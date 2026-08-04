రాష్ట్రంలో ఐదు చోట్ల సీఐఐ ప్రాంతీయ సదస్సులు - నిర్వహణకు కమిటీల ఏర్పాటు
నవంబర్ 12,13 తేదీల్లో విశాఖలో 31వ సీఐఐ పార్టనర్షిప్ సదస్సు - అక్టోబర్లో ఐదు చోట్ల ప్రాంతీయ సదస్సుల నిర్వహణకు కమిటీలు ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 10:34 PM IST
AP Govt on CII Summit 2026 : ఈ ఏడాది నవంబర్ 12,13 తేదీల్లో విశాఖలో 31వ సీఐఐ పార్టనర్షిప్ సదస్సు జరగనుంది. దానికి ముందుగా అక్టోబర్లో ఐదు చోట్ల ప్రాంతీయ సదస్సులను నిర్వహించనున్నారు. అక్టోబర్ 7న ఐఐఎం విశాఖలోనూ, 12న జేఎన్టీయూ కాకినాడలో, 16న అంబేద్కర్ ఆడిటోరియంలో, 23న జేఎన్టీయూ అనంతపురంలో, 26న శ్రీసిటీ క్రియా యూనివర్సిటీ తిరుపతిలో ఇవి జరగనున్నాయి.
ఈ మేరకు పార్టనర్షిప్ సదస్సు 2026 సన్నాహక ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించి, పురోగతి సమీక్షించేందుకు ప్రభుత్వం మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ అధ్యక్షతన, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్, విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్, టూరిజం శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి నారాయణ, ఎంఎస్ఎంఈ, ఎన్నారై శాఖల మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ సభ్యులుగా ఉన్నారు.
CII Partnership Summit 2026 : ప్రోటోకాల్ రిసెప్షన్ వంటి వాటిని పర్యవేక్షణకు అధికార్లతో కమిటీ ఏర్పాటైంది. జీఏడీ (పోల్) ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఛైర్మన్గా, కేంద్ర విదేశీ వ్యవహార సంయుక్త కార్యదర్శి, ఏపీఐఐసీ వీసీఎండీ, ఈడీబీ సీఈఓ, పరిశ్రమల డైరెక్టర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్, జీవీఎంసీ కమిషనర్, టూరిజం వీసీఎండీ, వీఎంఆర్డీఏ మెట్రోపాలిటన్ కమిషనర్, చీఫ్ కమిషనర్ కస్టమ్స్, సీఐఐ ప్రతినిధులు ఇద్దరు సభ్యులుగా ఉన్నారు. దీనికి కన్వీనర్గా విశాఖ జిల్లా కలెక్టర్ వ్యవహరిస్తారు.
సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ, సిటీ బ్యుటీఫికేషన్ కమిటీ, కల్చరల్ కమిటీ, మీడియా పబ్లిసిటీ కమిటీ, ఆర్గనైజింగ్ కమిటీలు ఆయా శాఖాధిపతులు, కార్యదర్శులు అధ్యక్షతన పనిచేయనున్నాయి. ఈ మేరకు ప్రాంతీయ సదస్సుల నిర్వహణకు కమిటీలు ఏర్పాటు చేస్తూ పరిశ్రమల శాఖ కార్యదర్శి యువరాజ్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
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