తిరుమలకు 300 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు - రూట్‌మ్యాప్, ప్రతిపాదనలు పూర్తి

తిరుమలలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను నడపాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం - సీఎం చొరవతో రానున్న మరో 300 బస్సులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 8:55 AM IST

AP Govt decides to Run Electric Buses in Tirumala: తిరుమల క్షేత్రాన్ని సంపూర్ణ కాలుష్య రహితంగా తీర్చిదిద్దేందుకు భారీ కార్యాచరణ ప్రారంభమైంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానంలో భాగంగా 2029కి ఆర్టీసీ బస్సులన్నీ ఎలక్ట్రిక్‌ మయం చేయాలన్న లక్ష్యంతో ఆర్టీసీ అధికారులు వడివడిగా అడుగులు వేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా నూతన సంవత్సరంలో తిరుపతి, తిరుమలకు అదనపు ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు రానున్నాయి.

ముందుగా 50 ఆపై 300: తిరుమల ఘాట్‌ రోడ్లలో ప్రస్తుతం 64 ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు తిరుగుతుండగా కడప, నెల్లూరు, మదనపల్లె మార్గాల్లో మరో 36 బస్సులు నడుస్తున్నాయి. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని కొత్తగా మరో 50 బస్సులకు ఆర్టీసీ టెండర్లు ఖరారు చేసింది. 'ఈకా' సంస్థ ఈ బస్సులను సరఫరా చేయనుండగా రానున్న 3 లేదా 6 నెలల్లో ఇవి అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఇవి కాకుండా తిరుమలకు ప్రత్యేకంగా మరో 300 బస్సులు కేటాయించాలని సీఎం చంద్రబాబు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరడంతో అందుకు ఆమోదం లభించింది. వాటికి సంబంధించిన రూట్‌మ్యాప్, ప్రతిపాదనల ప్రక్రియ 95 శాతం పూర్తయిందని ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు.

కేంద్రమే నోడల్‌ ఏజెన్సీ: ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సుల ధరలు, నిర్వహణ వ్యయం అధికంగా ఉండటంతో కేంద్ర ప్రభుత్వమే నోడల్‌ ఏజెన్సీగా వ్యవహరిస్తోంది. పీఎం ఈ-సేవ కింద దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వివరాలు సేకరించి కేంద్రమే టెండర్లు పిలుస్తుండటంతో తక్కువ ధరకే బస్సులు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఎంపిక చేసిన 11 నగరాల్లో తిరుపతికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం విశేషం.

అందుబాటులో 36 ఛార్జింగ్‌ పాయింట్లు: ప్రస్తుతం తిరుపతి బస్టాండ్‌, ఆలిపిరి డిపో పరిధిలో 36 ఛార్జింగ్‌ పాయింట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో బస్సుల సంఖ్య భారీగా పెరగనున్నందున కొండపైనే ప్రత్యేకంగా ఒక డిపో ఏర్పాటు చేయాలని ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం 5 ఎకరాల స్థలాన్ని కేటాయించాలని టీటీడీని కోరగా ప్రాథమికంగా అంగీకారం తెలిపింది. కొత్తగా నిర్మిస్తున్న శ్రీనివాసం, అచ్యుతం కాంప్లెక్సుల వద్ద కూడా ఛార్జింగ్‌ సదుపాయాలు కల్పించనున్నారు.

డీజిల్‌ బస్సులు బంద్‌: ప్రస్తుతం తిరుమల ఘాట్‌ రోడ్లలో 323 డీజిల్‌ బస్సులు నడుస్తున్నాయి. కొండ పైకి కిందికి కలిపి 2,600 ట్రిప్పులు తిరుగుతూ సుమారు 1.20 లక్షల మంది భక్తులను తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తున్నాయి. రాష్ట్ర ఈవీ పాలసీ ప్రకారం 2029 నాటికి డీజిల్‌ బస్సులన్నింటినీ తొలగించి, నూటికి నూరు శాతం ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు నడపాలని కూటమి ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

