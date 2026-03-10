అన్ని ప్రాంతాల సమగ్ర అభివృద్ధి - మూడు ప్రధాన ఎకనమిక్ రీజియన్ల ఏర్పాటుపై దృష్టి
2047 నాటికి స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ ను సాకారం చేయడమే లక్ష్యం - తాజాగా మరో రెండు ఎకనమిక్ రీజియన్లు ఏర్పాటు సహా వాటికి సీఈఓలను నియమించిన ప్రభుత్వం - అమరావతితో, తిరుపతి ఎకనమిక్ రీజియన్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 7:40 PM IST
3 Economic Region CEOs For Each : 'స్వర్ణాంధ్ర 2047' ప్రణాళిక అనేది 2047 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని సమగ్ర అభివృద్ధి సాధించిన, సుసంపన్నమైన స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్గా స్థాపించడమే లక్ష్యంగా రూపొందించిన ఒక దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధి స్ట్రాటజీ. ఈ ప్రణాళిక కింద రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాల సమగ్ర అభివృద్ధి కలిగించే విధంగా మూడు ప్రధాన ఎకనమిక్ రీజియన్లను ఏర్పాటు చేయడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. అయితే ఇప్పటికే విశాఖపట్నం ఎకనమిక్ రీజియన్గా ప్రకటించిన రాష్ట్రం మరో రెండు రీజియన్లను ప్రకటించి వాటికి సీఈవోలను కూడా నియమించింది.
విశాఖపట్నం మొదటి రీజియన్: రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాల సమ్మిళత అభివృద్ధి లక్ష్యంతోనే ప్రభుత్వం ముందడుగు వేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఎకనమిక్ రీజియన్లూ ఏర్పాటు చేసింది. విజన్ స్వర్ణాంధ్ర-2027 లక్ష్య సాధనలో భాగంగా రాష్ట్రంలోని 3 ప్రాంతాలను గ్లోబల్ ఎకనమిక్ హబ్లుగా తీర్చిదిద్దనుంది. అయితే ఇప్పటికే విశాఖపట్నం ఎకనమిక్ రీజియన్ను నీతి ఆయోగ్ సహకారంతో ఏర్పాటు చేసి, 2025 నవంబర్ 13న ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆ రీజియన్ను అధికారికంగా ప్రారంభించారు. విశాఖ ఎకనమిక్ రీజియన్ ఏర్పాటుతో రాష్ట్రంలోని ఉత్తర ఆంధ్ర ప్రాంతానికి ఆర్థిక వృద్ధికి కొత్త దారులు తెరుచుకున్నాయి. ఈ రీజియన్కు రూ.500 కోట్లు బడ్జెట్లో కేటాయించింది.
మరో రెండు ఎకనమిక్ రీజియన్లు: తాజాగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో రెండు ఎకనమిక్ రీజియన్లు ప్రకటించింది. అమరావతి ఎకనమిక్ రీజియన్ , తిరుపతి ఎకనమిక్ రీజియన్లను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ రెండు రీజియన్ల ద్వారా రాష్ట్రంలోని మధ్య , దక్షిణ ఆంధ్ర ప్రాంతాల సమగ్ర అభివృద్ధికి దోహదం చేయాలని ఉద్దేశించింది.
రెండు జోన్లకు 9 జిల్లాలతో: అమరావతి ఎకనమిక్ రీజియన్ 9 జిల్లాలతో ఏర్పాటు చేసింది. ఈ జిల్లాలు: ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, ఏలూరు, గుంటూరు, పశ్చిమ గోదావరి, ప్రకాశం, పల్నాడు, బాపట్ల, మార్కాపురం. ఈ రీజియన్ సుమారు 44,962 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణాన్ని కలిగి ఉంది. అమరావతి ఎకనమిక్ రీజియన్ సీఈఓగా పురపాలక పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఎస్. సురేశ్ కుమార్ను నియమించారు.
తిరుపతి ఎకనమిక్ రీజియన్ కూడా 9 జిల్లాలతో ఏర్పాటైంది. ఈ జిల్లాలు: తిరుపతి, SPSR నెల్లూరు, అనంతపురం, YSR కడప, శ్రీ సత్యసాయి, కర్నూలు, చిత్తూరు, నంద్యాల, అన్నమయ్య. తిరుపతి ఎకనమిక్ రీజియన్ సీఈఓగా ఎక్సైజ్ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ముఖేష్ కుమార్ మీనాను ప్రభుత్వం నియమించింది.
మూడు ప్రాంతాలకు ప్రత్యేకంగా ప్రాంతీయ మండళ్లు: ఈ ఎకనమిక్ రీజియన్ల సీఈఓలకు ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా ప్రాంతీయ మాస్టర్ ప్లాన్ల అమలు, సమన్వయం , పర్యవేక్షణ బాధ్యతలను అప్పగించింది. ప్రాంతాల్లో పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడం, సంస్థాగత భాగస్వామ్యాల సౌకర్యాన్ని పెంచడం వంటివి ముఖ్య కర్తవ్యాలుగా పేర్కొన్నారు. ఇందుకోసం, ఇప్పటికే మూడు ప్రాంతాలకు ప్రత్యేకంగా ప్రాంతీయ మండళ్లు కూడా ఏర్పాటు అయ్యాయి. ఈ మండళ్లు ఎకనమిక్ రీజియన్ల మధ్య సమన్వయాన్ని, సమగ్ర అభివృద్ధిని సమర్థవంతంగా చేపట్టేందుకు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
ప్లానింగ్ శాఖ కార్యదర్శి ఆదేశాల మేరకు: ఈ విధంగా, స్వర్ణాంధ్ర 2047 ప్రణాళిక కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని ప్రాంతాలకు సమానంగా, సమగ్ర అభివృద్ధిని కల్పిస్తూ, పెట్టుబడులను రప్పించడం, మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఒక శక్తివంతమైన, సుసంపన్న రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రణాళికాబద్ధంగా అడుగులు తీసుకుంటోంది. ప్లానింగ్ శాఖ కార్యదర్శి పీయూష్ కుమార్ ఆదేశాల మేరకు ఈ చర్యలు జారీ చేశారు. ఈ చర్యల ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాల ఆర్థిక ప్రగతి, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, నూతన పెట్టుబడుల ప్రవాహం పెరిగి, 2047 నాటికి రాష్ట్రం స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్గా ఎదగడం సాధ్యం అయ్యే దిశగా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది.
