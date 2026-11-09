'APMDC'కి ప్రభుత్వం భారీ ఊరట - మరో రూ.115 కోట్ల అదనపు గ్యారంటీ మంజూరు
APMDC Loan Limit Extends : ఏపీఎండీసీకి భారీ ఊరట కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసింది. రుణపరిమితి రూ.906.52 కోట్ల నుంచి రూ.1021.52 కోట్లకు పెంచింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 1:31 PM IST
ఏపీలో మైనింగ్ రంగాన్ని మరింత పటిష్టం చేసే దిశగా ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించే బొగ్గు గనుల వేలంలో రాష్ట్ర ఖనిజాభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీఎండీసీ) మరింత చురుగ్గా పాల్గొనేందుకు వీలుగా ఆ సంస్థకు అదనపు ప్రభుత్వ గ్యారంటీని మంజూరు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులిచ్చింది. ఇప్పటివరకు అమల్లో ఉన్న రూ.906.52 కోట్ల రుణ పరిమితిని మరో రూ.115 కోట్లు పెంచింది. అంటే మొత్తం రుణ గ్యారంటీ పరిమితిని రూ.1021.52 కోట్లకు సవరించింది. ఈ మేరకు సర్కార్ జీఓ జారీ చేసింది.
2025 ఏప్రిల్లో ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం వాణిజ్య బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు లేదా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) నుంచి నాన్-ఫండ్ ఆధారిత పరిమితుల కింద ఏపీఎండీసీ రూ.906.52 కోట్లు తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది. తాజాగా ఏపీఎండీసీ వీసీ అండ్ ఎండీ సమర్పించిన ఈ-ఫైల్ ప్రతిపాదనల ఆధారంగా సంస్థ వ్యాపార అవసరాలు, బొగ్గు గనుల వేలంలో పాల్గొనడానికి అవసరమైన అదనపు ఆర్థిక వెసులుబాటు కల్పిస్తూ రూ.115 కోట్ల గ్యారంటీని అదనంగా జతచేశారు.
ఈ ప్రభుత్వ గ్యారంటీ రుణం పూర్తి పదవీకాలం పాటు చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఇది కేవలం అసలు మాత్రమే కాకుండా, వడ్డీ భాగానికి కూడా సంపూర్ణంగా వర్తిస్తుంది. రుణం, వడ్డీ చెల్లింపుల బాధ్యత పూర్తిగా ఏపీఎండీసీదేనని సర్కార్ స్పష్టం చేసింది. అదేవిధంగా లోన్ ముందస్తు చెల్లింపు చేసేలా ఆర్థిక సంస్థలతో కుదుర్చుకునే ఒప్పందంలో జీరో ఫోర్క్లోజర్ ఛార్జీలు నిబంధన ఉండేలా ఆ సంస్థ జాగ్రత్త వహించాలని పేర్కొంది. సర్కార్ కల్పించిన ఈ మొత్తంపై ఏపీఎండీసీ 5 శాతం చొప్పున గ్యారంటీ కమిషన్ను ప్రభుత్వానికి చెల్లించాలని తెలిపింది.