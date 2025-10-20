ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ - వారందరికీ దీపావళి బొనాంజా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2025 at 7:32 AM IST
AP Government Diwali Gift to RTC Employees : ఆరు ఏళ్లుగా పదోన్నతుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు కూటమి ప్రభుత్వం దీపావళి కానుక ఇచ్చింది. ఈ సందర్భంగా నాలుగు కేడర్ల ఉద్యోగులకు పదోన్నతుల అవకాశం కల్పిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఉద్యోగ సంఘాల నేతలతో సీఎం చంద్రబాబు శనివారం సమావేశం సందర్భంగా ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల పదోన్నతుల ఫైల్ క్లియర్ చేస్తామని ప్రకటించారు.
దీనికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వం ఆదివారం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. మెకానిక్లు, డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు, ఆర్జీజన్స్ కేడర్లలోని ఉద్యోగులు, పనిష్మెంట్లు, పెనాల్టీలు, క్రమశిక్షణ చర్యలు, ఛార్జెస్ ఉన్నప్పటికీ వాటితో సంబంధం లేకుండా పదోన్నతులు పొందేందుకు అర్హులుగా పేర్కొంది. అయితే వారంతా కూడా గతంలో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులుగా ఉన్నప్పుడు ఈ విధమైన మినహాయింపు ఉండేది.
ఆరు విభాగాల్లో ఉద్యోగులు : 2020లో ప్రభుత్వంలో విలీనం అయినప్పటి నుంచి ఇతర శాఖల ఉద్యోగుల నిబంధనలు వీరికీ వర్తించాయి. వాటి నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని ఆర్టీసీ ఉద్యోగ సంఘాలు చాలా కాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. బీ ఆర్టీసీలో ఆరు విభాగాలు ఉన్నాయి. అందులో ప్రస్తుతం రెండు విభాగాల్లోని సిబ్బందికే పదోన్నతులకు అవకాశం కల్పించడం గమనార్హం. ఈ విషయంలో సీఎం చంద్రబాబు జోక్యం చేసుకుని 6 విభాగాల్లోని ఉద్యోగులు అందరికీ పదోన్నతులు దక్కేలా చొరవ చూపాలని, లేకపోతే చాలా మందికి అన్యాయం జరుగుతుందని నేషనల్ మజ్దూర్ యూనిటీ అసోసియేషన్ పేర్కొంది.
ప్రభుత్వోద్యోగులకు తీపికబురు : గత కొద్ది రోజులు కిందటే ఉద్యోగులకు డీఏ ఇవ్వాలని సీఎం నిర్ణయించామని తెలియజేశారు. నవంబరు 1వ తేదీ నుంచి వారి అకౌంట్లోకి జమ చేస్తామని మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు. అదే సమయంలో ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల పదోన్నతులు క్లియర్ చేస్తామని పేర్కొన్నారు. వాటితో పాటు 180 రోజుల చైల్డ్కేర్ లీవ్స్ ఎప్పుడైనా వాడుకునే వెసులు బాటు కూడా ఉందని సీఎం వివరించారు. ఉద్యోగుల పీఆర్సీకి సంబంధించి వెసులుబాటు కావాలని, సీపీఎస్ అంశంపై చర్చించి త్వరలో వాటిని పరిష్కరిస్తామని చెప్పారు.
సంపద సృష్టిలో 2వ స్థానంలో :
ఈ ఏడాది ఉద్యోగులు అందరూ ఆనందంగా దీపావళి పండుగ జరుపుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఇప్పటి నుంచి ఉద్యోగులు మరింత ఉత్సాహంగా పని చేస్తారని ఆశిస్తున్నానని ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే సంపద సృష్టిలో 2వ స్థానానికి వచ్చినందుకు సంతోషంగా ఉందని సీఎం ఉద్ఘాటించారు. సంపద సృష్టిలో వచ్చే ఏడాది మొదటి స్థానానికి రావాలని అన్నారు. ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి ఇది ఆరంభమేనని తన విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేశారు. దాపరికం లేకుండా రాష్ట్ర పరిస్థితిని వివరిస్తున్నాం అన్నారు. ఆదాయంలో 90 శాతం సంక్షేమ పథకాలు, మానవ వనరులకే ఖర్చు చేస్తున్నామన్నారు. గత ప్రభుత్వం 94 కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలకు నిధులు లేకుండా చేసిందని సీఎం విమర్శించారు.
