నంది అవార్డులకు జ్యూరీ కమిటీలు నియామకం - వచ్చే నెలలో ప్రదానోత్సవం
AP Nandi Awards : ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్లో ఉన్న నంది చలనచిత్ర, టీవీ, నాటక అవార్డుల ఎంపికకు ఏపీ ప్రభుత్వం జ్యూరీ కమిటీలను నియమించింది. వచ్చే నెలలో వేడుకలు జరగనున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 7:22 PM IST
తెలుగు చలనచిత్ర, టెలివిజన్, నాటక రంగాలకు ప్రతిష్టాత్మకమైన నంది అవార్డుల ప్రదానోత్సవాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ స్థాయిలో సన్నాహాలు ప్రారంభించింది. ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్లో ఉన్న నంది చలనచిత్ర, టీవీ, నాటక అవార్డుల ఎంపిక ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తూ, జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల నిర్వహణకు కూడా కార్యాచరణ చేపట్టింది. వచ్చేనెల విజయవాడ లేదా అమరావతి వేదికగా సినీ, టీవీ, రంగస్థల ప్రముఖుల సమక్షంలో అట్టహాసంగా పురస్కార ప్రదానోత్సవాలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. నంది అవార్డుల వేడుకల నిర్వహణ, ఏర్పాట్ల పర్యవేక్షణకు నలుగురు సభ్యులతో అంతర్శాఖా కమిటీని నియమించింది.
2017 నుంచి 2024 వరకు నంది చలనచిత్ర, టీవీ అవార్డులతో పాటు 2025 సంవత్సరపు అవార్డుల ఎంపికకు వేర్వేరు జ్యూరీ కమిటీలను ఏర్పాటు చేసింది. జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల ఎంపికకు కూడా ప్రత్యేక కమిటీలను నియమించింది. ఈ మేరకు సాధారణ పరిపాలన శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఎస్. సురేష్ కుమార్ వరుసగా జీవోలు జారీ చేశారు. నంది, జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల వేడుకల నిర్వహణకు APSFTVTDC మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సభ్య కన్వీనర్గా వ్యవహరించేలా అంతర్శాఖా కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. సమాచార, పౌర సంబంధాల శాఖ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంజినీర్, ఏపీ పర్యాటక ప్రాధికార సంస్థ సీఈఓ, భాషా సాంస్కృతిక శాఖ డైరెక్టర్ సభ్యులుగా ఉంటారు. వేదిక ఎంపిక, కార్యక్రమాల రూపకల్పన, సినీ ప్రముఖులు, అవార్డు గ్రహీతలతో సమన్వయం, వేదిక అలంకరణ, సాంకేతిక ఏర్పాట్లు, అతిథుల ఆతిథ్యం, వసతి, రవాణా, భద్రత, ప్రోటోకాల్, ప్రచారం తదితర బాధ్యతలను ఈ కమిటీ పర్యవేక్షిస్తుంది. వేడుకల నిర్వహణకు అనుభవజ్ఞులైన ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ సంస్థలను ఎంపిక చేయడంతో పాటు, అవసరమైన బడ్జెట్ అంచనాలను రూపొందించి ప్రభుత్వ ఆమోదానికి సమర్పించనుంది.
అవార్డుల ఎంపికకు కమిటీ : 2017, 2018 సంవత్సరాల నంది చలనచిత్ర అవార్డుల ఎంపికకు సీనియర్ పాత్రికేయుడు ఎన్. సీతారామరాజు ఛైర్మన్గా ఏడుగురు సభ్యులతో జ్యూరీని నియమించారు. సంగీత దర్శకురాలు ఎం.ఎం. శ్రీలేఖ, దర్శకుడు వెంకీ, రచయిత రాజేంద్ర కుమార్ పైడిపాటి, పాత్రికేయుడు కంచనపల్లి రామ నారాయణ రాజు, డిస్ట్రిబ్యూటర్ అనంత హరిబాబు సభ్యులుగా, APSFTVTDC ఎండీ సభ్య కన్వీనర్గా ఉంటారు. 2019, 2020 సంవత్సరాల అవార్డుల ఎంపికకు ప్రముఖ దర్శకుడు ఎ. కోదండరామిరెడ్డి ఛైర్మన్గా కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. నిర్మాత డి.వి.కె. రాజు, దర్శకుడు చంద్ర సిద్ధార్థ, వనజా ఉదయ్, దర్శకుడు బి.వి.ఎస్. రవి, పాత్రికేయుడు వద్ది ఓంప్రకాశ్ నారాయణ సభ్యులుగా నియమితులయ్యారు. 2021, 2022 సంవత్సరాల అవార్డుల ఎంపికకు ప్రముఖ సినీ ఎడిటర్ కోటగిరి వెంకటేశ్వరరావు ఛైర్మన్గా జ్యూరీని నియమించారు. సంగీత దర్శకుడు మాధవపెద్ది సురేష్, నిర్మాత ఎస్. కృష్ణ ప్రసాద్, దర్శకుడు రాజవన్నెం రెడ్డి, ఆకాశవాణి ప్రతినిధి ఇనంపూడి శ్రీలక్ష్మి, విశ్రాంత న్యాయమూర్తి జస్టిస్ డి.ఎస్.ఆర్. వర్మ సభ్యులుగా ఉంటారు.
