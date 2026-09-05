బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు సమర్థనీయమే - హైకోర్టులో కౌంటర్ దాఖలు చేసిన ప్రభుత్వం
తాజాగా నిర్వహించిన సమగ్ర కుటుంబ సర్వే ప్రకారం బీసీ జనాభా 50.42 శాతం - 2020 నాటి పరిస్థితులతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం సామాజికంగా, జనాభాపరంగానూ గణనీయమైన మార్పులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 8:37 AM IST
AP Government Defends Bc Reservation In High Court : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వెనుకబడిన తరగతులకు(బీసీ) 34 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడం సమర్థనీయమేనని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హైకోర్టుకు నివేదించింది. క్షేత్రస్థాయి సమగ్ర విచారణ ఆధారంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని పేర్కొంది. 2020 నాటి పరిస్థితులతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం సామాజికంగా, జనాభాపరంగానూ గణనీయమైన మార్పులు వచ్చాయని తెలిపింది. బీసీల సామాజిక, రాజకీయ, ఆర్థిక స్థితిగతులపై విశ్రాంత ఐఏఎస్ రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా ఆధ్వర్యంలో డెడికేటెడ్ కమిషన్ చేసిన అధ్యయనం, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్వహించిన సమగ్ర కుటుంబ సర్వే (యూనిఫైడ్ ఫ్యామిలీ సర్వే) ద్వారా కుటుంబాల వారీగా సేకరించిన తాజా గణాంకాలను ప్రామాణికంగా తీసుకున్న తర్వాతే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. 2020 నాటి పరిస్థితులకు, ఇప్పటికీ ఎంతో వ్యత్యాసం ఉందని పేర్కొంది.
రిజర్వేషన్లు యాంత్రికంగా నిర్ణయించలేదు : ఈసారి రిజర్వేషన్లను యాంత్రికంగా నిర్ణయించలేదంది. సమగ్రమైన డేటా, అధ్యయనాల ఆధారంగానే చేపట్టినట్లు స్పష్టం చేసింది. మునుపటి రిజర్వేషన్లనే ఇప్పుడు యాంత్రికంగా పునరుద్ధరించారనడం సరికాదని పేర్కొంది. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లను సమర్థిస్తూ పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ అదనపు కార్యదర్శి బీఏవీపీ కుమారరెడ్డి, పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 33.33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడాన్ని సమర్థిస్తూ పురపాలకశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సురేష్కుమార్ హైకోర్టులో ఈ మేరకు వేర్వేరుగా కౌంటర్లు దాఖలు చేశారు.
గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఈనెల 20న జారీచేసిన జీవో 105, పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 33.33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ పురపాలకశాఖ ఈనెల 19న జారీచేసిన జీవో 1065ని రద్దు చేయాలని కోరుతూ న్యాయవాది తాండవ యోగేష్ హైకోర్టులో పిల్ దాఖలు చేశారు. బీసీలకు కేటాయించిన రిజర్వేషన్లతో ఎస్సీ,ఎస్టీ,బీసీల మొత్తం రిజర్వేషన్లు 50శాతానికి మించిపోతున్నాయన్నారు. ఈ విధానం సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఇచ్చిన తీర్పునకు విరుద్ధమన్నారు. ఇటీవల ఈ వ్యాజ్యంపై విచారణ జరిపిన హైకోర్టు కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే.
