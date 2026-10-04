రిజర్వేషన్లపై 50% పరిమితి నిబంధనేమీ కాదు - సుప్రీంకోర్టులో ప్రభుత్వం సవాల్
బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడానికి జారీచేసిన జీవోల్ని కొట్టేస్తూ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేసింది. హైకోర్టు తీర్పులో జోక్యం చేసుకొని న్యాయం చేయాలని ప్రభుత్వం కోరింది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 7:28 AM IST
AP Govt Challenges High Court Verdict in Supreme Court: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లకు 50 శాతం పరిమితి అన్నివేళలా వర్తించదని సరైన వివరాలుంటే అంతకు మించొచ్చని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేసింది. పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో రిజర్వేషన్లు 49.24 శాతానికే పరిమితమైనా హైకోర్టు కొట్టేయడాన్ని ఆక్షేపించింది. జీవోలను రద్దు చేస్తూ హైకోర్టు తీర్పుపై జోక్యం చేసుకొని తగిన న్యాయం చేయాలని పిటిషన్లో కోరగా వచ్చే వారం విచారణకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడానికి జారీచేసిన జీవోల్ని కొట్టేస్తూ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేసింది. ఈ మేరకు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో కొన్ని అభ్యంతరాలు లేవనెత్తింది. రిజర్వేషన్లపై 50 శాతం పరిమితి తప్పనిసరిగా కొనసాగించాల్సిన నిబంధనేమీ కాదని, సరైన డేటా ఉంటే అంతకు మించి వెళ్లొచ్చని సుప్రీంకోర్టు గతంలో తీర్పులిచ్చిందని పిటిషన్లో ప్రస్తావించింది. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీవోలతో గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల రిజర్వేషన్లు 61.08 శాతానికి చేరినా పట్టణ స్థానిక సంస్థల రిజర్వేషన్లు మాత్రం 49.24 శాతానికే పరిమితమవుతున్నాయని వివరించింది. అయినా హైకోర్టు 50 శాతం పరిమితి పేరుతో రెండు జీవోలనూ కొట్టేయడం సరికాదని ఆక్షేపించింది.
అన్ని వివరాలు సేకరించాము: సమగ్ర కుటుంబ సర్వే వివరాలతో ప్రభుత్వం కొన్ని విషయాలను పిటిషన్లో పొందుపరిచింది. 2025 డిసెంబరు నుంచి సమగ్ర ఏకీకృత కుటుంబ సర్వే నిర్వహించామని రాష్ట్ర జనాభా, సామాజిక, ఆర్థిక, విద్య, ఉద్యోగం, ఇళ్లు, ఆస్తుల స్థితిగతులతోపాటు అన్ని వివరాలు సేకరించామని వివరించింది. 2026 జూన్లో ఈ వివరాలను స్థానిక సంస్థల ముందుంచి ప్రజలు ధ్రువీకరించుకొనే వెసులుబాటు కల్పించామని తెలిపింది. 39 అంశాలపై సామాజిక ధ్రువీకరణ చేపట్టామన్న ప్రభుత్వం ఈ డేటా ప్రకారం రాష్ట్ర జనాభాలో బీసీలు దాదాపు 50.42 శాతం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 48.84 శాతం పట్టణ ప్రాంతాల్లో 54.35 శాతం ఉన్నట్లు తేలిందని పేర్కొంది. ఈ మేరకు బీసీలకు పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 1/3వ వంతు గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల్లో 34 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడానికి రెండు జీవోలు జారీ చేశామని పిటిషన్లో ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
అయితే సుప్రీంకోర్టు గతంలో కె.కృష్ణమూర్తి, వికాస్ కిషన్రావ్ గావ్లీ, సురేష్ మహాజన్, బిర్రు ప్రతాప్రెడ్డి కేసుల్లో ఇచ్చిన తీర్పు ప్రకారం రిజర్వేషన్లు 50 శాతానికి మించకూడదంటూ జీవోలను ప్రతివాదులు హైకోర్టులో సవాల్ చేశారని వివరించింది. ఆ తీర్పులు వెలువడే నాటికి, నేటికీ పరిస్థితులు మారినట్లు సమగ్ర కుటుంబ సర్వే తేల్చిందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేర్కొంది. రాజకీయ రిజర్వేషన్లను కేవలం జనాభా ఆధారంగా కాకుండా సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితుల ఆధారంగా చేపడుతున్నట్లు హైకోర్టుకు చెప్పినప్పటికీ రిజర్వేషన్లు 50 శాతానికి మించకూడదనే కారణంతో ఆ రెండు జీవోలను కొట్టేసిందని ఆక్షేపించింది.
హైకోర్ట్ పూర్తిగా తిరస్కరించడం సరికాదు: కె. కృష్ణమూర్తి, వికాస్ గావ్లీ కేసుల్లో సుప్రీంకోర్ట్ తీర్పుల ప్రకారం సమకాలీన, లోతుగా విచారించి సేకరించిన డేటా అందుబాటులో ఉంటే రిజర్వేషన్లు 50 శాతం మించొచ్చని ప్రభుత్వం పిటిషన్లో ప్రస్తావించింది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏకీకృత కుటుంబ సర్వే ద్వారా సేకరించిన సమాచారాన్ని స్థానిక సంస్థలన్నీ ధ్రువీకరించాయని స్పష్టం చేసింది. ఆ ప్రక్రియ సరిగా జరిగిందా లేదా అని పరిశీలించడానికి బదులు దాన్ని హైకోర్ట్ పూర్తిగా తిరస్కరించడం సరికాదని ఆక్షేపించింది. రిజర్వేషన్లపై 50 శాతం పరిమితి అన్నివేళలా తప్పనిసరిగా కొనసాగించాల్సిన నిబంధనేమీ కాదని జనహిత్ అభియాన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో సుప్రీంకోర్టు తీర్పిచ్చిందని గుర్తుచేసింది.
పాత పాలకవర్గాల కాల పరిమితి ముగిసిపోయిన నేపథ్యంలో సకాలంలో ఎన్నికలు పూర్తి చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్ల ఖరారుకు తగిన కసరత్తు చేసింది. కేవలం జనాభా ప్రాతిపదికగానో? ఉజ్జాయింపుగానో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేయలేదని తెలిపింది. అందువల్ల హైకోర్టు తీర్పులో జోక్యం చేసుకొని తగిన న్యాయం చేయాలని సుప్రీంకోర్టును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది.
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