'అమరావతి' హైవే కనెక్టివిటీ పనులు రయ్ రయ్ - ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్
అమరావతి మార్గాలపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి - యుద్ధప్రాతిపదికన అనుసంధాన రహదారుల పనులు - నల్లపాడు-అంకిరెడ్డిపాలెం రోడ్డుకు మోక్షం - ట్రాఫిక్ కష్టాలు తీరుతాయని స్థానికుల హర్షం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 11:50 AM IST
Government Developing Various Routes Leading to Capital Amaravati : రాష్ట్రాభివృద్ధికి రహదారులే ప్రగతి చక్రాలని భావిస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం వీటిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టింది. ప్రధానంగా రాజధాని అమరావతి ప్రాంతానికి వచ్చే వివిధ మార్గాలను యుద్ధ ప్రాతిపదికను అభివృద్ధి చేస్తోంది. గుంతలతో అధ్వానంగా మారిన గుంటూరు శివారు నల్లపాడు- అంకిరెడ్డిపాలెం రహదారిని మూడు కోట్ల రూపాయలకుపైగా వ్యయంతో నిర్మిస్తోంది. జాతీయ రహదారి16, జాతీయ రహదారి 544డీలను అనుసంధానం చేసే ఈ రహదారి అందుబాటులోకి వస్తే గుంటూరు నగరానికి ట్రాఫిక్ సమస్య తగ్గనుంది.
అధిక శాతం గుంటూరు మీదుగానే : రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి రాజధాని అమరావతికి వెళ్లేందుకు వచ్చే వాహనాల్లో అధిక శాతం గుంటూరు నగరం మీదుగానే వెళ్తుంటాయి. గత పాలకుల నిర్లక్ష్యంతో గుంటూరు శివారు నల్లపాడు- అంకిరెడ్డి పాలెం రహదారి వాహనదారులకు ప్రత్యక్ష నరకం చూపింది. సుమారు2 కిలోమీటర్ల రహదారి అంతా గోతులమయం కావడంతో ఈ రోడ్డుపై వెళ్లాలంటేనే వాహనదారులు భయపడేవాళ్లు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే గుంటూరు రహదారులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. ఇప్పటికే ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు మూడోదశ పనుల్ని వేగంగా పూర్తి చేస్తున్న ప్రభుత్వం నల్లపాడు- అంకిరెడ్డిపాలెం రహదారి పనుల్ని సైతం అంతే వేగంగా పూర్తి చేసేలా చర్యలు చేపట్టింది.
నిత్యం వేలాదిమంది రాకపోకలు : నల్లపాడు-అంకిరెడ్డిపాలెం రహదారి అటు చెన్నై-కోల్కతా హైవేని ఇటు గుంటూరు- అనంతపురం జాతీయ రహదారిని అనుసంధానం చేస్తోంది. రాయలసీమ, పల్నాడు ప్రాంతం నుంచి వచ్చే వాహనదారులు తెనాలి, రేపల్లె, బాపట్ల, ఒంగోలు, నెల్లూరుకు వెళ్లే వాహనాలు ట్రాఫిక్ సమస్య లేకుండా ఈ మార్గంలో వెళ్లిపోవచ్చు. ఉత్తరాంధ్ర వైపు నుంచి పల్నాడు, రాయలసీమ వైపు వెళ్లే ప్రయాణికులు జాతీయ రహదారి 16 నుంచి ఈ మార్గంలోనే జాతీయ రహదారి 544డీలోకి ఇబ్బంది లేకుండా వెళ్లిపోవచ్చు.
నిత్యం వేలాదిమంది రాకపోకలు సాగించే ఈ మార్గం నిర్మాణం కోసం CRDA ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు నాలుగో దశ పనులు పేరిట 3కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసి పనులు ప్రారంభించింది. అలాగే సమస్యను ఎంపీ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, స్థానిక ఎమ్మెల్యేదృష్టికి తీసుకెళ్లిన వెంటనే స్పందించి రహదారి నిర్మాణం చేపట్టడం సంతోషంగా ఉందని స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ట్రాఫిక్ను తగ్గించేందుకు రింగ్రోడ్లు, బైపాస్లు : మరోవైపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు చోట్ల రింగ్ రోడ్లు, సెమీ రింగ్ రోడ్లు, బైపాస్లు నిర్మించాలని కూటమి ప్రభుత్వం ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తోంది. పట్టణాల్లోని రహదారులు వాహన రద్దీతో కష్టంగా మారుతున్నందున ఆ ట్రాఫిక్ను తగ్గించేలా కేంద్రం అమలు చేస్తున్న అర్బన్ డీ-కంజెషన్ పాలసీని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని భావిస్తోంది. ఇప్పటికే శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని హిందూపురానికి తొలి సెమీ రింగ్ రోడ్ను సాధించింది.
కొడికొండ చెక్పోస్ట్ నుంచి లేపాక్షి మీదుగా హిందూపురం పెద్దచెరువుకు ఆవలి వైపు మడకశిర, సిర వరకు నేషనల్ హైవే (544ఇ)ని 10 మీటర్ల వెడల్పుతో విస్తరించారు. దీనివల్ల హిందూపురానికి ఒకవైపు బైపాస్ ఉన్నట్లే అయితే పట్టణ శివారులో కర్ణాటక సరిహద్దులో పారిశ్రామిక ప్రాంతం ఉంది. అటునుంచి వచ్చే వాహనాలన్నీ హిందూపురం లోపలి నుంచి ప్రయాణిస్తున్నాయి.
ఇప్పుడు అర్బన్ డీ-కంజెషన్ పాలసీలో భాగంగా ఎన్హెచ్-544ఇలో లేపాక్షి నుంచి హిందూపురం మీదుగా పట్టణానికి రెండో వైపు నుంచి రోడ్ నిర్మించి పరిగి సమీపంలో హైవేకి కలుపుతారు. అంటే దాదాపు 20 కి.మీ. మేర సెమీ రింగ్ రోడ్ నిర్మించనున్నారు. ఇప్పటికే హైవేని ఈ సెమీ రింగ్ రోడ్ను కలిపితే హిందూపురం చుట్టూరా రింగ్ రోడ్ వచ్చినట్లు అవుతుంది.
