 42 వేల ఎకరాలకు నీరందించే ఎత్తిపోతల పథకాలను పునరుద్ధరించి, 10 ఏళ్ల పాటు పక్కాగా నిర్వహించేందుకు రూ.4,400 కోట్లు అవసరమవుతాయని అధికారులు అంచనా వేశారు. జలవనరులశాఖ ఈ ప్రతిపాదనలు చేయగా, ఆర్థికశాఖ అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో మద్దతు దక్కకపోవడంతో చాలా చోట్ల ఎత్తిపోతల పథకాలు మూలనపడ్డాయి. ఇది మెట్ట ప్రాంతంలోని 3లక్షల 50 వేల ఎకరాలకు శాపంగా మారింది. ఆయకట్టుకు నీళ్లందక అన్నదాతలు ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఇప్పుడు ఈ వ్యవస్థ మొత్తాన్ని పునర్‌ నిర్మించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఈ పథకాల నిర్వహణ టెండర్లు పిలిచి ప్రైవేటుకు అప్పజెప్పేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

రాష్ట్రంలో మొత్తం 1,023 ఎత్తిపోతల పథకాలు : నీటిపారుదల అభివృద్ధి కార్పొరేషన్‌ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలో మొత్తం 1,023 ఎత్తిపోతల పథకాలు ఉన్నాయి. సన్న, చిన్న కారు రైతులు, ఇతర బలహీన వర్గాలకు మెట్ట ప్రాంతంలో సాగునీటి సౌకర్యాన్ని అందించేందుకు వీటిని నిర్మించారు. వీటి కింద 8లక్షల 42 వేల ఎకరాలు సాగవ్వాలి. నిజానికి ఈ పథకాలను అక్కడి లబ్ధిదారుల కమిటీలే నిర్వహించుకోవాలి.

లబ్ధిదారుల కమిటీలు సరి చేయడం కష్టం : ఎకరానికి 500 నుంచి 2,500 వరకు వసూలు చేసుకుంటూ ఈ పథకాల నిర్వహణ పనులు వారే చేపట్టి ఎప్పటికప్పుడు సాగునీటికి యోగ్యంగా చూసుకోవాలి. కానీ అనేక పథకాల్లో సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్‌ సమస్యలు తలెత్తాయి. వాటిని లబ్ధిదారుల కమిటీలు సరి చేయడం కష్టం. ఇందుకు ప్రభుత్వ సాయం అవసరం. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వీటిని పట్టించుకోకపోవడంతో 362 పథకాలు పని చేయకుండా పోయాయి. 505 ఎత్తిపోతల పథకాలు పాక్షికంగా పని చేస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో 3లక్షల 50 వేల ఎకరాల మెట్ట నీటిపారుదలకు ఇబ్బంది ఎదురైంది.

16 గంటల విద్యుత్తు సరఫరాకు ప్రత్యేక లైన్లు : రాష్ట్రంలో 474 ఎత్తిపోతల పథకాలకు హైటెన్షన్‌ విద్యుత్తు సరఫరా అవసరం. ఇందుకు 16 గంటల విద్యుత్తు సరఫరా చేసేందుకు ప్రత్యేక లైన్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ హైటెన్షన్‌ విద్యుత్తు ఛార్జీలను నీటిపారుదల కార్పొరేషన్‌ చెల్లిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ విద్యుత్తు ఛార్జీల కింద రూ.508 కోట్ల 24 లక్షలు చెల్లించాలి. సంస్థకు ఉన్న బడ్జెట్‌ కేటాయింపులు 150 కోట్లే. ఎల్‌.టి. కనెక్షన్లకు ప్రభుత్వమే ఉచిత విద్యుత్తు అందిస్తోంది. మరోవైపు 27 కొత్త పథకాలు ఎప్పటి నుంచో నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. వాటిని పూర్తి చేసేందుకు ఇంకా రూ.132 కోట్ల 46 లక్షలు అవసరం.