2025 నంది చలనచిత్ర అవార్డుల ఎంపికకు మూడు వేర్వేరు జ్యూరీ కమిటీలను ఏర్పాటు చేశారు. కథా చిత్రాలు, జాతీయ సమైక్యతా చిత్రాలు, బాలల చిత్రాల ఎంపికకు ప్రముఖ దర్శకుడు బి. గోపాల్ ఛైర్మన్గా 11 మంది సభ్యులతో కమిటీని నియమించారు. దర్శకుడు వి.ఎన్. ఆదిత్య, ఛాయాగ్రాహకుడు ఎం.వి. రఘు, నటి కళ్యాణి, నృత్యకారిణి బైర్రాజు సంధ్యారాజు, నటుడు మాదాల రవి, దర్శకులు సానా యాదిరెడ్డి, కె. అజయ్ కుమార్, పాత్రికేయుడు వారణాసి లక్ష్మీనారాయణ, ఛాయాగ్రాహకుడు కండ్రు పూర్ణ సభ్యులుగా ఉంటారు. డాక్యుమెంటరీ, విద్యావిషయక చిత్రాల ఎంపికకు టి. ప్రసన్న కుమార్ ఛైర్మన్గా పి.ఎన్. రామచంద్రరావు, ఎం.ఎస్. ప్రసాద్, రాధా రాజేశ్వరి, డి.ఎస్. కన్నన్, కూనిరెడ్డి శ్రీనివాస్ సభ్యులుగా మరో కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. తెలుగు సినిమాపై ఉత్తమ గ్రంథం, విమర్శకుల విభాగానికి రచయిత పరుచూరి గోపాలకృష్ణ ఛైర్మన్గా ఎల్. రాంబాబు వర్మ, పామర్తి హేమసుందరరావు సభ్యులుగా మూడో కమిటీని నియమించారు.
2021 నుంచి 2024 వరకు : 2017 నుంచి 2020 వరకు నాలుగేళ్ల నంది టీవీ అవార్డుల ఎంపికకు సింగంపల్లి శృతి ఛైర్పర్సన్గా తొమ్మిది మంది సభ్యులతో కమిటీని నియమించారు. మేకల నర్సింగ్ రావు, గుత్తికొండ భార్గవ్, పల్లెమాల సుధాకర్, సర్వేశ్వర్ రెడ్డి, షేక్ అబ్దుల్ కుద్దూస్, సంపత్ మాదగల, చల్లా భాగ్యలక్ష్మి సభ్యులుగా ఉంటారు. 2021 నుంచి 2024 వరకు టీవీ అవార్డుల ఎంపికకు యేటా సత్యనారాయణ ఛైర్మన్గా మరో తొమ్మిది మంది సభ్యులతో కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. మేకా రామకృష్ణ, శిల్ప, ఆలహరి వెంకట వరప్రసాదరావు, ఎం. ఉదయ్ కుమార్, చిలివేరు వెంకట అప్పారావు (ప్రభంజన్), కె. సత్యనారాయణ (ఈటీవీ), జి. హరి ప్రసాద్ సభ్యులుగా నియమితులయ్యారు. 2025 నంది టీవీ అవార్డుల ఎంపికకు కొమ్మనపల్లి గణపతిరావు ఛైర్మన్గా 13 మంది సభ్యులతో జ్యూరీని ఏర్పాటు చేశారు. రూపాదేవి, కోట శంకరరావు, సుబ్బరాయశర్మ, ఉదయభాను, జి. అనిల్ కుమార్, బి.వి. రమణారావు, ఎ. ప్రసాదరావు, డి.వై. చౌదరి, అనితా చౌదరి, సన, కె.వి.ఎస్. దుర్గ సభ్యులుగా ఉంటారు.
