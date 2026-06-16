సహజ ప్రసవాలు ప్రోత్సహించేలా - సిజేరియన్లు తగ్గించేలా - "సీ-సేఫ్" కార్యక్రమానికి శ్రీకారం
నాలుగు ప్రభుత్వాస్పత్రుల్లో సీ- సేఫ్ కార్యక్రమం అమలు - సహజ ప్రసవాల పెంపునకు గైనకాలజిస్టులు, నర్సులకు ప్రత్యేక శిక్షణ - 2026 నవంబరు నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సీ- సేఫ్ అమలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 11:42 AM IST
C-Safe Programme in AP : సహజ ప్రసవాలను ప్రోత్సహించడానికి, సిజేరియన్లను తగ్గించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోంది. ప్రసూతి సేవలను బలోపేతం చేయాలనే లక్ష్యంతో సీ- సేఫ్ కార్యక్రమానికి కూటమి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. రాష్ట్రంలో మితిమీరిన సిజేరియన్లకు అడ్డుకట్ట వేసి పరిస్థితిని చక్కదిద్దేందుకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థల భాగస్వామ్యంతో నాలుగు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఈ ఫలితాలను విశ్లేషించి 2026 నవంబరు నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
నాలుగు ప్రభుత్వాస్పత్రుల్లో అమలు: ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రమాణాల ప్రకారం C- సెక్షన్ ప్రసవాలు 10 నుంచి 15 శాతం లోపే ఉండాలి. రాష్ట్రంలో పరిస్థితి చేయి దాటింది. దీంతో సహజ ప్రసవాలను పెంచేందుకు సీ- సేఫ్ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం మచిలీపట్నం, ఏలూరు, రాజమహేంద్రవరం జీజీహెచ్లతో పాటు, తణుకు జిల్లా ఆస్పత్రిలో సీ- సేఫ్ను అమలు చేస్తున్నారు.
లివర్పూల్, బర్మింగ్ హామ్ వర్సీటీలు, ఫెర్నాండెజ్ ఫౌండేషన్, యునిసెఫ్ భాగస్వామ్యంతో మాతాశిశు మరణాలను తగ్గించడంతో పాటు, వైద్య సేవల్లో నాణ్యతను మెరుగు పరిచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. సహజ ప్రసవాలను విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు గైనకాలజిస్టులకు, స్టాఫ్ నర్సులకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది.
అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే చేయించుకోవాలి: సీ-సేఫ్ అమలుతో మచిలీపట్నం జీజీహెచ్లో సాధారణ ప్రసవాలు 23 నుంచి 34 శాతానికి పెరిగాయి. C-సెక్షన్ డెలివరీలు 77 నుంచి 66 శాతానికి తగ్గాయి. ఏలూరు జీజీహెచ్లో సిజేరియన్ల తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ల రేటు 62 నుంచి 31శాతానికి తగ్గినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో సాధారణ ప్రసవాలు 57.89 శాతం, సిజేరియన్లు 42.11 శాతం జరుగుతున్నాయి. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో సాధారణ ప్రసవాలు 32.24 శాతం, సిజేరియన్ ప్రసవాలు 67. 16 శాతం చొప్పున జరుగుతున్నాయి. వైద్యులు గుర్తించారు. అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే సిజేరియన్లు చేయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
"రాష్ట్రంలో సీ-సెక్షన్ సమస్యను అరికట్టేందుకు గ్లోబర్ యూనివర్సిటీల భాగస్వామ్యంతో వైద్యపరంగా సర్జరీ అవసరమా లేదా అనేది నిర్ధారిస్తున్నారు.సేఫ్ సర్జికల్ ప్రాక్టీస్ ద్వారా పూర్తి సురక్షితమైన వైద్యం అందించడమే ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. సాధారణ ప్రసవాల సంఖ్యను గణనీయంగా పెంచాలనే లక్ష్యంతో గత 8 నెలలుగా సి-సేఫ్ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే ఆస్పత్రుల్లోని వైద్యుల నుంచి నర్సులు, క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది అందరికీ ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమం వల్ల మచిలీపట్నం జీజీహెచ్లో అద్భుతమైన ఫలితాలు వచ్చాయి. అక్కడ దాదాపు 14 నుంచి 15 శాతం వరకు సీ-సెక్షన్ రేట్లు తగ్గాయి." - నాగేంద్రబాబు, కన్సల్టెంట్, స్టేట్ మెటర్నల్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్
తల్లిబిడ్డ ఆరోగ్యానికి ముప్పు: ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో C-సెక్షన్ డెలివరీలపై ఆడిట్ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఎక్కువ మంది గర్భిణిలు పురిటి నొప్పుల భయం, ఇతరత్రా కారణాలతో సిజేరియన్ల వైపు మెుగ్గుచూపుతున్నారని వైద్యులు తెలిపారు. సిజేరియన్ వల్ల మరణాలు, తల్లిబిడ్డ ఆరోగ్యానికి ముప్పు ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కష్టమైనా సాధారణ ప్రసవాలను ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. సహజ ప్రసవాలను పెంచేందుకు, సిజేరియన్లను తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం చేపడుతున్న సీ-సేఫ్ కార్యక్రమం విజయవంతమైతే ఈ ఏడాది నవంబర్ నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేయనున్నారు.
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