ఏపీలో పదోతరగతి SA-1 పరీక్షలు - ప్రత్యేక పరిశీలకుల నియామకం
AP SSC SA-1 Exams Observers : రాష్ట్రంలో పదోతరగతి సమ్మెటివ్-1 పరీక్షలు సోమవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే వీటి పరిశీలనకు ప్రత్యేక ఉపాధ్యాయులను నియమించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 10:28 AM IST
ఏపీలో పదోతరగతి సమ్మెటివ్-1 పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో వీటి పరిశీలనకు పాఠశాల విద్యాశాఖ ప్రత్యేక ఉపాధ్యాయులను నియమించింది. పాఠశాల స్థాయి పరీక్షలకు పరిశీలకులను నియమించడం ఇదే మొదటిసారి. టెన్త్ పబ్లిక్ పరీక్షల్లో వస్తున్న ఫలితాలకు, పాఠశాల స్థాయి ఫలితాలకు మధ్య అంతరం ఉండడంతో పరీక్షలను పారదర్శకంగా, పకడ్బందీగా నిర్వహించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా సమ్మెటివ్-1 పరీక్షలు సోమవారం ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ నెల 18 వరకు జరగనున్నాయి. మొదటి మూడు రోజులు జరిగే భాషా సబ్జెక్టులకు భాషేతర స్కూల్ అసిస్టెంట్లను, భాషేతర సబ్జెక్టుల పరీక్షల సమయంలో భాషా సబ్జెక్టు టీచర్లను పరిశీలకులుగా నియమించారు. వీరు పరీక్షల నిర్వహణతో పాటు జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం, లీప్ యాప్లో మార్కుల నమోదును పర్యవేక్షించనున్నారు.
ఇందుకోసం పొరుగు మండలానికి చెందిన వారినే నియమించారు. అయితే కొన్నిచోట్ల 15 కిలోమీటర్ల దూరానికి మించి వెళ్లాల్సి వస్తోందన్న ఉపాధ్యాయుల ఫిర్యాదుల దృష్ట్యా ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో మండల పరిధిలోని వారినే నియమించే వెసులుబాటును డీఈఓలకు కల్పించింది. పరిశీలకులు విధులకు వెళ్తున్నారో లేదో తనిఖీ చేసే బాధ్యతలను జిల్లా నోడల్ అధికారులకు విద్యాశాఖ అప్పగించింది.
ఎగ్జామ్ పూర్తైన మూడు పని దినాల్లో సంబంధిత సబ్జెక్టు టీచర్లు పాఠశాలలోనే జవాబుపత్రాలను మూల్యాంకనం చేయాలి. అదేవిధంగా ప్రతి విద్యార్థి మార్కులను రిజిస్టర్లో ఎంటర్ చేయాలి. జవాబుపత్రాలు, మార్కుల రిజిస్టర్లు ప్రధానోపాధ్యాయుడి ఆధీనంలో ఉంటాయి. మూల్యాంకనం ముగిశాక నాలుగో రోజున అదే సబ్జెక్టుకు చెందిన మరో పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడిని పరిశీలకుడిగా నియమిస్తారు. ఆయన మూల్యాంకన ప్రక్రియను పరిశీలించడంతో పాటు 5 శాతం లేదా కనీసం ఐదు జవాబు పత్రాలను తనిఖీ చేస్తారు. అన్నీ సవ్యంగా ఉంటే లీప్ యాప్లో మార్కులు నమోదు చేస్తారు.
ఏడు రోజుల్లోగా ఈ ప్రక్రియ పూర్తిచేయాలి. తనిఖీలో గుర్తించిన అంశాలతో అదేరోజు ఎంఈఓలకు నివేదిక సమర్పిస్తారు. పరీక్షలు, మూల్యాంకనం, జవాబుపత్రాల తనిఖీ, లీప్ యాప్లో మార్కుల నమోదుకు ఒక్కో సబ్జెక్టుకు ప్రత్యేకంగా గడువు విధించారు. పరీక్షలు 18న ముగియనున్నాయి. అన్ని ప్రక్రియలను 27లోగా పూర్తి చేయాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చింది.
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