‘గ్రేటర్’ నగరాలుగా విజయవాడ, తిరుపతి - రెండు నగరాల్లో 138 పంచాయతీల విలీన ప్రతిపాదన
మహా విశాఖలో మరో 63 పంచాయతీలను చేర్చేందుకు కసరత్తు - జనగనణ పూర్తయ్యేలోగా ప్రక్రియ పూర్తి చేయనున్న పురపాలకశాఖ - 3 నగరాల్లో పంచాయతీలు విలీనమైతే పెరగనునున్న విస్తీర్ణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 8:58 AM IST
Government Decides Vijayawada and Tirupati to become Greater Cities : విజయవాడ, తిరుపతిని 'గ్రేటర్' నగరాలుగా తీర్చిదిద్దే దిశగా ప్రభుత్వం కీలక అడుగులు వేస్తోంది. పంచాయతీల విలీనంతో నగరాల విస్తీర్ణం విపరీతంగా పెంచి అభివృద్ధికి కొత్త దిశ చూపే ప్రయత్నం మొదలైంది. విశాఖలోనూ మరిన్ని పంచాయతీలు చేర్చి మహానగర విస్తరణకు కసరత్తు చేస్తోంది. జనగనణ పూర్తయ్యేలోగా ప్రక్రియ పూర్తి చేసి పట్టణాభివృద్ధికి బలమైన పునాది వేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
రాష్ట్రంలో విజయవాడ, తిరుపతి గ్రేటర్ ప్రతిపాదనలకు కదలిక వచ్చింది. రెండు చోట్ల ప్రాంతాల పరిధిలోని 10 మండలాల్లో 138 గ్రామ పంచాయతీలను విలీనం చేసే ప్రతిపాదనను ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. దీని ఫలితంగా వాటి విస్తీర్ణం పెరగనుంది. అదే విధంగా 2 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు గ్రేటర్గా అవతరించనున్నాయి. మహా విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో 64 పంచాయతీలను విలీనం చేసేందుకు ప్రతిపాదనలు ఇప్పటికే తెరపైకి వచ్చాయి. ప్రస్తుతం జనగణన ప్రక్రియ ముగిసేలోపే ఈ 3 నగరాలకు సంబంధించిన ముందస్తు ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని పురపాలకశాఖను ప్రభుత్వం తాజాగా ఆదేశాలు జారీ చేసింది. వాస్తవానికి గ్రేటర్పై కార్పొరేషన్ల ఏర్పాటుపై నిర్ణయం ఇంతకు ముందే తీసుకోవాల్సి ఉన్నప్పటికీ, జనాభా గణన కారణంగా ఆ అంశం వాయిదా పడింది.
నిధుల కొరతతో జరగని అభివృద్ధి: విజయవాడ చుట్టూ ఉన్న 6 మండలాల్లో 75 పంచాయతీలను నగరపాలక సంస్థలో విలీనం చేయాలన్న ప్రతిపాదనలపై 2014-19 మధ్య టీడీపీ ప్రభుత్వంలోనే అప్పటి నగరపాలక సంస్థ పాలక వర్గం తీర్మానం చేసింది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఆ ప్రతిపాదనలను పక్కన పెట్టారు. గ్రేటర్ నగరపాలక సంస్థ ఏర్పాటుతో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి పలు పథకాల కింద నగరాభివృద్ధికి నిధులు రానున్నాయి. జక్కంపూడి, గొల్లపూడి, కానూరు, పోరంకి, తాడిగడప, ప్రసాదంపాడు, ఎనికేపాడు, నిడమానూరు, గూడవల్లి వంటివి ఇప్పటికే విజయవాడ నగర విస్తరణలో పూర్తిగా కలిసిపోయాయి. ఇవి మున్సిపాల్టీలు, గ్రామ పంచాయతీలు కావడంతో అభివృద్ధికి నోచుకోవడం లేదు.
తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ విషయానికి వస్తే తిరుపతి గ్రామీణం, రేణిగుంట, చంద్రగిరి మండలాల పరిధిలో ఉన్న 63 గ్రామ పంచాయతీలను కార్పొరేషన్లో విలీనం చేయాలని ప్రతిపాదన ఉంది. ఈ మేరకు పాలకవర్గం ఇప్పటికే తీర్మానం చేసింది. మంగళం, అవిలాల వంటి ప్రాంతాలు భౌగోళికంగా తిరుపతి నగరంలో కలిసే ఉన్నప్పటికీ, అవి ఇంకా పంచాయతీలే కావడంతో నిధుల కొరత కారణంగా అభివృద్ధికి నోచడం లేదు. నగరంలో కలిసిన ప్రాంతాలతో గ్రేటర్ తిరుపతి నగరపాలక సంస్థను ఏర్పాటు చేయాలన్నది ఆలోచన.
ఒకప్పుడు విలీనమై అభివృద్ధి చెందినవే: ఈ ప్రతిపాదన ప్రకారం గ్రేటర్ విశాఖపట్నం నగరపాలక సంస్థలో ఆనందపురం, పద్మనాభం, పెందుర్తి మండలాల్లోని 64 గ్రామ పంచాయతీలను విలీనం చేయనున్నారు. వీటిలో 60 శాతం పంచాయతీలు ఇప్పటికే నగర పరిధిలోకి కలిసిపోయాయి. వీటికి అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడం ద్వారా మరింత అభివృద్ధికి మార్గం సుగమం అవుతుంది. శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మహా నగరంలో చుట్టూ ఉన్న పంచాయతీలను విలీనం చేయడం అత్యావశ్యమని ఆ ప్రాంత స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇదే విధంగా అనకాపల్లి, భీమునిపట్నం, గాజువాక పురపాలక సంఘాలు గ్రేటర్ విశాఖలో ఒకప్పుడు విలీనమై అభివృద్ధి చెందినవే.
విజయవాడ, తిరుపతి, విశాఖ నగరాల్లో పంచాయతీలు విలీనమైతే విస్తీర్ణం గణనీయంగా పెరగనుంది. విజయవాడలో 75 పంచాయతీలు కలిస్తే, ప్రస్తుతం ఉన్న 61.88 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణం 661.79 చదరపు కిలోమీటర్లకు పెరుగుతుంది. తిరుపతిలో 63 పంచాయతీల విలీనంతో 30.17 చదరపు కిలోమీటర్ల నుంచి 283.80 చదరపు కిలోమీటర్లకు విస్తరణ జరుగుతుంది. విశాఖలో 64 పంచాయతీలు చేర్చితే 635 చదరపు కిలోమీటర్ల నుంచి 740.24 చదరపు కిలోమీటర్లకు విస్తీర్ణం పెరిగి మహానగర రూపం మరింత బలపడనుంది.
