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రాష్ట్రంలో ఐదు చోట్ల సీఐఐ ప్రాంతీయ సదస్సులు - నిర్వహణకు కమిటీల ఏర్పాటు

నవంబర్ 12,13 తేదీల్లో విశాఖలో 31వ సీఐఐ పార్టనర్​షిప్ సదస్సు - అక్టోబర్​లో ఐదు చోట్ల ప్రాంతీయ సదస్సుల నిర్వహణకు కమిటీలు ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వం

AP Govt on CII Summit 2026
AP Govt on CII Summit 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 10:34 PM IST

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AP Govt on CII Summit 2026 : ఈ ఏడాది నవంబర్ 12,13 తేదీల్లో విశాఖలో 31వ సీఐఐ పార్టనర్​షిప్ సదస్సు జరగనుంది. దానికి ముందుగా అక్టోబర్​లో ఐదు చోట్ల ప్రాంతీయ సదస్సులను నిర్వహించనున్నారు. అక్టోబర్ 7న ఐఐఎం విశాఖలోనూ, 12న జేఎన్టీయూ కాకినాడలో, 16న అంబేద్కర్ ఆడిటోరియంలో, 23న జేఎన్టీయూ అనంతపురంలో, 26న శ్రీసిటీ క్రియా యూనివర్సిటీ తిరుపతిలో ఇవి జరగనున్నాయి.

ఈ మేరకు పార్టనర్​షిప్ సదస్సు 2026 సన్నాహక ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించి, పురోగతి సమీక్షించేందుకు ప్రభుత్వం మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్​ అధ్యక్షతన, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్, విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్, టూరిజం శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్​, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి నారాయణ, ఎంఎస్ఎంఈ, ఎన్నారై శాఖల మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ సభ్యులుగా ఉన్నారు.

CII Partnership Summit 2026 : ప్రోటోకాల్ రిసెప్షన్ వంటి వాటిని పర్యవేక్షణకు అధికార్లతో కమిటీ ఏర్పాటైంది. జీఏడీ (పోల్) ప్రిన్సిపల్​ సెక్రటరీ ఛైర్మన్​గా, కేంద్ర విదేశీ వ్యవహార సంయుక్త కార్యదర్శి, ఏపీఐఐసీ వీసీఎండీ, ఈడీబీ సీఈఓ, పరిశ్రమల డైరెక్టర్, ట్రాన్స్​పోర్ట్​ కమిషనర్, జీవీఎంసీ కమిషనర్, టూరిజం వీసీఎండీ, వీఎంఆర్డీఏ మెట్రోపాలిటన్ కమిషనర్, చీఫ్ కమిషనర్ కస్టమ్స్, సీఐఐ ప్రతినిధులు ఇద్దరు సభ్యులుగా ఉన్నారు. దీనికి కన్వీనర్​గా విశాఖ జిల్లా కలెక్టర్ వ్యవహరిస్తారు.

సెక్యూరిటీ మేనేజ్​మెంట్ కమిటీ, సిటీ బ్యుటీఫికేషన్ కమిటీ, కల్చరల్ కమిటీ, మీడియా పబ్లిసిటీ కమిటీ, ఆర్గనైజింగ్ కమిటీలు ఆయా శాఖాధిపతులు, కార్యదర్శులు అధ్యక్షతన పనిచేయనున్నాయి. ఈ మేరకు ప్రాంతీయ సదస్సుల నిర్వహణకు కమిటీలు ఏర్పాటు చేస్తూ పరిశ్రమల శాఖ కార్యదర్శి యువరాజ్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

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