2025 నంది నాటకోత్సవ అవార్డుల ఎంపికకు కూడా ప్రభుత్వం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. పద్య నాటకాలు, సాంఘిక నాటకాలు, సాంఘిక నాటికలు, బాలల నాటికలు, కళాశాల, విశ్వవిద్యాలయ నాటికల విభాగాల్లో ప్రాథమిక పరిశీలనకు ఐదు స్క్రూటినీ ప్యానెల్లను ఏర్పాటు చేసింది. ప్రతి విభాగానికి ముగ్గురు చొప్పున నిపుణులను నియమించింది. తుది ఎంపిక కోసం ఆయా విభాగాల్లో ప్రత్యేక ఫైనల్ జ్యూరీలను నియమించింది. పద్య నాటకం, సాంఘిక నాటకం, సాంఘిక నాటికలు, బాలల నాటికలు, కళాశాల/విశ్వవిద్యాలయ నాటికలతో పాటు రంగస్థలంపై ఉత్తమ గ్రంథం ఎంపికకు కమిటీలను ఏర్పాటు చేసింది. రంగస్థల ఉత్తమ గ్రంథం ఎంపిక కమిటీకి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి ప్రొఫెసర్ డి. మునిరత్నం నాయుడు నేతృత్వం వహిస్తారు. ఎంపిక ప్రక్రియలో జ్యూరీ సభ్యులు గైర్హాజరైతే, సంస్థ ఛైర్మన్తో సంప్రదించి ప్రత్యామ్నాయ సభ్యుడిని తాత్కాలికంగా నియమించే అధికారాన్ని APSFTVTDC ఎండీకి కల్పించారు.
మరో కమిటీ నియామకం : జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల ఎంపికకు కూడా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక జ్యూరీ కమిటీలను నియమించింది. 2017 నుంచి 2024 వరకు ఎనిమిదేళ్ల అవార్డుల ఎంపికకు ప్రముఖ సినీ నటుడు, హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ ఛైర్మన్గా ఐదుగురు సభ్యులతో కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. వరప్రసాద్ రెడ్డి, ప్రముఖ గేయ రచయిత సుద్దాల అశోక్ తేజ, కైకాల నాగేశ్వరరావు సభ్యులుగా ఉంటారు. 2025 జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల ఎంపికకు కూడా బాలకృష్ణ ఛైర్మన్గా మరో కమిటీని నియమించారు. ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్, ఛాయాగ్రాహకుడు ఎస్. గోపాల్ రెడ్డి, సీనియర్ నటి ప్రభ సభ్యులుగా ఉంటారు. రెండు కమిటీల్లోనూ APSFTVTDC ఎండీ సభ్య కన్వీనర్గా వ్యవహరిస్తారు. నంది అవార్డుల ప్రస్థానానికి 60 ఏళ్లు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా ప్రత్యేక స్మారక సంచికను ప్రచురించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రముఖ సినీ పాత్రికేయుడు రెంటాల జయదేవ ఛైర్మన్గా ఆరుగురు సభ్యులతో సావనీర్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఎల్. వేణుగోపాల్, ఎ. ప్రభు, ఎల్. ప్రసన్న ప్రదీప్, కె. వేణుగోపాల్ రావు, కె. వెంకటేశ్వరరావు సభ్యులుగా ఉంటారు.
నంది అవార్డులు తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో కళాకారులు, సాంకేతిక నిపుణులు, రచయితలు, దర్శకులు, నిర్మాతలకు అందించే అత్యున్నత రాష్ట్రస్థాయి గుర్తింపుగా పేరొందాయి. టెలివిజన్, రంగస్థల కళాకారుల ప్రతిభను గుర్తించడంలోనూ ఈ పురస్కారాలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. పెండింగ్లో ఉన్న అవార్డుల ఎంపికకు జ్యూరీల నియామకం, ప్రదానోత్సవాల నిర్వహణకు అంతర్శాఖా కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలుగు కళారంగానికి మళ్లీ ప్రోత్సాహం అందించే దిశగా అడుగులు వేసింది.
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