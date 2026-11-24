రోడ్డు ప్రమాదాలపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - ప్రత్యేక ట్రాఫిక్ సిస్టం ఏర్పాటు చేస్తూ జీవో
Directorate of Traffic Management to Control Accidents : రాష్ట్రంలో రోడ్డు ప్రమాదాల నియంత్రణకు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రత్యేక ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఏర్పాటు చేస్తూ జీవో జారీ చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 2:12 PM IST
రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు, మరణాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ట్రాఫిక్ నిర్వహణను శాస్త్రీయంగా, సాంకేతికంగా ఆధునీకరించేందుకు రాష్ట్ర పోలీస్ ప్రధాన కార్యాలయం కేంద్రంగా డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ రోడ్ సేఫ్టీ (DTMRS)ను ఏర్పాటు చేస్తూ హోం శాఖ జీవో జారీ చేసింది. రాష్ట్ర డీజీపీ పరిపాలన, కార్యాచరణ నియంత్రణలో ఈ ప్రత్యేక విభాగం పని చేయనుంది. ఎలక్ట్రానిక్ మానిటరింగ్, రహదారి ప్రమాదాలపై శాస్త్రీయ విశ్లేషణ, జాతీయ రహదారులపై నిరంతర పెట్రోలింగ్ విధానాల రూపకల్పనకు ఈ డైరెక్టరేట్ కేంద్రబిందువుగా మారుతుంది.
పోలీస్, రవాణా, రోడ్లు-భవనాల శాఖల మధ్య సమన్వయం సాధించి, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏకరీతి ట్రాఫిక్ నిబంధనలు అమలు చేస్తుంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర రహదారి భద్రతా సంస్థలతో సమన్వయం కోసం ఈ డైరెక్టర్ ప్రిన్సిపల్ పోలీస్ నోడల్ ఆఫీసర్గా వ్యవహరిస్తారు. ఐజీ స్థాయి ఐపీఎస్ అధికారి డైరెక్టర్గా, డీఐజీ స్థాయి అధికారి సహాయకుడిగా వ్యవహరిస్తారు. కొత్త పోస్టులు సృష్టించకుండా, ప్రస్తుతం పోలీస్ శాఖలో ఉన్న సిబ్బందిని సర్దుబాటు చేయడం ద్వారా 50 నుంచి గరిష్టంగా 75 మంది సిబ్బందితో దీనిని నిర్వహిస్తారు. ఇందులో ఇద్దరు ఎస్పీ/అదనపు ఎస్పీ స్థాయి అధికారులతో పాటు ఇన్స్పెక్టర్లు, ఎస్ఐలు, కానిస్టేబుళ్లు, హోంగార్డులు ఉంటారు.
అవసరాన్ని బట్టి రవాణా, ఆర్ అండ్ బీ శాఖల సాంకేతిక నిపుణులను డిప్యుటేషన్పై తీసుకుంటారు. కొత్త భవనాలు నిర్మించకుండా మంగళగిరి పోలీస్ హెడ్క్వార్టర్స్లో ఉన్న వసతులనే స్టేట్ ట్రాఫిక్ కమాండ్ అండ్ అనలిటిక్స్ సెంటర్ కోసం వినియోగిస్తారు. ఎలక్ట్రానిక్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పరికరాలకు స్టేట్ రోడ్ సేఫ్టీ ఫండ్, రోడ్ సేఫ్టీ సెస్, పోలీస్ ఆధునికీకరణ నిధులను వాడుకుంటారు. విభాగాల మధ్య అధికారాల పునరుక్తిని నివారించేందుకు, ప్రస్తుతం ఉన్న చైర్మన్, రోడ్ సేఫ్టీ అథారిటీ పదవి అవసరమా లేదా విలీనం చేయాలా అనే అంశాన్ని సమీక్షించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ ఉత్తర్వుల మేరకు తదుపరి కార్యాచరణ ప్రారంభించాలని రాష్ట్ర డీజీపీని ఆదేశిస్తూ హోం శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కుమార్ విశ్వజిత్ జీవో జారీ చేశారు.