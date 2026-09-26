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నాలుగు ప్యాకేజీలుగా అమరావతి ఓఆర్‌ఆర్‌ - కృష్ణా నదిపై రెండు వంతెనలు

అమరావతి ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు (ఓఆర్‌ఆర్‌)ను నాలుగు ప్యాకేజీలుగా నిర్మించనున్నారు. ఇందుకుగానూ జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ అధికారులు ప్రతిపాదనలు పంపారు.

Amaravati Outer Ring Road
అమరావతి ఓఆర్‌ఆర్‌ నాలుగు ప్యాకేజీలుగా నిర్మాణం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 8:53 AM IST

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Amaravati Outer Ring Road : అమరావతి ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు (ORR) నిర్మాణాన్ని నాలుగు ప్యాకేజీలుగా నిర్మించనున్నారు. మొత్తం 189.93 కిలోమీటర్ల మేర ఆరు వరుసలతో కూడిన ఓఆర్‌ఆర్‌తో పాటు నారాకోడూరు నుంచి గుంటూరు శివారులోని బుడంపాడు వరకు 5.2 కిలోమీటర్ల నాలుగు లైన్ల అనుసంధాన రహదారి (స్పర్ రోడ్డు) కలిపి మొత్తం 195.13 కిలోమీటర్ల మేర ఈ ప్రాజెక్టును నిర్మించనున్నారు. దీనిని నాలుగు ప్యాకేజీలుగా విభజించి జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ) అధికారులు ప్రతిపాదనలు పంపారు.

కృష్ణానదిపై రెండు చోట్ల భారీ వంతెనలు, మూడు సొరంగాలు సహా అన్ని నిర్మాణ పనులను ఈ నాలుగు ప్యాకేజీల్లోనే పూర్తి చేసేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. గతంలో సగటున 25–30 కిలోమీటర్లకు ఒక ప్యాకేజీ చొప్పున ఆరు నుంచి ఎనిమిది ప్యాకేజీలుగా ప్రతిపాదించాలనుకున్నారు. అయితే తక్కువ ప్యాకేజీలతో పనులు చేపట్టాలని ఉన్నతాధికారుల నుంచి సూచన రావడంతో నాలుగు ప్యాకేజీలుగా విభజించారు.

తొలి ప్యాకేజీలో రెండు సొరంగాలు: మొదటి ప్యాకేజీ ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా కంచికచర్ల సమీపంలోని విజయవాడ–హైదరాబాద్‌ నేషనల్ హైవే వద్ద ఓఆర్​ఆర్ (0 కిలోమీటర్ల) వద్ద ప్రారంభమవుతుంది. అక్కడి నుంచి కొండపల్లి, పంగిడి అటవీ ప్రాంతాల మీదుగా మైలవరం సమీపంలోని 27వ కిలోమీటరు వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ ప్యాకేజీలో 2.68 కిలోమీటర్లు, 1.64 కిలోమీటర్ల పొడవుతో రెండు సొరంగాలను నిర్మించనున్నారు.

రెండో ప్యాకేజీ 56 కిలోమీటర్లు: రెండో ప్యాకేజీ మైలవరం సమీపంలోని 27వ కిలోమీటరు నుంచి కృష్ణా జిల్లా కంకిపాడు మండలం కోలవెన్ను సమీపంలోని 83వ కిలోమీటరు వరకు ఉంటుంది. దీని మొత్తం పొడవు 56 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది.

మూడో ప్యాకేజీలో కృష్ణానదిపై వంతెన: మూడో ప్యాకేజీ 83వ కిలోమీటరు నుంచి మొదలై గుంటూరు జిల్లా వట్టిచెరుకూరు మండలం పుల్లడిగుంట సమీపంలోని 133.5వ కిలోమీటరు వరకు ఉంటుంది. ఇందులో 50.5 కిలోమీటర్ల ఓఆర్‌ఆర్‌తో పాటు అదనంగా నారాకోడూరు–బుడంపాడు మధ్య 5.2 కిలోమీటర్ల అనుసంధాన రహదారి కూడా నిర్మించనున్నారు. ఇదే ప్యాకేజీలో వల్లూరుపాలెం వద్ద కృష్ణానదిపై 4.8 కిలోమీటర్ల పొడవైన వంతెన నిర్మిస్తారు.

నాలుగో ప్యాకేజీలో మరో వంతెన, సొరంగం: నాలుగో ప్యాకేజీ 133.5వ కిలోమీటరు నుంచి ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా కంచికచర్ల సమీపంలోని 189వ కిలోమీటరు వరకు 55.5 కిలోమీటర్ల మేర ఉంటుంది. ఇందులో పేరేచర్ల వద్ద 400 మీటర్ల సొరంగం, మున్నలూరు వద్ద కృష్ణానదిపై 3.15 కిలోమీటర్ల వంతెన నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. చివరగా 189వ కిలోమీటరు నుంచి 189.93 కిలోమీటరు వరకు ఉన్న 930 మీటర్ల మేర ఓఆర్​ఆర్ పనులు​ తొలి ప్యాకేజీలో చేర్చారు.

రూ.10,595.70 కోట్ల అంచనా వ్యయం: అమరావతి ఓఆర్‌ఆర్‌ ప్రాజెక్టు మొత్తం అంచనా వ్యయం రూ.30,491 కోట్లుగా నిర్ణయించారు. ఇందులో నాలుగు ప్యాకేజీల సివిల్‌ పనులకు రూ.10,595.70 కోట్లు అవసరమని అంచనా వేశారు. భూసేకరణ కోసం రూ.5,315 కోట్లు వెచ్చించనున్నారు. మిగిలిన వ్యయం పర్యావరణ, అటవీ అనుమతులు, విద్యుత్‌ లైన్ల మార్పులు, ఇతర మౌలిక పనులు, అలాగే హైబ్రిడ్‌ యాన్యుటీ మోడల్‌ (హ్యామ్‌) కింద 15 ఏళ్లపాటు చెల్లించాల్సిన వడ్డీతో కూడిన చెల్లింపులకు వినియోగించనున్నారు.

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