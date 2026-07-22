ETV Bharat / state

'పుర' పోరుకు ప్రభుత్వం డిసైడ్ - పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖపై చంద్రబాబు సమీక్ష

పుర, నగరపాలక సంస్థలకు ఎన్నికలు నిర్వహించాలని నిర్ణయం- పెండింగ్​లో ఉన్న కోర్టు కేసుల పరిష్కారానికి చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశం - డివిజన్లు, వార్డుల పునర్విభజన ప్రక్రియ పూర్తిచేయాలని నిర్ణయం

​AP Municipal Polls 2026
​AP Municipal Polls 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 9:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

​AP Municipal Polls : ఏపీలో 123 పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీలకూ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. 23 చోట్ల పెండింగ్‌లో ఉన్న కోర్టు కేసుల పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకోనున్నారు. డివిజన్లు, వార్డుల పునర్విభజన ప్రక్రియ పూర్తిచేయాలని నిర్ణయించారు. సీఎం చంద్రబాబు పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖపై మంగళవారం నిర్వహించిన సమీక్షలో ప్రధానంగా పుర ఎన్నికలు, పెండింగ్‌ ప్రాజెక్టులు, కొత్తగా చేపట్టనున్న పనులపై చర్చించారని తెలిసింది.

సెప్టెంబర్​ లేదా అక్టోబర్​లో పుర ఎన్నికలు నిర్వహించే అవకాశం ఉందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఈ మేరకు పురపాలకశాఖ మంత్రి నారాయణ, ఆ శాఖ ఉన్నతాధికారులు ఎన్నికల నిర్వహణకు సన్నద్ధత, కొన్ని పురపాలక సంఘాల్లో ఎన్నికల నిర్వహణకు అడ్డంకిగా ఉన్న కోర్టు కేసులు తదితర వివరాలతో సమీక్ష సమావేశానికి హాజరయ్యారు. 2021లో రెండుదశల్లో వంద పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు ఎన్నికలు నిర్వహించారు. కోర్టు కేసుల కారణంగా 23 చోట్ల ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్‌ ఇవ్వలేదు.

​AP Municipal Elections 2026 : ఇప్పటికీ పెండింగ్‌లోని కేసుల పరిష్కారానికి వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని సమీక్ష సందర్భంగా మంత్రి నారాయణతోపాటు పురపాలకశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సురేశ్‌కుమార్, కమిషనర్‌ సంపత్‌కుమార్‌ను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. మరోవైపు పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో డివిజన్లు, వార్డుల పునర్విభజన చివరి దశకు చేరుకుని నిలిచిపోయిన విషయం తెలిసిందే. జనాభా ఆధారంగా వీటి సంఖ్యను 3916 నుంచి 4843కి పెంచాలని గతంలో ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.

అయితే విశాఖపట్నం, మచిలీపట్నంలో వార్డుల పునర్విభజనను సవాల్ చేస్తూ కొందరు హైకోర్టులో వేర్వేరుగా వ్యాజ్యాలు వేశారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన హైకోర్టు, పునర్విభజనపై స్టే ఇచ్చి కౌంటర్ వేయాలని ప్రభుత్వానికి సూచనలు చేసింది. ఆ తర్వాత ఇదే అంశంపై మరికొన్ని కేసులు రావడంతో వార్డుల పెంపు ప్రక్రియ పూర్తిగా నిలిచిపోయింది. ఈ సమావేశంలో దీనిపై చర్చ జరిగింది. ఈ క్రమంలోనే స్పందించిన చంద్రబాబు కేసుల పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు.

రూ.18 వేల కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు గ్రీన్​సిగ్నల్ : నగరాలు, పట్టణాల్లో కేంద్ర, రాష్ట్రప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా వివిధ పథకాల కింద చేపట్టే రూ.18,000ల కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పచ్చజెండా ఊపారు. వీటితో ప్రజలకు పూర్తిస్థాయిలో తాగునీరు, రహదారులు, వీధిదీపాలు, పార్కులు, ఇతర సదుపాయాలు కల్పించనున్నారు. ఇందుకు కేంద్ర, రాష్ట్రప్రభుత్వాలు చెరో 50 శాతం చొప్పున నిధులు కేటాయించనున్నాయి. పనులకు టెండర్లు పిలిచి రెండు సంవత్సరాల్లో పూర్తిచేయాలని అధికారులకు చంద్రబాబు ఆదేశాలిచ్చారు.

స్వచ్ఛ గుంటూరు యాప్ - పరిశుభ్రతకు భంగం కలిగిస్తే ఫైన్​ కట్టాల్సిందే

'మా గ్రామాల్లో అభివృద్ధి ఏది? వీఎంసీలో విలీనం చేయండి'

TAGGED:

MUNICIPAL ELECTIONS IN AP
CHANDRABABU ON MUNICIPAL ELECTIONS
​AP MUNICIPAL POLLS
​AP MUNICIPAL ELECTIONS 2026
​AP MUNICIPAL ELECTIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.