అమరావతి ప్రాంతానికే వన్నె తీసుకొచ్చేలా - భవానీ ద్వీపానికి పీపీపీ పద్ధతిలో అభివృద్ధి!
పచ్చదనానికి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో అభివృద్ధి - ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశంలో తీర్మానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 1:36 PM IST
Bhavani Island Development Through PPP Method: కృష్ణా నది మధ్యలో ఉన్న భవానీ ద్వీపానికి నూతన శోభ చేకూరనుంది. అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ ద్వీపాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం కృత నిశ్చయంతో ఉంది. ఈ ద్వీపాన్ని పీపీపీ పద్ధతిలో అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
అమరావతి ప్రాంతానికే వన్నె తీసుకు వచ్చేలా ఎన్నో అభివృద్ధి పనులను చేపట్టనున్నారు. విశ్వనాథ్ అవెన్యూస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థకు భవానీ ద్వీపం అభివృద్ధి బాధ్యతలను అప్పగించనున్నారు. ద్వీపంలో అభివృద్ధి పనులు చేపట్టేలా భూమిని కేటాయించారు. భూ కేటాయింపులకు సంబంధించి ఏపీ క్యాబినెట్ సమావేశంలోను కూడా తీర్మానం చేశారు. పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దల వరకు అందరినీ మెప్పించేలా అభివృద్ధి పనులను చేపట్టనున్నారు.
ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో: పచ్చదనానికి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ద్వీపానికి వచ్చిన వారు రోజంతా సంతోషంగా గడిపే విధంగా వివిధ రకాల సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. భవానీ ద్వీపానికి సంబంధించి ఏ విధమైన అభివృద్ధి పనులు చేపట్టానున్నారనే విషయమై డిజైన్లను సైతం ప్రభుత్వ పెద్దలకు, ఏపీ పర్యాటక శాఖ అధికారులకు అందజేశారు.
ఈత కొలనులు, క్రీడామైదానాలు, ప్రార్థనా మందిరాలు, చిన్నారులు, పెద్దల కోసం అడ్వెన్చర్ స్పోర్ట్స్, మొదలైనవి వాటిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. హోటల్, రెస్టారెంట్లు, స్లైడర్, చిన్నారులు, పెద్దలు, వేవ్ పూల్స్, కేఫ్, స్నోపాయింట్, ఫన్ ఫ్యాక్టరీ, అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్, కిడ్స్ జోన్, ఉద్యానాలు, గోకార్డింగ్, బుగ్గీ స్టేషన్, బ్యాడ్మింటన్ కోర్టులు, రోప్ కోర్స్, జిప్లైన్, 360 సైకిల్ మొదలైన వాటిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వీటితో పాటు వివిధ ఆలయాలు, చారిత్రక కట్టడాల నమూనాలతో కూడిన మినీ వరల్డ్ ప్రాంతం ఆకట్టుకునేలా తీర్చిదిద్దనున్నారు.
భవానీద్వీపంపై ప్రత్యేక దృష్టి : కృష్ణా నదిలోని భవానీ ద్వీపాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి పనులను చేపడతున్నారు. భవానీ ద్వీపం అభివృద్ధికి చేపట్టాల్సిన ప్రణాళికల్లో భాగంగానే ఇటీవల బోటులో ప్రయాణించి వెళ్లి సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు ఇప్పటికే పర్యాటకుల కోసం ద్వీపంలో ఏర్పాటు చేసిన బోటింగ్ కేంద్రాలు, సెల్ఫీ పాయింట్లు, మేజ్ గార్డెన్లను సందర్శిస్తున్నారు. ఆలయ, ఎకో పర్యాటకానికి పుష్కలంగా అవకాశం ఉందని, కొత్త సర్క్యూట్లను అభివృద్ధి చేయడం పై ప్రత్యేకత దృష్టి పెడుతున్నారు.
సరికొత్త అనుభూతి ఇచ్చేలా : ప్రకృతి వనరులను ఉపయోగించుకొని ఇప్పటివరకూ లేని విధంగా సరికొత్త అనుభూతి ఇచ్చేలా ప్రాజెక్టుల రూపకల్పన పై అధికారులు దృష్టి పెట్టారు. విజయవాడలోని గాంధీహిల్, బాపూ మ్యూజియం, అంబేడ్కర్ సామాజిక న్యాయ మహాశిల్పం, మొగల్రాజపురం గుహలు, అక్కన్న మాదన్న, కొండపల్లి ఖిల్లా వీటన్నింటినీ దశల వారీగా పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేసేలా ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. అదే విధంగా ఆలయ, ఎకో పర్యాటక సర్క్యూట్లను అభివద్ధి చేయడంతో పాటు సందర్శకులు ఆయా ప్రాంతాలకు చేరుకునేందుకు వీలుగా ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులను నడిపేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
