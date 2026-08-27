ETV Bharat / state

పంచదార్ల కొండ ఇక 'నో మైనింగ్ జోన్' - లీజు రద్దు చేసిన ప్రభుత్వం

రాంబిల్లి మండలం పంచదార్ల కొండపై మైనింగ్ రద్దు - గత మే నెలలో ఇచ్చిన గ్రావెల్ క్వారీ లీజు క్యాన్సిల్ - పర్యావరణం, భక్తుల మనోభావాల దృష్ట్యా కీలక నిర్ణయం

Panchadarla Konda Declared No Mining Zone
పంచదార్ల కొండ ఇక 'నో మైనింగ్ జోన్' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Panchadarla Konda Declared No Mining Zone : అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లి మండలం పంచదార్ల కొండ ప్రాంత ప్రజలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ఈ పంచదార్ల కొండను 'నో మైనింగ్ జోన్'గా ప్రకటిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇక్కడ మైనింగ్ చేయడానికి గతంలో ఇచ్చిన క్వారీ లీజును తక్షణమే రద్దు చేసింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర గనుల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ముఖేశ్ కుమార్ మీనా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

రద్దయిన క్వారీ లీజు : ఈ ఏడాది మే నెలలో గనుల శాఖ విశాఖపట్నం కార్యాలయం ఇక్కడ ఒక లీజును మంజూరు చేసింది. దాసమనేని విజయ్ కుమార్ నాయుడు అనే వ్యక్తి పేరిట ఈ అనుమతులు ఇచ్చింది. పంచదార్ల కొండలో 2.153 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో గ్రావెల్ తవ్వకాల కోసం ఈ క్వారీ లీజును కేటాయించారు. అయితే, ప్రజల వ్యతిరేకత, పర్యావరణ నష్టం నేపథ్యంలో తాజా ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులతో ఈ లీజు కాస్తా పూర్తిగా రద్దయింది. ఆ ప్రాంతంలో ఇకపై ఎలాంటి తవ్వకాలు జరపడానికి వీల్లేదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

పంచదార్ల కొండపై మైనింగ్ వ్యవహారం వివాదాస్పదంగా మారింది. దీంతో అనకాపల్లి జిల్లా కలెక్టర్ నేతృత్వంలో ఉన్నతస్థాయి అధికారుల బృందం రంగంలోకి దిగింది. దేవాదాయ శాఖ, సాంస్కృతిక శాఖ, ఆర్కియాలజీ, రెవెన్యూ, కాలుష్య నియంత్రణ (పీసీబీ) శాఖల అధికారులు సంయుక్తంగా ఈ ప్రాంతాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. ఇక్కడ మైనింగ్ చేస్తే పర్యావరణానికి తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతుందని వారు నిర్ధారించారు. అంతేకాకుండా చారిత్రక ప్రాధాన్యం ఉన్న దేవాలయాలు ఉన్నందున, మైనింగ్ వల్ల భక్తుల విశ్వాసాలు, మనోభావాలు దెబ్బతింటాయని వివరిస్తూ ప్రభుత్వానికి సమగ్ర నివేదిక సమర్పించారు.

తీర్మానం చేసిన అభివృద్ధి మండలి : అధికారుల నివేదిక నేపథ్యంలో జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. అనకాపల్లి జిల్లా అభివృద్ధి మండలి ప్రత్యేకంగా సమావేశమై ఈ అంశంపై సుదీర్ఘంగా చర్చించింది. పర్యావరణ పరిరక్షణ, భక్తుల మనోభావాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పంచదార్ల కొండపై ఇచ్చిన లీజును తక్షణమే రద్దు చేయాలని తీర్మానించింది. ఆ ప్రాంతాన్ని వెంటనే 'నో మైనింగ్ జోన్' గా ప్రకటించాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ కౌన్సిల్ ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసింది.

డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ చొరవ : ఈ విషయం ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ దృష్టికి వెళ్లింది. ఆయన ఈ వ్యవహారంపై అధికారుల నుంచి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. కొండపై మైనింగ్​కు అనుమతించడం వల్ల పర్యావరణానికి హాని జరుగుతుందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. స్థానికులు, భక్తుల ఆవేదనను ఆయన పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. తక్షణమే ఆ లీజును రద్దు చేసి, పంచదార్ల కొండను నో మైనింగ్ జోన్‌గా ప్రకటించాలని అధికారులను పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశించారు. డిప్యూటీ సీఎం ఆదేశాలు, జిల్లా అభివృద్ధి మండలి తీర్మానం, అధికారుల నివేదిక వీటన్నింటినీ రాష్ట్ర గనుల శాఖ పరిగణనలోకి తీసుకుంది. ఈ మేరకు సర్వే నెంబర్ 1 లో ఉన్న పంచదార్ల కొండ ప్రాంతాన్ని 'నో మైనింగ్ జోన్' గా ప్రకటిస్తూ గనుల శాఖ తుది ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరో బంగారు గని - 'రామగిరి' గోల్డ్ మైన్‌‌పై ప్రభుత్వం ఫోకస్

ఖనిజ సంపదకు "విలువ" జోడింపు - గరిష్ఠ ఆదాయమే లక్ష్యం: సీఎం చంద్రబాబు

TAGGED:

ANAKAPALLI RAMBILLI NO MINING ZONE
TEMPLE HILL MINING BAN
PAWAN KALYAN ORDERS MINING HALT
NO MINING ZONE IN ANAKAPALLI
PANCHADARLA KONDA NO MINING ZONE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.