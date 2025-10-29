ETV Bharat / state

1.4 లక్షల ఎకరాల్లో పంట ధ్వంసం - తుపాను నష్టంపై ప్రాథమిక అంచనా

తుపాను వల్ల జరిగిన ప్రాథమిక నష్టాన్ని అంచనా వేస్తున్న ప్రభుత్వం - ప్రక్రియ కొనసాగిస్తున్న అధికారులు - నివేదికను రెండ్రోజుల్లో నివేదించే అవకాశం

Preliminary_assessment_of_damage
Preliminary_assessment_of_damage (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Govt Assessing Initial Damage Caused by Cyclone Montha: మొంథా తుపాను వల్ల జరిగిన ప్రాథమిక నష్టాన్ని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది. నష్టం అంచనా ప్రక్రియను అధికారులు కొనసాగిస్తున్నారు. ఒకటి, రెండు రోజుల్లో తుపాను వల్ల సంభవించిన నష్టంపై ప్రాథమిక అంచనాలపై నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించే అవకాశం ఉంది. తుపాను నష్టంపై వీలైనంత త్వరగా ప్రాథమిక అంచనాలు సిద్దం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రాథమిక అంచనాలు అందిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి నివేదిక సమర్పించనుంది.

రాష్ట్రంలో మొత్తం 249 మండలాలు, 1,434 గ్రామాలు, 48 మున్సిపాలిటీల్లో 18 లక్షల మందిపై తుపాను ప్రభావం ఉంది. తుపాను వల్ల ఇద్దరు మృతి చెందారు. 293 మండలాల్లోని 1,696 గ్రామాల్లో వ్యవసాయ పంట నష్టపోయినట్టు అధికారులు చెబుతున్నారు. దాదాపు 1.40 లక్షల ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అత్యధికంగా సుమారు 90 వేల ఎకరాల్లో వరికి నష్టం వాటిల్లింది. దాదాపు 23 వేల ఎకరాల్లో పత్తి పంటకు నష్టం జరిగింది. సుమారు 11 వేల ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న పంట దెబ్బతింది. సుమారు 75 వేల మంది రైతులకు నష్టం వాటిల్లిందని సమాచారం.

రూ.1000 కోట్లకు పైగా నష్టం: 95 మండలాల్లోని 292 గ్రామాల్లో ఉద్యాన పంటలకు నష్టం వాటిల్లింది. తుపాను వల్ల దాదాపు 9 వేలకుపైగా ఎకరాల్లో ఉద్యాన పంటలు ధ్వంసం అయ్యాయి. 39 పశువులు మృత్యువాత పడ్డాయి. చాలా చోట్ల పంచాయతీరాజ్ రహదారులు, బ్రిడ్జిలు, కల్వర్టులు ధ్వంసమయ్యాయి. సుమారు 1800 కిలోమీటర్ల మేర ఆర్​అండ్​బీ రహదారులు ధ్వంసం అయ్యాయి. ఈ తుపాను వల్ల ఆర్​అండ్​బీకి సుమారు రూ.1000 కోట్లకు పైగా నష్టం వాటిల్లినట్టు అధికారులు అంచనా వేశారు. తుపాను కారణంగా రూరల్ వాటర్ సప్లయ్‌కు పైపులైన్లు దెబ్బతిన్నాయి. విద్యుత్, ఇరిగేషన్‌, హౌసింగ్ వంటి శాఖలకు కోట్లాది రూపాయల నష్టం వాటిల్లిందని అధికారులు చెబుతున్నారు. తుపాను నష్టం ఇంకా భారీ ఎత్తున పెరగవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

బాధితులకు ఆర్థిక సాయం: మొంథా తుఫాను బాధితులకు ఆర్థికసాయం అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. పునరావాస కేంద్రాలకు వచ్చిన బాధితులకు ఆర్థిక సాయం చేయాలన్న సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు ఉత్తర్వులు వెలువరించింది. బాధితుడికి 1000 రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సాయం చేయాలని ప్రభత్వం ఆదేశించింది. కుటుంబంలో ముగ్గురు కంటే ఎక్కువ ఉన్నా గరిష్టంగా రూ.3 వేలు సాయం అందివ్వాలని ఆదేశాల్లో తెలిపింది. బాధితులు పునరావాస కేంద్రం నుంచి ఇళ్లకు వెళ్లే ముందే ఈ ఆర్థిక సాయం చేయాలని సూచించింది. ఈ మేరకు విపత్తు నిర్వహణ శాఖ స్పెషల్ సీఎస్ సాయి ప్రసాద్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో చంద్రబాబు పర్యటన - బాధితులకు నిత్యావసరాలు అందజేత

తుపాను ప్రభావంపై మంత్రి లోకేశ్ నిరంతర సమీక్ష - క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులపై టెలీకాన్ఫరెన్స్

TAGGED:

GOVT ASSESSING INITIAL DAMAGE
MONTHA CYCLONE IN AP
MONTHA CYCLONE DAMAGE IN AP
ఏపీలో మొంథా తుపాను నష్టం
PRELIMINARY ASSESSMENT OF DAMAGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇల్లు శుభ్రం చేస్తున్నారా? - ఈ రూల్ పాటిస్తే క్లీనింగ్ వెరీ ఈజీ!

మీరు ఎక్కే బస్సు భద్రమేనా - ఇవి ఉంటే ప్రమాదాలను నియంత్రిచొచ్చు!

గ్యాస్​ ప్రమాదాలు - రూపాయి కట్టకుండానే రూ.30 లక్షల బీమా పొందొచ్చు

మార్కెట్​లోకి మరో ప్రీమియం బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.