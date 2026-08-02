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త్రిరాష్ట్ర కూడలి - కుప్పంలో విమానాశ్రయం ఏర్పాటుకు చకచకా అడుగులు

త్రిరాష్ట్ర కూడలిలో కుప్పం కార్గో ఎయిర్‌పోర్ట్​కు సన్నాహాలు - శాంతిపురం, రామకుప్పం మండలాల సరిహద్దు రామాపురం వద్ద ఏర్పాటు - విమానాశ్రయం, అనుబంధ పరిశ్రమల కోసం మొత్తం వెయ్యి ఎకరాల భూసేకరణ

Kuppam Cargo Airport
Kuppam Cargo Airport (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 5:36 PM IST

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Kuppam Airport Works Updates : సీఎం చంద్రబాబు సొంత నియోజకవర్గం కుప్పంలో విమానాశ్రయం ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చకచకా అడుగులు వేస్తోంది. త్రిరాష్ట్ర కూడలిలో ఉన్న కుప్పంలో 'కార్గో ఎయిర్‌పోర్ట్'ను సాకారం చేసే దిశగా అధికారులు చర్యలు వేగవంతం చేశారు. శాంతిపురం, రామకుప్పం మండలాల సరిహద్దులో ఉన్న రామాపురం వద్ద దీన్ని ఏర్పాటు చేయాలని సర్కార్ నిర్ణయించింది. శనివారం నాడు విజయనగరం జిల్లాలో భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని అట్టహాసంగా ప్రారంభించిన నేపథ్యంలో కుప్పంలోనూ త్వరలోనే విమానాలు ఎగురుతాయనే ఆశాభావం సర్వత్రా వ్యక్తమవుతోంది.

విమానాశ్రయం నిర్మాణంతో పాటు పారిశ్రామిక ప్రగతి దిశగా సర్కార్ అడుగులు వేస్తోంది. వ్యవసాయ, అనుబంధ రంగాల అభివృద్ధికి దోహదపడేలా ఈ కార్గో ఎయిర్‌పోర్ట్​ను నిర్మించనున్నారు. ఇందులో టెర్మినల్, రన్‌వే నిర్మాణానికి దాదాపు 500 ఎకరాలను కేటాయించారు. మరో 500 ఎకరాల్లో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు చర్యలు చేపడుతున్నారు. గత నెల మొదటి వారంలో కుప్పంలో పర్యటించిన సీఎం చంద్రబాబు, విమానాశ్రయం అంశాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. తాను మళ్లీ కుప్పం వచ్చే సరికి ఎయిర్​పోర్ట్​కు భూమిపూజ చేస్తామని ఆయన ప్రకటించారు. దీంతో యంత్రాంగం కార్యాచరణను మరింత వేగవంతం చేసింది.

వెయ్యి ఎకరాల సమీకరణ : ఎయిర్‌పోర్ట్, పరిశ్రమల కోసం శాంతిపురం, రామకుప్పం మండలాల్లో దాదాపు వెయ్యి ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వం సేకరిస్తోంది. వాస్తవానికి 2014-2019 టీడీపీ హయాంలోనే విమానాశ్రయ స్థాపనకు అడుగులు పడ్డాయి. అప్పట్లోనే 500 ఎకరాలు సేకరించి రైతులకు పరిహారం కూడా చెల్లించారు. 2019 జనవరిలో సీఎం చంద్రబాబు రామాపురం వద్ద విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ఇప్పుడు కొత్తగా మరో 500 ఎకరాలను అదనంగా సేకరిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే చాలా మంది అన్నదాతలకు పరిహారం అందించారు.

విమానాశ్రయానికి మెరుగైన కనెక్టివిటీ కోసం పలమనేరు-క్రిష్ణగిరి జాతీయ రహదారి నుంచి రెండు అప్రోచ్ రోడ్లను నిర్మించనున్నారు. ఈ రోడ్ల కోసం 129 ఎకరాల భూమి అవసరమని అధికారులు గుర్తించారు. శాంతిపురం సమీపంలోని జాతీయ రహదారి (ఎన్‌హెచ్‌-42) నుంచి మొదటి అప్రోచ్ రోడ్డును నిర్మిస్తున్నారు. అమ్మవారిపేట వరకు 5.5 కిలోమీటర్ల మేర సాగే ఈ రోడ్డు కోసం 51.42 ఎకరాలను సేకరిస్తున్నారు. గుండిశెట్టిపల్లె నుంచి సొన్నేగానిపల్లె, కిలాకిపోడు మీదుగా రెండో అప్రోచ్ రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. ఇందుకు 49.23 ఎకరాలను సమీకరిస్తున్నారు. ఈ రెండు అప్రోచ్ రోడ్ల మధ్య కనెక్టింగ్ రోడ్డు నిర్మాణానికి 25 ఎకరాలను సేకరించనున్నారు. సొన్నేగానిపల్లె, దండికుప్పం రెవెన్యూ పరిధిలో ఈ ప్రక్రియ సాగనుంది.

పల్లెలకు కొత్త బీటీ రోడ్లు : శాంతిపురం, రామకుప్పం మండలాల నుంచి విమానాశ్రయం కోసం ప్రతిపాదించిన భూములకు రోడ్ల అభివృద్ధి పనులు చురుగ్గా జరుగుతున్నాయి. శాంతిపురం-విజలాపురం, కుప్పం-విజలాపురం, రామకుప్పం-విజలాపురం మార్గాల్లో ఇప్పటికే డబుల్ రోడ్ల వసతి అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడు ఎయిర్‌పోర్ట్, పరిశ్రమల కోసం ప్రతిపాదించిన భూములకు కనెక్టివిటీ పెంచుతున్నారు. దండికుప్పం, అమ్మవారిపేట, సొన్నేగానిపల్లె, కిలాకిపోడు, కడిసినకుప్పం, బొందలగట్టు, మణీంద్రం, ఇందిరానగర్, వెంకటేశపురం తదితర గ్రామీణ రోడ్లపై కొత్తగా బీటీ రోడ్ల నిర్మాణాలను ముమ్మరంగా చేపడుతున్నారు.

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