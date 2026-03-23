ఏపీలో మరో 23,980 మెగావాట్ల పంప్డ్ స్టోరేజి ప్రాజెక్టులు - రూ.1.20 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు!
రాష్ట్రంలో కొత్తగా 23,980 మెగావాట్ల పంప్డ్స్టోరేజి ప్రాజెక్టులు - పీఎస్పీ ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటుచేయాలని నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం - పీఎస్పీ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు పలు జిల్లాల్లో 20 ప్రాంతాల గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 4:50 PM IST
Government Decided To Set Up New Pumped Storage Plants in AP : రాష్ట్రంలో కొత్తగా 23,980 మెగావాట్ల పంప్డ్ స్టోరేజి ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ పంప్డ్ స్టోరేజి ప్లాంట్ల ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు 20 ప్రాంతాలను గుర్తించింది. దీని కోసం సాంకేతిక-వాణిజ్య సాధ్యాసాధ్యాల నివేదిక (TCFR-Techno-Commercial Feasibility Report) పూర్తయింది. 7,450 మెగావాట్ల ప్రాజెక్టుల కోసం ప్రభుత్వంతో ఎన్టీపీసీ ఇప్పటికే ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
పర్యావరణహిత విద్యుత్ ఉత్పత్తిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించిన కూటమి ప్రభుత్వం ఆ దిశగా మరో కీలక ముందడుగు వేసింది. రాష్ట్రంలో మరో 23 వేల 980 మెగావాట్ల పంప్డ్ స్టోరేజి ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం పలు జిల్లాల పరిధిలో 20 కొత్త ప్రాంతాలను గుర్తించింది. ఆస్ట్రేలియన్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ చేసిన అధ్యయనాల ఆధారంగా కొత్త ప్రాంతాలను నెడ్క్యాప్ గుర్తించింది.
అందుబాటులో ఉన్న నీటి వనరులు, భూముల ఆధారంగా లొకేషన్లను ఖరారు చేసింది. సాంకేతిక, వాణిజ్య ఫీజిబిలిటీ రిపోర్టు (TCFR)ను నూతన పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల అభివృద్ధి సంస్థ (నెడ్క్యాప్) సిద్ధం చేసింది. తర్వాత దశలో ప్రీ ఫీజిబిలిటీ నివేదికలు, DPRలను నెడ్క్యాప్ తయారు చేయిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టులు కేటాయించడం ద్వారా రాష్ట్రానికి సుమారు రూ.లక్షా 20 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
ఐదు లొకేషన్లలో ప్రతిపాదించిన 7,450 మెగావాట్ల ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో NTPC ఇప్పటికే ఎంవోయూ కుదుర్చుకుంది. దీంతో ఇప్పటికే వివిధ సంస్థలకు కేటాయించిన 31,800 మెగావాట్లతో కలిపి మొత్తంగా 55,750 మెగావాట్ల పంప్డ్ స్టోరేజి ప్రాజెక్టులు రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు కానున్నాయి.
సాధ్యమైనంత త్వరగా అందుబాటులోకి : ప్రకాశం జిల్లాలో 16 వందల 50 మెగావాట్లు, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో 12 లొకేషన్లలో 17,150 మెగావాట్లు, పార్వతీపురం మన్యంలో 3 లొకేషన్లలో 2 వేల 50 మెగావాట్లు, కడప జిల్లాలో 2 లొకేషన్లలో 2 వేల మెగావాట్లు, తిరుపతిలో వెయ్యి మెగావాట్లు, నంద్యాలలో 180 మెగావాట్ల ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు అనువైన ప్రాంతాలను అధికారులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు.
రాష్ట్రంలో 21,153 మెగావాట్ల స్థాపిత సామర్థ్యం ఉన్న విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. వాటిలో సుమారు 8 వేల మెగావాట్ల ప్రాజెక్టులు సౌర, పవన విద్యుత్ ఉత్పత్తికి సంబంధించినవి. గ్రిడ్ నిర్వహణలో ఇబ్బందులు, భవిష్యత్తు విద్యుత్ అవసరాల దృష్ట్యా PSP ప్రాజెక్టులను సాధ్యమైనంత త్వరగా అందుబాటులోకి తేవాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
23 లొకేషన్లలో 31,900 మెగావాట్ల ప్రాజెక్టులు : గతంలో 23 లొకేషన్లలో 31,900 మెగావాట్ల PSP ప్రాజెక్టులను వివిధ సంస్థలకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కేటాయించింది. వాటిని పూర్తి చేయడంపై అధికారులు దృష్టి పెట్టారు. 2 వేల 600 మెగావాట్ల సామర్థ్యంగల 3 PSP ప్రాజెక్టులను దక్కించుకున్న సంస్థలు వివిధ కారణాలతో పనులుచేపట్టేందుకు ఆసక్తి చూపలేదు. ఈ కారణంగా వాటి డీపీఆర్ల తయారీని నెడ్క్యాప్ నిలిపేసింది. మిగిలిన 29,300 మెగావాట్ల PSP ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు ముందుకు వచ్చిన సంస్థలు రూ.లక్షా 64 వేల 955 కోట్ల మేర పెట్టుబడులు పెట్టనున్నాయి.
విశాఖలో విజయవంతమైన తేలియాడే సోలార్ ప్లాంట్లు - నీటిపైనే కరెంటు తయారీ!
సోలార్ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటుకు రుణాల మంజూరులో జాప్యం! - నత్తనడకన సాగుతున్న పనులు!