కిడ్నీ వ్యాధిపై అధ్యయనం - ఎ.కొండూరును జల్లెడపట్టిన వైద్యుల బృందం

కిడ్నీ వ్యాధిని పూర్తిగా రూపుమాపేలా ప్రభుత్వం కార్యాచరణ - వ్యాధి తీవ్రత ప్రాంతాల్లో బాధితుల ఇళ్లకు వెళ్లి వివరాల సేకరణ - పారిశుద్ధ్యం, మౌలిక వసతులు పరిశీలించి నీటి నమూనాల సేకరణ

Govt Focus on Eradicating Kidney Disease
Govt Focus on Eradicating Kidney Disease (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 10:29 PM IST

AP Govt Focus on Eradicating Kidney Disease in NTR District: ఎన్టీఆర్​ జిల్లా ఎ.కొండూరు మండలంలో కిడ్నీ వ్యాధిని సమూలంగా రూపుమాపడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులపై అధ్యయనం చేసిన వైద్య బృందం నివేదికను సిద్ధం చేసింది. అటు కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తుల మరణాలపై తండా వాసులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. కృష్ణా నీటిని వీలైనంత తర్వగా అందించాలని కోరుతున్నారు.

కిడ్నీ వ్యాధి నిర్మూలనపై దృష్టి పెట్టిన ఏపీ ప్రభుత్వం (ETV)

నీటి నమూనాలను పరిశీలించిన వైద్యబృందం : తిరువూరు నియోజకవర్గం ఎ.కొండూరు గిరిజన తండాల్లో కిడ్నీ వ్యాధిని పూర్తిగా రూపుమాపడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. వైద్యారోగ్యశాఖ ఆధ్వర్యంలోని వైద్య బృందం ఎ.కొండూరులో పర్యటించి అధ్యయనం చేసింది. చైతన్యనగర్, దీప్లానగర్, చీమలపాడు పెద్దతండాలు సహా వ్యాధి తీవ్రత ఉన్న ప్రాంతాల్లో బాధితుల ఇళ్లకు వెళ్లి వారితో మాట్లాడింది. పారిశుద్ధ్యం, మౌలిక వసతులు అన్నింటినీ పూర్తిగా పరిశీలించి నీటి నమూనాలను సేకరించింది.

తండాల్లో డ్రెయినేజీ వ్యవస్థే లేదు. దారుల పక్కన పొదలు, చెత్త అక్కడే మురుగు కుంటలున్నాయి. భూగర్భ జలాలను వాడే బోర్లు, నల్లాల చుట్టూ లీకైన నీళ్లతో కుంటలు ఏర్పడ్డాయి. చాలా ప్రాంతాల్లో సెప్టిక్‌ ట్యాంక్‌ల నుంచి మురుగు పొంగుతోంది. ఏళ్లుగా అక్కడి ప్రజలు బోరు నీరే తాగుతున్నారు. ఆర్​వో ప్లాంట్ల జలాలు ఉన్నప్పటికీ వాటిని కొనడానికి ఆసక్తి చూపడంలేదు. ఏడాదిగా తండాలకు కృష్ణా జలాలను రెండు రోజులకోసారి ట్యాంకర్లతో ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కొన్ని తండాలకు కృష్ణా జలాల ప్రాజెక్టు ట్రయల్‌రన్‌లో భాగంగా నీరందిస్తున్నారు.

ఏడాదికోసారి స్క్రీనింగ్‌ పరీక్షలు: వైఎస్సార్సీపీ పాలనతో పోలిస్తే తండాల్లో పరిస్థితి మారుతోంది. ఎ.కొండూరు పీహెచ్​సీలో డయాలసిస్‌ కేంద్రాన్ని పటిష్టం చేసి ఉచితంగా మందులు ఇస్తున్నారు. గతంలో డయాలసిస్‌కు అద్దె వాహనాల్లో వెళ్లేవాళ్లు. ప్రస్తుతం రోగులకు ప్రత్యేక వాహనం పెట్టారు. రోజుకు మూడు షిఫ్టుల్లో 12 మందికి ఇక్కడే సేవలందిస్తున్నారు. 25 ఏళ్లు నిండిన వారికి ఏడాదికోసారి కిడ్నీ వ్యాధిని గుర్తించే స్క్రీనింగ్‌ పరీక్షలు చేస్తున్నారు. వారానికోసారి పీహెచ్​సీకి నెఫ్రాలజిస్ట్‌ వచ్చి రోగులను పరీక్షిస్తున్నారు.

తండాలకు నిత్యం స్వచ్ఛజలాలను అందిస్తే సగం సమస్య తీరినట్లేనని నిపుణుల బృందం సూచించింది. వ్యాధి తీవ్రత పక్కాగా గుర్తించేందుకు ఎపిడెమియాలజీ అధ్యయనం చేయాలి. డయాలసిస్‌ చేయించుకుంటున్న రోగులకు మూడు నెలలకోసారి గుండె పరీక్షలకు కార్డియాలజిస్ట్‌ను ఎ.కొండూరు హీహెచ్​సీకి పంపాలి. భూగర్భ జలాల పరీక్షలు నిరంతరం కొనసాగాలని నివేదికలో పొందుపరిచింది.

"కిడ్నీ వ్యాధి బారినపడి మాలో చాలా మంది తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. మా ప్రాంతంలో తాగునీటి సౌకర్యం సరిగ్గా లేదు. కొద్దిమంది మినరల్​ వాటర్​ తీసుకొచ్చుకుని తాగుతుండగా మిగిలిన వాళ్లు గవర్నమెంట్ అందించే మంచినీటి ట్యాంకర్ల నీటినే తాగుతున్నాం. ఈ వ్యాధి ప్రభావంతో ఆర్థికంగా చితికిపోతున్నాం. కృష్ణా నీటిని వీలైనంత తర్వగా ప్రభుత్వం అందించాలని కోరుతున్నాం"-కిడ్నీవ్యాధి బాధితులు

"ఎ.కొండూరు పీహెచ్​సీ కేంద్రంలో డయాలసిస్‌ కేంద్రాన్ని పటిష్టం చేసి ఉచితంగా మందులను అందిస్తున్నాం. గతంలో డయాలసిస్‌కు అద్దె వాహనాల్లో వెళ్లేవాళ్లు. ప్రస్తుతం రోగులకు సౌకర్యవంతంగా ప్రత్యేక వాహనాన్ని కల్పించాం. రోజుకు మూడు షిఫ్టుల్లో 12 మందికి ఇక్కడే సేవలందిస్తున్నాం. 25 ఏళ్లు నిండిన వారికి ఏడాదికోసారి కిడ్నీ వ్యాధిని గుర్తించే స్క్రీనింగ్‌ పరీక్షలు చేస్తున్నాం. అంతేకాకుండా వారానికోసారి పీహెచ్​సీ కేంద్రానికి నెఫ్రాలజిస్ట్‌ వచ్చి రోగులను సైతం పరీక్షిస్తున్నారు"-డా దివ్య, ఎ.కొండూరు వైద్య అధికారిణి

