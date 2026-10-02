విధులకు డుమ్మా - 70 మంది వైద్యులపై వేటు - మరో 193 మందిపై చర్యలు
సుదీర్ఘకాలంగా అనధికార గైర్హాజరీ వైద్యులపై ప్రభుత్వం కొరడా ఝుళిపించింది. 70 మంది గైర్హాజరీ వైద్యులకు ప్రభుత్వం ఉద్వాసన పలికింది. వివిధ దశల్లో మరో 193 మంది పైనా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 7:46 PM IST
AP Government Dismisses 70 Absent Doctors : ప్రభుత్వ వైద్య వృత్తిని కేవలం హోదా కోసం వాడుకుంటూ, క్షేత్రస్థాయిలో విధులకు మాత్రం సుదీర్ఘకాలంగా గైర్హాజరవుతున్న ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ వైద్యులపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపింది. ఎలాంటి ముందస్తు అనుమతులు లేకుండా, ఏళ్ల తరబడి విధులకు ముఖం చాటేసిన 70 మంది వైద్యులపై ఏపీ ప్రభుత్వం ఉద్వాసన పలికింది. వీరేకాక వివిధ దశల్లో మరో 193 మంది పైనా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వైద్యుల గైర్హాజరును ఉపేక్షించవద్దని అధికారులకు మంత్రి సత్యకుమార్ స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. డీఎంఈ, డీఎస్హెచ్ఎస్లు తమ నివేదికను మంత్రికి అందజేశారు. దీంతో సుదీర్ఘకాలంగా అనధికారికంగా గైర్హాజరవుతున్న వైద్యులపై ప్రభుత్వం వేటు వేసింది. ఏడాదికి పైగా అనధికారికంగా విధులకు గైర్హాజరైన సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్ హోదా కలిగిన 70 మందిని డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెకండరీ హెల్త్ (డీఎస్హెచ్) శాఖా పరంగా విధుల నుంచి తొలగించింది. వీరిలో గైనకాలజిస్టులు, ఈఎన్టీ, జనరల్ మెడిసిన్ తదితర కీలక స్పెషాలిటీ వైద్యులు ఉన్నారు.
193 మందిపై చర్యలకు ఆదేశాలు: ఏపీసీఎస్ రూల్స్-1991, రూల్ నంబర్ 20 ప్రకారం వీరికి సంజాయిషీ నోటీసులు జారీ చేసి, అన్ని నిబంధనలను పరిశీలించిన తర్వాతే ఈ తుది నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు డీఎస్హెచ్ చక్రధర్ బాబు తెలిపారు. డీఎస్హెచ్ పరిధిలోనే మరో 193 మంది గైర్హాజరీ వైద్యులపై కూడా నోటీసులు జారీ చేసి తదుపరి విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. నిబంధనల ప్రకారం కొంతమంది విధుల్లో చేరేందుకు ముందుకొస్తే ఇంక్రిమెంట్లలో కోత వంటి క్రమశిక్షణా చర్యలు విధిస్తున్నారు.
ఉపేక్షించేది లేదని అధికారులకు మంత్రి దేశాలు: గతేడాది మే నెలలోనే డీఎంఈ పరిధిలో 51 మంది వైద్యులను తొలగించింది. వైద్యులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో చేరినప్పటికీ, సొంత ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్పై ఉన్నందున కేటాయించిన పోస్టింగ్లు నచ్చక, వ్యక్తిగత కారణాలరీత్యా విధులకు క్రమం తప్పకుండా దూరంగా ఉంటున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. గైర్హాజరీ వైద్యుల వ్యవహారంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉదాసీనత ప్రదర్శించవద్దని, వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ హెచ్ఓడీలను ఆదేశించారు.
గైర్హాజరీలో ఉన్నవారిని తొలగించే ప్రక్రియను గరిష్టంగా 3 నెలల్లోగా పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేశారు. తొలగించిన పోస్టులను వెంటనే 'జీరో వేకెన్సీ పాలసీ' కింద భర్తీ చేసి, ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తెచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని దిశా నిర్దేశం చేశారు. వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ పరిధిలోని అన్ని హెచ్ఓడీ కార్యాలయాలను (డీఎస్హెచ్, డీఎంఈ, ఎన్హెచ్ఎం కాంట్రాక్ట్, ఆరోగ్య-కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ, ఆయుష్, డ్రగ్ కంట్రోల్, ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ మొదలైనవి) సమగ్రంగా పరిశీంచగా మొత్తం 493 మంది వైద్యులు, సిబ్బంది విధులకు దూరంగా ఉన్నట్లు తేలింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఈ ప్రక్షాళన చర్య వైద్య వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది.
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