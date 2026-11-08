15 మీటర్లకుపైగా లోతు, భారీనౌకల రాకపోకలకు అనుకూలం - కొత్త పోర్టుల నిర్మాణానికి గడువు పెంపు
Govt Extends Deadline for Contractors : రాష్ట్రంలో నిర్మాణంలో ఉన్న నాలుగు పోర్టులను పూర్తిచేసేందుకు గుత్తేదారులకు ప్రభుత్వం గడువు పొడిగించింది. వివిధ కారణాలతో నిర్మాణ పనులు ఆలస్యమవుతుండటంతో తాజాగా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 10:24 PM IST
రాష్ట్రంలో నిర్మాణంలో ఉన్న నాలుగు పోర్టులను పూర్తిచేసేందుకు గుత్తేదారులకు ప్రభుత్వం గడువు పొడిగించింది. ఈ ఏడాదిలో 2 పోర్టులు, మిగతా వాటిని వచ్చే సంవత్సరంలో పూర్తిచేయాలని తొలుత అనుకుంది. వివిధ కారణాలతో నిర్మాణ పనులు ఆలస్యమవుతుండటంతో తాజాగా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. 4 పోర్టుల తొలిదశ పనులు పూర్తయితే ఏటా 108 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల(ఎంఎంటీ) కార్గో రవాణా సామర్థ్యం అందుబాటులోకి వస్తుంది. రామాయపట్నం, మూలపేట, మచిలీపట్నం పోర్టులను ప్రభుత్వం నిర్మిస్తోంది. కాకినాడ పోర్టును పీపీపీ విధానంలో చేపట్టారు.
భారీనౌకల రాకపోకలకు సులువు : శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మూలపేట పోర్టు నిర్మాణాన్ని 2027 జూన్ నాటికి పూర్తిచేయాలని ప్రభుత్వం గడువు పెట్టింది. దీనిద్వారా ఏటా 24 ఎంఎంటీ సరకు రవాణాకు అవకాశముంటుందని అంచనా. కేప్సైజ్ నౌకలు, పెద్దపరిమాణం గల బల్క్ క్యారియర్లు, పెద్దకంటెయినర్ నౌకల రాకపోకలకు అనుగుణంగా 15.50 మీటర్ల లోతు ఉండేలా షిప్పింగ్ డ్రాఫ్ట్ నిర్మాణం కొనసాగుతోంది. లోతు ఎక్కువయ్యేకొద్దీ భారీనౌకల రాకపోకలకు సులువవుతుంది. తీరం వెంట 1.8 కి.మీ. సముద్రతీరం (వాటర్ ఫ్రంట్) ఉంటుంది. ఈ పోర్టు నిర్మాణానికి రూ.4,381.90 కోట్లను ప్రభుత్వం వెచ్చిస్తోంది. సుమారు 78 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. ప్రస్తుతం 4 బెర్త్లను అభివృద్ధి చేస్తుండగా ఒకదాన్ని బొగ్గు రవాణాకు కేటాయించనున్నారు.
మాస్టర్ప్లాన్ ప్రకారం 13 బెర్త్ల నిర్మాణం పూర్తయితే ఏటా 83 ఎంఎంటీకి పైగా సరకు రవాణాకు అవకాశం ఏర్పడనుంది. ఈ పోర్టు కార్యకలాపాలను విస్తరించటానికి వీలుగా విశాఖపట్నం పోర్టు అథారిటీతో ఒప్పందం కుదుర్చుకునే ప్రతిపాదన పరిశీలనలో ఉంది. పోర్టుకు అనుసంధానంగా సుమారు 20 వేల ఎకరాల్లో భారీ పారిశ్రామిక కారిడార్ అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. అందుకు అనుగుణంగా పోర్టు సమీపంలోని ఉప్పు భూములను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేటాయించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వరంగ సంస్థ డీపీఐఐటీ అంగీకరించింది.
ఏటా 34 ఎంఎంటీ సరకు రవాణా : నెల్లూరు జిల్లాలో రామాయపట్నం పోర్టు నిర్మాణాన్ని 2027 ఏప్రిల్కి పూర్తిచేయాలని ప్రభుత్వం తెలిపింది. దీనిద్వారా ఏటా 34 ఎంఎంటీ సరకు రవాణా జరుగుతుందని అంచనా. దీని షిప్పింగ్ డ్రాఫ్ట్ 16 మీటర్లు, వాటర్ ఫ్రంట్ 1.4 కి.మీ. ఉండనుంది. ఈ పోర్టు నిర్మాణానికి రూ.4,929.40 కోట్లను ప్రభుత్వం వెచ్చిస్తోంది. దీని నిర్మాణ పనులు సుమారు 80 శాతం పూర్తయ్యాయి. 4 బెర్త్ల నిర్మాణం పూర్తికావొచ్చింది. ఒక బెర్త్ను బొగ్గు కోసం, మిగతా మూడింటిని మల్టీపర్పస్ కింద ఏర్పాటుచేయనున్నారు. మాస్టర్ ప్లాన్ ప్రకారం 19 బెర్త్లు నిర్మిస్తే పోర్టు కార్గో రవాణా సామర్థ్యం ఏటా 138.54 ఎంఎంటీలకు చేరనుంది.
కృష్ణా జిల్లాలో మచిలీపట్నం పోర్టు నిర్మాణాన్ని 2027 డిసెంబర్ నాటికి పూర్తిచేయాలని ప్రభుత్వం నిర్దేశించింది. దీనిద్వారా ఏటా 35 ఎంఎంటీ సరకు రవాణాకు అవకాశం ఏర్పడనుంది. పోర్టు నిర్మాణానికి రూ.5,155.80 కోట్లను సర్కారు వెచ్చిస్తోంది. దీని షిప్పింగ్ డ్రాఫ్ట్ 15.7 మీటర్లు, వాటర్ ఫ్రంట్ 2.2 కి.మీ. ఉండనుంది. ఈ పోర్టు నిర్మాణ పనులు సుమారు 59 శాతం పూర్తయ్యాయి. మొత్తం నాలుగు బెర్త్లను మొదటి దశలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వీటి నిర్మాణం పూర్తికావొచ్చింది. మాస్టర్ ప్లాన్ ప్రకారం 2వ దశలో పోర్టు విస్తరణ పనులతో కార్గో రవాణా సామర్థ్యం ఏటా 115.97 ఎంఎంటీలకు చేరనుంది.
కాకినాడ పోర్టు నిర్మాణ పనులను 2028 సెప్టెంబర్కి పూర్తిచేయాలని ప్రభుత్వం నిర్దేశించింది. మిగతా 3 పోర్టుల కంటే అత్యంత లోతైన డ్రాఫ్ట్తో దీన్ని నిర్మించనున్నారు. వాటర్ ఫ్రంట్ 2.2 కి.మీ. ఉండనుంది. ఈ పోర్టు నిర్మాణ పనులు సుమారు 45 శాతం పూర్తయ్యాయి. మొత్తం వాణిజ్య అవసరాల కోసం 7 బెర్త్లతో పాటు ఆఫ్షోర్ సప్లయ్ వెసల్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా బెర్త్ను నిర్మించనున్నారు. ఈ పోర్టు కార్గో రవాణా సామర్థ్యం ఏటా 16 ఎంఎంటీలు ఉండనుంది.
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