సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డులో ‘ఎస్ ’ఆకారపు మలుపులు - అపోహలకు ప్రభుత్వం చెక్
అమరావతి సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డుపై వస్తున్న విమర్శలకు తెరదించిన ప్రభుత్వం - ‘ఎస్’ఆకారపు మలుపులపై దుష్ప్రచారం తగదన్న పురపాలక శాఖ - భావి అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు నిర్మించినట్లు వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 8:13 AM IST
Government Clarity On 'S' Shaped Bend On Amaravati Seed Access Road : కరకట్ట ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్ పెడుతూ అమరావతి సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు ప్రారంభమైందో లేదో అప్పుడే "మలుపుల రహదారి" అంటూ కొందరు విమర్శలు మొదలెట్టారు. ఈ ‘S’ ఆకారపు మలుపుపై వస్తున్న అపోహలకు ప్రభుత్వం తెరదించింది. భవిష్యత్లో విజయవాడ–చెన్నై జాతీయ రహదారిని మణిపాల్ హాస్పిటల్ సమీపంలో అనుసంధానించే ఎలివేటెడ్ కారిడార్కు అనుగుణంగానే ప్రస్తుత రహదారి నిర్మాణం జరిగిందని స్పష్టం చేసింది. కేవలం ఇప్పటి ట్రాఫిక్ అవసరాల కోసమే కాదు రేపటి రాజధాని అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని సమగ్ర ప్రణాళికతో సీడ్ యాక్సెస్ రహదారిని రూపొందించినట్లు స్పష్టం చేసింది.
అమరావతి సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డులో కనిపిస్తున్న ‘S’ ఆకారపు మలుపు యాదృచ్ఛికంగా వచ్చినవి కావని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. భవిష్యత్లో చేపట్టనున్న సీడ్ యాక్సెస్ రహదారి ఫేజ్ –3లో కీలకమైన విజయవాడ –చెన్నై జాతీయ రహదారి కనెక్టివిటీకి అనుగుణంగానే ప్రస్తుత నిర్మాణాన్ని చేపట్టినట్లు తెలిపింది. మణిపాల్ హాస్పిటల్ సమీపంలో జాతీయ రహదారితో సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డును అనుసంధానించేలా భవిష్యత్ కారిడార్ను ప్రణాళికలో పెట్టారు.
ఈ కనెక్టివిటీని దృష్టిలో ఉంచుకుని అవసరమైన భౌగోళిక పరిస్థితులు, రహదారి లింకులు, ట్రాఫిక్ నిర్వహణ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. అంటే కనిపిస్తున్న ‘S’ మలుపు లోపం కాదు, భవిష్యత్ రహదారి నిర్మాణానికి అనుగుణంగా రూపొందించిన డిజైన్లో భాగమే. రాజధాని రవాణా వ్యవస్థను దీర్ఘకాలిక అవసరాలకు తగ్గట్టుగా తీర్చిదిద్దే దిశగా ఈ నిర్మాణాన్ని చూడాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
రాజధాని రవాణా వ్యవస్థకు కీలక లింకులు : సీడ్ యాక్సెస్ రహదారి వెనుక ఉన్న అసలు టార్గెట్ అమరావతికి శరవేగమైన, బహుముఖ రహదారి కనెక్టివిటీ కల్పించడమే. 2017లో రూపొందించిన ప్రణాళిక ప్రకారమే దొండపాడు నుంచి తాడేపల్లి వరకు ఎలివేటెడ్ కారిడార్కు అనుగుణంగా రహదారి నిర్మాణం చేపట్టారు. ఈ కారిడార్ పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే అమరావతికి మంగళగిరి, విజయవాడ ప్రాంతాలతో కనెక్టివిటీ మరింత బలోపేతం కానుంది. ఇప్పటికే అందుబాటులోకి వచ్చిన స్టీల్ బ్రిడ్జి, సీడ్ యాక్సెస్ రహదారులు రాజధాని రవాణా వ్యవస్థకు కీలక లింకులుగా మారనున్నాయి.
కృష్ణా కరకట్టపై ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి తగ్గే అవకాశం : అమరావతి వైపు వచ్చే, వెళ్లే వాహనాలకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గం అందుబాటులోకి రావడంతో కృష్ణా కరకట్టపై ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి తగ్గే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఈ రహదారిని కేవలం ఒక రోడ్డుగా కాకుండా రాజధాని భవిష్యత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ నెట్వర్క్లో కీలకమైన కారిడార్గా ప్రభుత్వం అభివర్ణిస్తోంది. రహదారి నిర్మాణంలో భవిష్యత్ అనుసంధానాలను ముందుగానే పరిగణనలోకి తీసుకోవడం వల్లే ప్రస్తుత డిజైన్లో కొన్ని ప్రత్యేక ఆకృతులు కనిపిస్తున్నాయని పురపాలక శాఖ వెల్లడించింది. జాతీయ రహదారి కనెక్టివిటీ, ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణం, స్థానిక రహదారుల అనుసంధానం, ట్రాఫిక్ రద్దీ ఇలా అనేక అంశాలను కలిపి డిజైన్ రూపొందించినట్లు తెలిపింది. కాబట్టి ‘S’ మలుపుపై సోషల్ మీడియాలో, ఇతర వేదికలపై జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని వాస్తవాలతో పరిశీలించాలని ప్రభుత్వం సూచించింది.
అమరావతి పేరు రామోజీ రావు సూచించారు : సీఎం చంద్రబాబు
రాష్ట్రాభివృద్ధి విజన్కు అమరావతి నగర నిర్మాణం మొట్టమొదటి సక్సెస్: సీఎం చంద్రబాబు