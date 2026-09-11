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నేతన్నలకు గుడ్‌న్యూస్‌ - పింఛను దరఖాస్తులో కీలక నిబంధన మినహాయింపు

నేతన్నలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉపశమనం కల్పించింది. నేతన్న భరోసా పింఛను దరఖాస్తులో కీలక నిబంధన మినహాయింపు ఇచ్చింది. ఇక పెన్షన్‌ కోసం బ్యాంకు ఖాతా స్టేట్‌మెంట్‌ సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపింది.

నేతన్న భరోసా పింఛను దరఖాస్తులో కీలక నిబంధన మినహాయింపు
నేతన్న భరోసా పింఛను దరఖాస్తులో కీలక నిబంధన మినహాయింపు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 6:29 PM IST

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Government Exemption Key Rule in Nethanna Bharosa Pensions : నేతన్నలకు కూటమి ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పింది. నూతన నేతన్న భరోసా పెన్షన్‌ దరఖాస్తుల్లో కీలక నిబంధనను మినహాయిస్తున్నట్లు మంత్రి సవిత తెలిపారు. ఇక పెన్షన్‌ కోసం బ్యాంకు ఖాతా స్టేట్‌మెంట్‌ సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదని, మాస్టర్‌ వీవర్‌ ధ్రువీకరణ పత్రంతో పాటు వేతన వివరాలు అందిస్తే సరిపోతుందని స్పష్టం చేశారు. 50 ఏళ్లు నిండిన అర్హులైన నేతన్నలందరికీ పెన్షన్లు అందిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. అర్హత ఉన్న నేతన్నలు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. నేతన్నలకు ఆర్థికంగా మేలు చేకూర్చడమే సీఎం చంద్రబాబు లక్ష్యమని మంత్రి సవిత తెలిపారు.

నేతన్న కుటుంబానికి ఏడాదికి రూ.25 వేలు : మరోవైపు చేనేత కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా అండగా నిలిచేందుకు 'నేతన్నల సేవలో' పథకాన్ని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రారంభించింది. కుటుంబానికి ఏడాదికి రూ.25 వేలు చొప్పున ఆర్థికసాయం అందిస్తుంది. ఈ పథకం అమలుకు మార్గదర్శకాలు జారీ చేస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చింది. 'నేతన్నల సేవలో' పథకానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 52 వేలకుపైగా అర్హులున్నట్లు ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ప్రతి కుటుంబానికి ఏడాదికి రూ.25 వేల చొప్పున ఆర్థికసాయం అందించనున్నట్లు ప్రకటించింది.

చేనేత కార్మికుల వయసు, వారి వద్ద ఉన్న మగ్గాల సంఖ్యతో సంబంధం లేకుండా అర్హులైన ప్రతి కుటుంబానికి ఈ పథకాన్ని అందించనున్నట్లు చెప్పింది. చేనేత కార్మికులు, పవర్‌లూమ్ రంగంతో పోటీపడి మెరుగైన ఆదాయాన్ని సంపాదించేందుకు ఈ పథకాన్ని అమలు చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. నేతకు అవసరమైన రంగులు, రసాయనాలు, నూలు కొనుగోలు, పరికరాల ఆధునికీకరణకు, మగ్గాల మార్పిడి, మరమ్మతులకు ఆర్థిక సాయం అందించడమే ప్రధాన ఉద్దేశమని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.

నేతన్న సంక్షేమానికి వడివడిగా అడుగులు : కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక చేనేతల సంక్షేమానికి వడివడిగా అడుగులు పడుతున్నాయి. నేతన్నల పింఛన్ మొత్తాన్ని రూ.3 వేల నుంచి రూ.4 వేలకు పెంచారు. నేతన్నల మగ్గాలకు ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తున్నారు. అలాగే చేనేతలకు 50 ఏళ్లకే పింఛన్‌ ఇస్తున్నారు. చేనేత వస్త్రాలపై జీఎస్టీ మినహాయింపు ఇచ్చారు. అదేవిధంగా ఉచిత విద్యుత్​ను అందిస్తున్నారు. తాజాగా నేతన్న భరోసా పెన్షన్‌ కోసం బ్యాంకు ఖాతా స్టేట్‌మెంట్‌ సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదని, మాస్టర్‌ వీవర్‌ ధ్రువీకరణ పత్రంతో పాటు వేతన వివరాలు అందిస్తే సరిపోతుందని స్పష్టం చేశారు.

సొంత మగ్గముంటే చాలు - "నేతన్నల సేవలో" పథకానికి అర్హులు

నేతన్నలకు గుడ్​న్యూస్​ - ఏటా రూ.25 వేలు - కొత్త పథకం ప్రకటించిన సీఎం

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GOVERNMENT ON NETHANNA BHAROSA
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CHANGES IN NETHANNA BHAROSA PENSION
HANDLOOM WEAVERS IN AOP
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