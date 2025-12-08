పోర్టుల వెంట 8 నగరాలు - రూ.10,522 కోట్లతో సమగ్ర అభివృద్ధికి బాటలు
రాష్ట్రంలో ఓడరేవుల వెంట పారిశ్రామిక నగరాలను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం - రూ.10,522 కోట్లతో మౌలిక సదుపాయాలు
Published : December 8, 2025 at 7:26 AM IST
AP Govt Develop Industrial Cities along Ports under PPP Model: రాష్ట్రంలోని ఓడరేవుల వెంట 8 పారిశ్రామిక నగరాలను పీపీపీ విధానంలో అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వినియోగంలో ఉన్న, కొత్తగా నిర్మాణంలో ఉన్న పోర్టుల పరిధిలో వీటిని అభివృద్ధి చేయనుంది. ఆయా పోర్టులు, అవసరాలకు అనుగుణంగా క్లస్టర్ల ఏర్పాటుకు ఏపీ మారిటైం బోర్డు (ఏపీఎంబీ) ప్రతిపాదనలు తయారు చేసింది.
విశాఖపట్నం, కాకినాడ, మచిలీపట్నం, రామాయపట్నం, మూలపేట, దుగరాజపట్నం, రాంబిల్లి, కృష్ణపట్నం పోర్టుల పరిధిలో వాటిని అభివృద్ది చేయనుంది. పోర్టు నుంచి 100 కి.మీ.ల పరిధిని పోర్టు ప్రాక్సిమల్ ఏరియాగా గుర్తించి అందుకు అణుగుణంగా ప్రణాళికలు, మాస్టర్ ప్లాన్ను ఏపీఎంబీ సిద్ధం చేసింది. ఆ పరిధిని నివాస ప్రాంతాలు, గోదాములు, ఆఫీస్ స్పేస్, ఇతర ప్రాజెక్టులకు అనుగుణంగా జోన్లుగా విభజించి వాటి ఆధారంగా భవిష్యత్తులో వచ్చే ప్రాజెక్టులకు అనుమతులు ఇవ్వనున్నారు. దీనికోసం స్వల్ప, మధ్య, దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలతో ఏపీఎంబీ ప్రణాళికలు తయారు చేసింది.
ఇప్పటికే ఉన్న సరకు రవాణా, పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి ఉన్న అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా పోర్టు ఆధారిత గ్రామాలను సమగ్ర ఆర్థికనగరాలుగా ఉన్నతీకరించాలని అధికారులు ప్రణాళిక రచించారు. ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలు, డిజిటల్ వ్యవస్థలు, ప్రత్యేక ఆర్థిక మండళ్లు (సెజ్లు) ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా వివిధ క్లస్టర్లు సిద్ధమవుతాయి. ఉదాహరణకు ఎంఎస్ఎంఈలు, నౌకానిర్మాణం, ఉక్కు పరిశ్రమలు, లాజిస్టిక్స్ సంస్థలు విస్తరిస్తాయి. దీంతో తీర ప్రాంతంలో పట్టణీకరణ, ఉపాధి అవకాశాలు, ఎగుమతులకు ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది.
ఏ పోర్టు, ఏ సౌకర్యాలు: పోర్టుల పరిధిలో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించేందుకు రూ.10,522.90 కోట్లతో పనులు చేపట్టాలని ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. సాగరమాల ఫేజ్-2 కింద ఈ ప్రాజెక్టులు సాధించేలా కేంద్రంతో అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
క్లస్టర్లు, ప్రత్యేకతలు:
- విశాఖపట్నం: సముద్ర ఆహార ఉత్పత్తుల ప్రాసెసింగ్, ఫార్మా, బయోటెక్ ఎగుమతులు
- మూలపేట: ఇంటిగ్రేటెడ్ సీఈటీపీలు, లాజిస్టిక్స్, శిక్షణ కేంద్రాల ఏర్పాటు ద్వారా ఫార్మా, బయోటెక్, రసాయనాల ఎగుమతులకు అవకాశం
- రాంబిల్లి: నౌకాదళానికి అవసరమైన రక్షణ పరికరాల తయారీ జోన్, హై సెక్యూరిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్
- కాకినాడ: పెట్రోలియం లాజిస్టిక్స్, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు
- మచిలీపట్నం: లాజిస్టిక్స్ ఇంటిగ్రేషన్తో ఈవీ, ఆభరణాల తయారీ సెజ్, ఆటో విడిభాగాల తయారీ
- రామాయపట్నం: ఈ ప్రాంతంలో చమురు నిల్వలు, మిశ్రమం, అంతర్గత పంపిణీ కనెక్టివిటీ బలోపేతం
- దుగరాజపట్నం: మెరైన్ సెజ్, రోబోటిక్ షిప్యార్డు, మాడ్యులర్ డ్రై డాక్యార్డులతో ఎకోసిస్టమ్ అభివృద్ధి
- కృష్ణపట్నం ఎలక్ట్రానిక్స్, క్లీన్ ఎనర్జీ క్లస్టర్: క్లీన్టెక్, ఎలక్ట్రానిక్స్ పార్క్, సౌర విద్యుత్, కార్ల ఎగుమతికి వీలుగా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు
ఇవీ ప్రతిపాదనలు: మచిలీపట్నం పోర్టులో విద్యుత్ సరఫరా పనులకు రూ.50 కోట్లు, నీటి సరఫరాకు రూ.50 కోట్లు, పోర్టు పరిధిలో అభివృద్ధికి రూ.2,089.48 కోట్లతో ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. అలానే కృష్ణపట్నం పోర్టులో అభివృద్ధి పనులకు రూ.1,376.62 కోట్లు, మూలపేట పోర్టులో రూ.6,742.80 కోట్లు, రామాయపట్నం పోర్టులో రోడ్లకు రూ.120 కోట్లు, విద్యుత్ సరఫరాకు రూ.50 కోట్లు, నీటి సరఫరాకు రూ.50 కోట్లతో ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు.
