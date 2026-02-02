రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - వారికి మళ్లీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు
సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాలతో మల్టీపర్పస్ హెల్త్ అసిస్టెంట్లకు తిరిగి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు - రాష్ట్రంలోని 730 మందిని తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోవాలని నిశ్చయించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - సీఎం చంద్రబాబు గ్రీన్ సిగ్నల్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 2, 2026 at 8:27 PM IST
Government Orders To Re Appointment Multi Purpose Health Assistants : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురుచూసున్న మల్టీపర్పస్ హెల్త్ అసిస్టెంట్లను తిగిరి విధుల్లోకి తీసుకుంటోంది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ఏపీలో మొత్తం 730 మంది హెల్త్ అసిస్టెంట్లను తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోనున్నారు. సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సీఎం చంద్రబాబు సైతం వీరిని (హెల్త్ అసిస్టెంట్లు) తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు. దీంతో త్వరలోనే వీరు విధుల్లోకి చేరనున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మొత్తం 730 మంది మల్టీపర్పస్ హెల్త్ అసిస్టెంట్ల పునర్ నియామకానికి అనుమతి ఇచ్చింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల అమలులో భాగంగా వీరిని విధుల్లోకి తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. కొద్ది రోజుల క్రితం సీఎం చంద్రబాబు వైద్యఆరోగ్యశాఖపై సమీక్ష చేసిన సమయంలో సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం రాష్ట్రంలోని మల్టీపర్పస్ హెల్త్ అసిస్టెంట్లను తిగిరి విధుల్లోకి తీసుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 1200మంది హెల్త్ అసిస్టెంట్లు : ఈ మేరకు రాష్ట్రంలోని మల్టీపర్పస్ హెల్త్ అసిస్టెంట్ల అందర్ని మళ్లీ తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. అయితే మూడు నెలల క్రితం మల్టీపర్పస్ హెల్త్ అసిస్టెంట్లకు సంబంధించి సుప్రీం కోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో నియమించిన 1200మంది హెల్త్ అసిస్టెంట్లను తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోవాలని రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలను దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీం కోర్టు ఆదేశించింది. 2013లో హైకోర్టు అప్పటి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కొట్టివేసింది. దీంతో మల్టీపర్పస్ హెల్త్ అసిస్టెంట్లు హైకోర్టు నిర్ణయాన్ని సుప్రీం కోర్టులో సవాలు చేశారు. వారి వాదనలు విన్న న్యాయస్థానం మల్టీపర్పస్ హెల్త్ అసిస్టెంట్లకు భారీ ఊరటనిచ్చింది.
సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాలతో వారికి తిరిగి ఉద్యోగాలు : సుప్రీం కోర్టులో ఆదేశాలతో మల్టీపర్పస్ హెల్త్ అసిస్టెంట్లకు పోయిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు మళ్లీ వచ్చాయి. దీంతో వారి ఎన్నో ఏళ్ల కల నెరవేరింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల తర్వాత హెల్త్ అసిస్టెంట్ పోస్టులను పర్మినెంట్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చేలా కూటమి ప్రభుత్వం సైతం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో ఉన్న 37 మంది హెల్త్ అసిస్టెంట్లు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుందని కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అలాగే రాష్ట్ర సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్య కుమార్ యాదవ్, నారా లోకేశ్ ఫ్లెక్సీలతో హెల్త్ అసిస్టెంట్లు డీఎంహెచ్ఓ కార్యాలయం వద్ద సంబరాలు చేసుకుంటూ పాలాభిషేకం చేశారు.
