రాష్ట్రంలో 12వ పీఆర్సీ కార్యకలాపాలు వేగవంతం - కార్యదర్శిగా లక్ష్మీనరసింహం పునర్నియామకం
2003 బ్యాచ్కు చెందిన విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి లక్ష్మీనరసింహంను 12వ వేతన సవరణ కమిషనర్ కార్యదర్శిగా ప్రభుత్వం పునర్నియమించింది. ఈ మేరకు సీఎస్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 8:42 PM IST
AP 12th PRC : ఏపీలో 12వ వేతన సవరణ సంఘం (పీఆర్సీ)పై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో అడుగువేసింది వేతన సవరణ సంఘం కార్యకలాపాలను వేగవంతం చేసే దిశగా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో 2003 బ్యాచ్కు చెందిన విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి లక్ష్మీనరసింహంను 12వ వేతన సవరణ కమిషనర్ కార్యదర్శిగా పునర్నియమించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిప్రసాద్ ఇనావ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. లక్ష్మీనరసింహం బాధ్యతలు స్వీకరించిన తేదీ నుంచి ఈ నియామకం అమల్లోకి వస్తుందని వెల్లడించారు. ఈ పదవీకాలం వేతన సవరణ కమిషనర్ కార్యాలయం పదవీకాలంతో పాటు ముగుస్తుంది.
మరోవైపు ఇప్పటికే 12వ పీఆర్సీ కమిషనర్గా విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి దినేశ్కుమార్ నియమితులైన విషయం తెలిసిందే. 1983 ఐఏఎస్ బ్యాచ్కు చెందిన ఆయన గతంలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్లో ఉన్న ఉద్యోగుల వేతన సవరణ కోసం దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సంఘం నివేదిక సమర్పించేందుకు ప్రభుత్వం ఏడాది గడువు విధించింది. వీరు రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ శాఖల నుంచి సమాచారం తీసుకుని ఉద్యోగ సంఘాలతో చర్చించి కొత్త వేతన సవరణ నివేదికను సర్కార్కి సమర్పిస్తారు.