ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలే లక్ష్యంగా 'చిప్' ప్రణాళిక
రానున్న ఐదేళ్లలో క్షేత్రస్థాయి సమస్యలను చక్కదిద్ది, వైద్య రంగాన్ని బలోపేతం చేయడంపై ప్రభుత్వం ఫోకస్ పెట్టింది. ఈ క్రమంలోనే 'క్యాపిటల్ హెల్త్ ఇన్వెస్టిమెంట్ ప్లాన్' 2026-2031ను రూపొందించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 4:40 PM IST
AP Capital Health Investment Plan : ప్రాణాంతక క్యాన్సర్, ఇతర దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల చికిత్స కోసం రోగులు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లాల్సిన దుస్థితికి చెక్ పెట్టేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళిక రూపొందించింది. ఆసుపత్రుల్లో భవనాలు, మౌలిక వసతులు, వైద్య సిబ్బంది కొరతను శాశ్వతంగా పరిష్కరించేలా సమగ్ర కార్యాచరణను సిద్ధం చేసింది. రానున్న ఐదేళ్లలో క్షేత్రస్థాయి సమస్యలను చక్కదిద్ది, వైద్య రంగాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు 'క్యాపిటల్ హెల్త్ ఇన్వెస్టిమెంట్ ప్లాన్' (చిప్) 2026-2031ను రూపొందించింది.
రంగాల వారీగా దృష్టి: సర్కార్ రూపొందించిన సమగ్ర ప్రణాళిక ద్వారా వైద్య రంగంలో పారదర్శకత పెంచడంతోపాటు, ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యం అందించే చర్యలు చేపడతారు. పబ్లిక్ హెల్త్, సెకండరీ హెల్త్, వైద్య విద్య విభాగం పరిధిలోని ఆసుపత్రులను మూడు కేటగిరీలుగా విభజించి వీటి అభివృద్ధికి 2026 నుంచి 2029 వరకు రూ.18,945.32 కోట్లు వెచ్చించేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు.
భారతీయ ప్రజారోగ్య ప్రమాణాలను క్షేత్రస్థాయిలో పక్కాగా అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రాథమిక ఆరోగ్య రంగానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. ఇందుకోసం రూ.9,205.33 కోట్లు వెచ్చించనుంది. ఈ నిధులతో ఆరోగ్య ఉప కేంద్రాలు, ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య కేంద్రాలు, పీహెచ్సీ భవనాల నిర్మాణాలు చేపడతారు. పీహెచ్సీలను ఆధునికీకరించడంతో పాటు టెలీమెడిసిన్ సేవలను క్షేత్రస్థాయికి మరింత చేరువ చేసే చర్యలు చేపట్టనున్నారు.
- సెకండరీ హెల్త్ (డీఎస్హెచ్) పరిధిలోని ప్రాంతీయ ఆసుపత్రులు, జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత ప్రసూతి సేవల బలోపేతం, ట్రామాకేర్ సెంటర్లు, అనస్థీషియా, శస్త్రచికిత్స విభాగాలు, వ్యసన విముక్తి కేంద్రాలు, ఇతరత్రా వైద్య సేవల బలోపేతానికి రూ.7152.73 కోట్లు వెచ్చించాలన్నది ప్రణాళిక.
- వ్యాధులను ముందే గుర్తించే, వ్యాధులను సమర్థంగా ఎదుర్కొనేలా జీజీహెచ్లు, సూపర్ స్పెషాలిటీ, బోధనాసుపత్రులను సిద్ధం చేయనున్నారు. వైద్య విద్య (డీఎంఈ) పరిధిలోని ఆసుపత్రుల బలోపేతానికి సర్కార్ రూ.2,013.47 కోట్లు వెచ్చించేలా ప్రణాళిక రూపొందించింది. వ్యాధి నిర్ధారణ సేవలు బలోపేతం చేసే క్రమంలో నాలుగు రాష్ట్రస్థాయి, 22 జిల్లా స్థాయి డయాగ్నస్టిక్ హబ్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. నర్సింగ్ విద్య పరిధిలోని మౌలిక సదుపాయాలు, సేవల బలోపేతానికీ రూ. రూ.573.79 కోట్ల వరకు వెచ్చించాలన్నది సర్కార్ ప్రణాళిక
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