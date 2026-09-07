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గతితప్పిన జీవన శైలికి 'సంజీవని' యాప్ - ఇంటి దగ్గరే యోగా, ఆరోగ్య సూత్రాలపై అవగాహన

ప్రజల్లో ఆరోగ్యకర జీవనశైలిపై మరింత అవగాహన పెంచాలని నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం - ‘సంజీవని’ యాప్‌లో యోగా, ప్రకృతి చికిత్సల వీడియోలు, ఆరోగ్యకర జీవనశైలికి ఉపకరించే వ్యాసాలు అందుబాటులోకి తెచ్చేలా కసరత్తు

ఇంటి దగ్గరే యోగా సాధన చేసేలా వీడియోలు, ఆరోగ్యకర జీవనశైలికి వ్యాసాలు
ఇంటి దగ్గరే యోగా సాధన చేసేలా వీడియోలు, ఆరోగ్యకర జీవనశైలికి వ్యాసాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 9:59 AM IST

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Government Creating Awareness Through Sanjeevani APP : గతితప్పిన జీవన శైలి, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో ప్రజల ఆరోగ్యం ప్రమాదంలో పడుతోంది. దీంతో ప్రజల్లో ఆరోగ్యకర జీవనశైలిపై మరింత అవగాహన పెంచాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఏఐ ఆధారిత డిజిటల్‌ ఆరోగ్య సేవల వ్యవస్థ ‘సంజీవని’తో ఆయుష్‌ విభాగాన్ని అనుసంధానం చేసేలా చర్యలు చేపట్టింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశాలతో ఆయుష్‌ శాఖ దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నియంత్రణ లక్ష్యంగా తొలిదశ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది.

‘సంజీవని’ యాప్‌లో యోగా, ప్రకృతి చికిత్సల సేవలకు సంబంధించిన ప్రామాణిక వీడియోలు, ఆరోగ్యకర జీవనశైలికి ఉపకరించే వ్యాసాలు అందుబాటులోకి తెచ్చేలా కసరత్తు చేస్తోంది. సంజీవని యాప్‌ ద్వారా ప్రజలందరికీ ఈ సేవలు చేరువ చేసేలా చర్యలు చేపడుతోంది. వచ్చే ఏడాది జనవరి 1 నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంజీవని ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో అదే సయమానికి యాప్‌ ద్వారా యోగా, ప్రకృతి వైద్యసేవలూ ప్రజలకు అందుబాటులోకి తేనున్నారు.

ప్రకృతి సూత్రాలకు అనుగుణంగా జీవనశైలి : యోగా, ఆరోగ్యకర ఆహార అలవాట్లు ప్రజల జీవన విధానంలో భాగం చేయాలన్నది ప్రభుత్వ ఉద్దేశం. ప్రకృతి సూత్రాలకు అనుగుణంగా నేచురోపతి ఆధారిత జీవనశైలిని ప్రజలకు అలవర్చేలా ప్రోత్సహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలో యోగా, నేచురోపతి సంస్థలతో చర్చించి అభిప్రాయాల సేకరణకు భాగస్వామ్య సదస్సు ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది.

అసాంక్రమిక వ్యాధుల కట్టడి దిశగా అడుగులు : అసాంక్రమిక వ్యాధుల కట్టడి దిశగా ఆయుష్‌ శాఖ తొలి దశ ప్రణాళిక రూపొందించింది. రక్తపోటు, టైప్‌-2 మధుమేహం, ప్రీ-డయాబెటిస్, ఊబకాయం, మెటబాలిక్‌ సిండ్రోమ్, గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ముప్పు, రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్‌ సమస్యలు, దీర్ఘకాలిక శ్వాసకోశ సమస్యలు, కండరాల సమస్యలు, మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళన, నిద్రలేమి, జీర్ణవ్యవస్థ తదితర దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు, జీవనశైలి రుగ్మతలపై దృష్టి సారించింది.

ఇళ్ల దగ్గర్నుంచే సులువుగా అర్థం చేసుకుని సాధన : ముందుగా మధుమేహం నివారణ, నియంత్రణకు యోగా, ప్రకృతి చికిత్స జీవనశైలి మార్పులతో కూడిన ప్రత్యేక వీడియో మాడ్యూల్‌ను ఆయుష్‌ శాఖ సిద్ధం చేసింది. తర్వాత దశల వారీగా మిగిలిన వ్యాధులకు సంబంధించినవీ రూపొందించి యాప్‌ ద్వారా విడుదల చేస్తారు. ఇలా ప్రజలు ఇళ్ల దగ్గర్నుంచే సులువుగా అర్థం చేసుకుని సాధన చేసేలా వ్యాధి ఆధారిత యోగా వీడియోలు, ఆరోగ్య సూత్రాలు సులువుగా అర్థమయ్యే రీతిలో అందుబాటులోకి తేనున్నారు. ఆసనాలు, ప్రాణాయామ పద్ధతులు, ధ్యానం, విశ్రాంతి పద్ధతులు, యోగ నిద్ర, రోజువారీ జీవనశైలి సాధన మార్గదర్శకాలు ప్రజలకు చేరువ చేస్తారు.

ప్రజల ఆరోగ్య రికార్డులు డిజిటలైజ్​ - 'సంజీవని'తో మెరుగైన సేవలు

జనవరి 1 నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 'సంజీవని' - ఏఐ ఆధారిత ఆరోగ్య సేవలు: చంద్రబాబు

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