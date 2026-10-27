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రాష్ట్రంలో 12వ పీఆర్సీ కార్యకలాపాలు వేగవంతం - కార్యదర్శిగా లక్ష్మీనరసింహం పునర్నియామకం

2003 బ్యాచ్‌కు చెందిన విశ్రాంత ఐఏఎస్​ అధికారి లక్ష్మీనరసింహంను 12వ వేతన సవరణ కమిషనర్ కార్యదర్శిగా ప్రభుత్వం పునర్నియమించింది. ఈ మేరకు సీఎస్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

AP 12th Pay Revision Commission
రాష్ట్రంలో 12వ వేతన సవరణ సంఘం కార్యకలాపాలు వేగవంతం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 27, 2026 at 8:42 PM IST

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AP 12th PRC : ఏపీలో 12వ వేతన సవరణ సంఘం (పీఆర్సీ)పై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో అడుగువేసింది వేతన సవరణ సంఘం కార్యకలాపాలను వేగవంతం చేసే దిశగా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో 2003 బ్యాచ్‌కు చెందిన విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి లక్ష్మీనరసింహంను 12వ వేతన సవరణ కమిషనర్ కార్యదర్శిగా పునర్నియమించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిప్రసాద్ ఇనావ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. లక్ష్మీనరసింహం బాధ్యతలు స్వీకరించిన తేదీ నుంచి ఈ నియామకం అమల్లోకి వస్తుందని వెల్లడించారు. ఈ పదవీకాలం వేతన సవరణ కమిషనర్ కార్యాలయం పదవీకాలంతో పాటు ముగుస్తుంది.

మరోవైపు ఇప్పటికే 12వ పీఆర్సీ కమిషనర్‌గా విశ్రాంత ఐఏఎస్‌ అధికారి దినేశ్​కుమార్‌ నియమితులైన విషయం తెలిసిందే. 1983 ఐఏఎస్‌ బ్యాచ్‌కు చెందిన ఆయన గతంలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్‌లో ఉన్న ఉద్యోగుల వేతన సవరణ కోసం దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సంఘం నివేదిక సమర్పించేందుకు ప్రభుత్వం ఏడాది గడువు విధించింది. వీరు రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ శాఖల నుంచి సమాచారం తీసుకుని ఉద్యోగ సంఘాలతో చర్చించి కొత్త వేతన సవరణ నివేదికను సర్కార్​కి సమర్పిస్తారు.

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