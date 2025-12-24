సినిమా టికెట్ ధరలు సామాన్యులకు భారం కాకుండా - పరిశ్రమకు మేలు జరిగేలా నిర్ణయం: మంత్రి దుర్గేష్
టికెట్ ధరల పెంపు విషయంలో అనుసరించాల్సిన విధానాలపై కమిటీ చర్చలు - హోంశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి కుమార్ విశ్వజిత్ అధ్యక్షతన సమావేశం - కీలక సిఫార్సులు చేస్తూ నివేదిక ఇస్తామన్న మంత్రి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 24, 2025 at 7:11 PM IST
Government Committee Meet on Cinema Ticket Rates : రాష్ట్రంలో సినిమా రంగ సమస్యలు, టికెట్ల ధరల హేతుబద్దీకరణపై ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. ఈ అంశంపై ఏర్పాటైన కమిటీ రాష్ట్ర సచివాలయంలో సమావేశమై చర్చించింది. హోంశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి కుమార్ విశ్వజిత్ అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో చిత్ర నిర్మాత వివేక్ కూచిబొట్ల, ఏపీ ఫిల్మ్, టెలివిజన్ అండ్ థియేటర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ అలంకార్ ప్రసాద్, దర్శకుడు తేజ, డిస్ట్రిబ్యూటర్ సాయిబాబు పాల్గొన్నారు.
రాష్ట్రంలో మల్టీప్లెక్స్, సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలో టికెట్ ధరలు హేతుబద్ధీకరణపై సినీరంగ ప్రతినిధుల సలహాలను కమిటీ అడిగి తెలుసుకుంది. హై బడ్జెట్, ప్రత్యేక కేటగిరి సినిమాలకు టికెట్ ధరల పెంపు విషయంలో అనుసరించాల్సిన విధానాలపై చర్చించింది. సినిమారంగం సమస్యలను కమిటీ దృష్టికి తీసుకెళ్లామని సమావేశం తర్వాత దర్శకుడు తేజ తెలిపారు.
పాన్ ఇండియా సినిమా వల్ల : కమిటీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కీలక సిఫార్సులు చేస్తూ నివేదిక ఇవ్వనున్నట్లు పర్యాటక సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు సినిమాకు ఖర్చు అయిన బడ్జెట్ ప్రకారం సినిమా ఆధారంగా టికెట్ రేట్లు పెంచుతున్నామని, ఈ విధానంలో మార్పులు తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు.
'ప్రతీసారి ప్రతీ సినిమాకు ఒక రకమైన నిర్ణయం తీసుకోవడం దానిపై మళ్లీ చర్చించడం కంటే బడ్జెట్ సినిమా, హై బడ్జెట్ మూవీస్ అంటే ఏమిటి? దేనికి ఎంత పెట్టాలి. రాష్ట్రంలో ఎంత వరకు షూటింగ్ జరగాలి, ఇలాంటి అంశాలు అన్నీంటి మీద చర్చ జరిగి దీనిమీద విధాన నిర్ణయం చేయగలిగితే దాని మీద కొత్త జీవో తీసుకువస్తాం. ఆ జీవో ప్రకారం ఒకే విధానాన్ని అనుసరించేలా, పదే పదే ప్రతీ మూవీకి సమావేశం అయ్యే పరిస్థితి కాకుండా ఒక జీవోతో ముందుకు వెళ్లేలా ప్రయత్నం జరుగుతుంది.' - కందుల దుర్గేశ్, మంత్రి
పలు కేటగిరీలుగా విభజించి వీటి ప్రకారం నిర్దేశిత రీతిలో టికెట్ ధరలు నిర్ణయించే అంశంపై కమిటీ చర్చిస్తోందన్నారు. పాన్ ఇండియా సినిమా వల్ల నిర్మాతలకు బడ్జెట్ విపరీతంగా పెరుగుతోందని మంత్రి అన్నారు. నిర్మాతలకు ప్రభుత్వం సపోర్టుగా ఉండేలా కమిటీ నిర్ణయం తీసుకుంటుందన్నారు. ఇదే సమయంలో సామాన్యులకు భారం లేకుండా, సినీ పరిశ్రమకు మేలు జరిగేలా నిర్ణయం తీసుకుంటామని వెల్లడించారు.
'నేను అన్ని రంగాల్లో ఉన్నాను. కథ రాసే దగ్గర నుంచి థియేటర్ రంగానికి సంబంధించి వర్క్ చేశాను. మాకు ఉన్న సమస్యలు అన్నీ చెప్పాం. ప్రభుత్వ ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటుందో చూడాలి. టిక్కెట్ రేటు కంటే పాప్కార్న్ మూడింతలు ఉంది. ఆ ధరలు అన్నీ తగ్గాలి.' - తేజ, దర్శకుడు
సినీ నటీనటులకు నంది అవార్డులు ఇస్తాం: సినీ నటీనటులను ప్రోత్సహించేందుకు నంది అవార్డులను ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. నంది అవార్డులు, నంది నాటకోత్సవాల విషయంలో సీఎం చంద్రబాబు సానుకూలంగా ఉన్నారు. ఈ విషయమై ఇప్పటికే సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం స్పష్టమైన సూచనలు చేశారు. ఈ ఏడాది నంది అవార్డులు తప్పకుండా ఇస్తామని మంత్రి దుర్గేశ్ వెల్లడించారు.
నూతన ఫిల్మ్ పాలసీ: రాష్ట్రంలో చలనచిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నామన్నారు. త్వరలోనే సమగ్రమైన నూతన ఫిల్మ్ పాలసీని తెస్తామని మంత్రి దుర్గేశ్ తెలిపారు. దీనికి సంబంధించి డ్రాఫ్ట్ పాలసీ రూపొందిస్తున్నామన్నారు. సినీ నిర్మాతల ప్రతిపాదనలనూ జోడించి, అందరితో పాటు చర్చించిన అనంతరం దీనిని తీసుకొస్తామని మంత్రి పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధికి అపార అవకాశాలు ఉన్నాయని కొనియాడారు.
ఏపీలో సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధికి నిర్మాతలు ముందుకు రావాలని ఆయన కోరారు. స్టూడియోల నిర్మాణం, డబ్బింగ్ థియేటర్లు, రీ రికార్డింగ్ థియేటర్లు తదితర మౌలిక సదుపాయాలు అన్నీ ఏర్పాటు అంశంలో ప్రొడ్యూసర్లు ముందుకు వస్తే ప్రభుత్వ సహకారాన్ని అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ అంశంపై త్వరలోనే ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఆయన వివరించారు.
