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సర్కార్ కీలక అడుగు - ప్రైవేటు స్కూళ్లలో 25 శాతం ఉచిత ప్రవేశాలపై కమిటీ

రాష్ట్రంలో ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో 25 శాతం ఉచిత ప్రవేశాలపై అధ్యయనానికి ప్యానెల్ - 16 మంది సభ్యులతో రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు

AP Govt Committee on RTE
విద్యాహక్కు చట్టం అమలుపై సర్కార్ కీలక అడుగు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 3:14 PM IST

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AP Govt Committee on RTE : ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో 25 శాతం ఉచిత ప్రవేశాల మార్గదర్శకాల సవరణకు రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. విద్యాహక్కు చట్టం 2009 సెక్షన్ 12(1)(సీ) ప్రకారం ఏపీలోని ప్రైవేట్ అన్‌-ఎయిడెడ్ పాఠశాలల్లో నిరుపేద, బడుగు బలహీన వర్గాల విద్యార్థులకు 25 శాతం ఉచిత ప్రవేశాలు కల్పించేందుకు ఉన్న మార్గదర్శకాలను సవరించే దిశగా సర్కార్​ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

సుప్రీంకోర్టు ఈ ఏడాది జనవరి 13న ఇచ్చిన తీర్పు ప్రకారం జాతీయ బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ జారీ చేసిన ఆదేశాలకనుగుణంగా ప్రస్తుత నిబంధనలను సవరించి, పకడ్బందీగా అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేప్టటింది. ఈ మేరకు పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ ఛైర్‌పర్సన్‌గా 16 మంది సభ్యులతో కూడిన రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ మేరకు పాఠశాల విద్యాశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి జె. శ్యామలరావు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

AP Govt on RTE Admissions : ఈ కమిటీకి పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ సమీమ్ అన్సారియా ఛైర్‌పర్సన్‌గా వ్యవహరిస్తారు. సమగ్ర శిక్షా స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ మెంబర్ కన్వీనర్‌గా ఉంటారు. విద్యాశాఖలోని వివిధ విభాగాల డైరెక్టర్లు, ఎన్టీఆర్ జిల్లా డీఈవో, బాపట్ల ఎంఈవోలతో పాటు న్యాయ సలహాదారులు, ఎన్జీఓ ప్రతినిధి, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధి, చట్టం కింద ప్రవేశాలు పొందిన ఇద్దరు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఈ కమిటీలో సభ్యులుగా ఉండనున్నారు.

ఆర్టీఈ చట్టం, ఏపీ ఆర్టీఈ నిబంధనలు, సుప్రీంకోర్టు తీర్పు, ఎన్‌సీపీసీఆర్ నిబంధనలను సమగ్రంగా అధ్యయనం చేయడం ఈ కమిటీ బాధ్యత. ఆన్‌లైన్ ద్వారా పారదర్శకంగా అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ చేపట్టడం, సీట్ల వివరాలు వెల్లడించడం, ఫీజుల రీయింబర్స్‌మెంట్‌ తదితర అంశాలపై నూతన విధానాలను సిఫార్సు చేయనున్నారు. అదేవిధంగా చట్టం అమలులో ఎదురవుతున్న ఆచరణాత్మక, చట్టపరమైన సమస్యలను గుర్తించి పరిష్కారాలు చూపడం, ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో ఉచిత ప్రవేశాలు పొందిన పిల్లల పట్ల ఎలాంటి వివక్ష లేకుండా ఉండేలా పటిష్ట చర్యలు సిఫార్సు చేయడం ఈ కమిటీ బాధ్యతలుగా జీవోలో పొందుపరిచారు.

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