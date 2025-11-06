కొల్లేరు సరస్సుకు మంచి రోజులు - అభివృద్ధికి వడివడిగా అడుగులు
42 ఏళ్ల తర్వాత మేనేజ్మెంట్ అథారిటీని నియమించిన ప్రభుత్వం - ఖరారు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన అటవీశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 10:14 AM IST
Management Authority Appointed for Development of Kolleru Lake: ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద మంచినీటి సరస్సు కొల్లేరుకు మంచి రోజులు రాబోతున్నాయి. పూర్వవైభవం తీసుకురావడంతో పాటు పర్యాటక రంగ అభివృద్ధికి వడివడిగా అడుగులు పడుతున్నాయి. నిర్ణయాలు వేగంగా తీసుకుని సమస్యలు సత్వరం పరిష్కరించేందుకు 42 ఏళ్ల తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మేనేజ్మెంట్ అథారిటీని నియమించింది. దీనిని ఖరారు చేస్తూ అటవీశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కాంతిలాల్ దండే ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
పూర్తి స్థాయి పర్యవేక్షణ: 2006 ఆపరేషన్ అనంతరం ఆక్రమణలు పెరిగి వ్యర్థ, ఉప్పు నీటితో కొల్లేరు కాలుష్య కాసారంగా మారింది. నల్లజాతి మత్స్య సంపద అంతరించే దశకు చేరుకుంది. దీంతో విదేశీ పక్షులకు అనుకున్న స్థాయిలో ఆహారం దొరకడం లేదు. కొల్లేరును పరిరక్షించాల్సిన ఆయా శాఖలు తమ పరిధి కాదంటూ తప్పించుకుంటూ నామమాత్రపు చర్యలతో చేతులు దులుపుకుంటున్నాయి. అయితే ప్రభుత్వ తాజా నిర్ణయంతో ఈ సమస్యకు పరిష్కారం రానుంది.
వేర్వేరు శాఖల అధికారులతో: ప్రభుత్వ ప్రత్యేక కార్యదర్శి ఛైర్మన్గా ఉండే అథారిటీకి స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ వైస్ ఛైర్మన్గా వ్యవహరిస్తారు. రెవెన్యూ, మత్స్య, వ్యవసాయ, పంచాయతీరాజ్, జల వనరుల శాఖల ముఖ్య కార్యదర్శులు, అటవీ దళాల అధిపతి, వన్యప్రాణి విభాగం పీసీసీఎఫ్ సహా ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల కలెక్టర్లు కలిపి మొత్తం 26 మందిని సభ్యులుగా చేర్చారు.
2023లోనే ఆదేశాలు: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన కొల్లేరు సంరక్షణపై దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో అనేక కేసులు ఉన్నాయి. 5 కాంటూరు వరకు సరస్సు రక్షణకు ప్రత్యేక అథారిటీని నియమించాలని జాతీయ వైల్డ్లైఫ్ బోర్డు 2023లోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు ఇచ్చింది. అప్పటి ప్రభుత్వం పట్టించుకోక పోవడంతో కమిటీ ఏర్పాటు సాధ్యపడలేదు. కాని ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం ఇటీవల అథారిటీని ఏర్పాటు చేయడంతో కొల్లేరు అభివృద్ధిపై ఆశలు చిగురించాయి.
3 నెలలకు ఒకసారి సమీక్ష: ఈ అథారిటీలోని సభ్యులు ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి సమీక్ష నిర్వహిస్తారు. కొల్లేరు జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడటం, ఎకో టూరిజం ప్రోత్సాహం, సరస్సు సంరక్షణ, పర్యావరణ పరిరక్షణ, సమగ్రాభివృద్ధి కోసం అంతర్జాతీయ సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తుంది. దీంతో కొల్లేరు పర్యాటక రంగం అభివృద్ధితోపాటు దీన్నే నమ్ముకున్న పక్షులు, మత్స్యకారులకు మేలు జరుగుతుందని సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కొల్లేరు ప్రత్యేకతలు: రంగు రంగుల శరీర ఆకృతులతో చూపరులను ఇట్టే ఆకర్షించే కొల్లేరు సరస్సు అందాల అతిథి నార్తరన్ షవెల్లర్. ఇవి అచ్చం బాతు ఆకారంతో ఉండి ముక్కు తెడ్డు మాదిరిగా ఉంటుంది. దీంతో స్థానికులు దీనిని తెడ్డుమూతి బాతుగా పిలుస్తుంటారు. ఇది 44 నుంచి 52 సెం.మీ పొడవు ఉంటుంది. అదే విధంగా 600 గ్రాముల బరువుతో మగ, ఆడ పక్షులు వివిధ రంగుల్లో చూపరులను కనువిందు చేస్తాయి. వీటి ముక్కు నల్లగా ఉంటే మగ పక్షిగా గుర్తించాలి. ఇవి జార్జియా, ఉక్రెయిన్ దక్షిణ ఆసియాల్లో ఎక్కువగా నివసిస్తాయి. శీతాకాలంలో ఇవి మనదేశంతో సహా ఇరాక్, ఇరాన్, థాయిల్యాండ్, పాకిస్తాన్, మలేసియా, చైనాలోని తదితర ప్రాంతాలకు వలస వస్తుంటాయి.
పర్యాటక కేంద్రంగా కొల్లేరు సరస్సు - 3 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించే దిశగా అడుగులు