ప్రాతినిధ్యం కల్పించడం కోసమే : స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు నామమాత్రపు అవకాశం కల్పించడం కాకుండా వారి సంఖ్యా బలం, భౌగోళికంగా వ్యాప్తి చెందడం, తదితర అంశాల ఆధారం చేసుకొని అర్థవంతమైన ప్రాతినిధ్యం కల్పించడం కోసమే 34 శాతం , 33.33 శాతం రిజర్వేషన్లను నిర్ణయించామన్నారు. తాజాగా నిర్వహించిన సమగ్ర కుటుంబ సర్వే ప్రకారం బీసీ జనాభా 50.42 శాతం ఉన్నట్లు తేలిందన్నారు. 2019 డిసెంబర్లో జారీచేసిన జీవో 176 ద్వారా అమలు చేయాలనుకున్న 59.85 శాతం రిజర్వేషన్లతో ప్రస్తుత పరిస్థితితో పోల్చలేమన్నారు. 2020లో అప్పటి ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన రిజర్వేషన్లను ప్రస్తుతం తాము యాంత్రికంగా పునరావృతం చేయలేదన్నారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల విషయంలో ఎస్సీ(19.08శాతం), ఎస్టీ(06.77శాతం), బీసీ(34శాతం) రిజర్వేషన్లు 59.85శాతంగా పేర్కొంటూ 2019 డిసెంబర్ 28న జారీ చేసిన జీవో 176ని తప్పుపడుతూ బిర్రు ప్రతాప్రెడ్డి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కేసులో 2020లో హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చిందని, దానిని సుప్రీంకోర్టు సైతం సమర్థించిందని గుర్తుచేశారు. ఆ తీర్పును గౌరవిస్తామన్నారు. అప్పటి 59.85శాతం రిజర్వేషన్ ప్రక్రియకు ప్రస్తుతం చేపట్టిన ప్రక్రియకు వ్యత్యాసం ఉందన్నారు. ప్రస్తుతం బీసీల జనాభా, డెడికేటెడ్ కమిషన్ చేపట్టిన అధ్యయనం ఆధారంగా వెనుకబడిన తరగతులకు 34శాతం రిజర్వేషన్లు నిర్ణయించామన్నారు.
ఓటు వేసే హక్కు మాత్రమే కాకుండా : రాజ్యాంగంలోని అధికరణ 243-డీ(6), 243-టీ(6) ప్రకారం పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీలతో బీసీ వర్గాలకు క్రియాశీలక భాగస్వామ్యం కల్పించే అధికారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉందన్నారు. వెనుకబడిన వర్గాలకు ఓటు వేసే హక్కు మాత్రమే కాకుండా, స్థానిక నిర్ణయాధికారాల్లో, సంక్షేమ పథకాల అమలులో తగిన ప్రాతినిధ్యం లభించినప్పుడే ప్రజాస్వామ్య వికేంద్రీకరణ సార్థకమవుతుందన్నారు. 2020లో బీసీ రిజర్వేషన్లపై వివాదం తలెత్తినప్పడు బీసీ ఓటర్లు 48.13 శాతంగా ఉన్నారని అప్పట్లో హైకోర్టుకు నివేదించారని, తాజాగా చేపట్టిన సమగ్ర కుటుంబ సర్వే ప్రకారం బీసీ జనాభా 50.42 శాతం ఉందన్నారు. బీసీలకు 34 శాతం, 33.33 శాతం రిజర్వేషన్ వ్యవహారంపై సుదీర్ఘ శాసన చరిత్ర ఉందన్నారు.
|వర్గం
|గ్రామీణ జనాభా
|పట్టణ జనాభా
|మొత్తం జనాభా
|గ్రామీణ శాతం
|పట్టణ శాతం
|మొత్తం శాతం
|ఎస్టీ
|27,04,735
|3,71,818
|30,76,553
|7.18%
|2.46%
|5.83%
|ఎస్సీ
|74,90,743
|20,32,007
|95,22,750
|19.90%
|13.45%
|18.05%
|బీసీ
|1,83,87,708
|82,09,998
|2,65,97,706
|48.84%
|54.35%
|50.42%
|ఓసీ
|82,14,635
|44,92,473
|1,27,07,108
|21.82%
|29.74%
|24.09%
|మొత్తం
|3,76,49,867
|1,51,06,297
|5,27,56,164
|100%
|100%
|100%
ఏపీ పంచాయతీరాజ్ చట్టం-1994, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ చట్టం బీసీలకు మూడో వంతు రిజర్వేషన్లను గుర్తించిందన్నారు. ఆ తర్వాత శాసనసభ 34% రిజర్వేషన్ల విధానాన్ని ఆమోదించిందన్నారు. సమగ్ర కుటుంబ సర్వే, డెడికేటెడ్ కమిషన్ అధ్యన వివరాల ఆధారం చేసుకొని బీసీలకు స్థానిక సంస్థలలో అర్థవంతమైన ప్రాతినిధ్యం కల్పించడం కోసం 34 శాతం రిజిర్వేషన్లు నిర్ణయించామన్నారు. ఈ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని పిల్ను కొట్టివేయాలని కోరారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన సమగ్ర కుటుంబ సర్వే ఆధారంగా తేలిన జనాభా గణాంకాలను ప్రభుత్వ అధికారులు తన కౌంటర్ అఫిడవిట్లో పొందుపరిచారు.
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