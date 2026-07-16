'తల్లికి వందనం' లబ్ధిదారులకు గుడ్న్యూస్ - ఈనెల 22న నిధులు విడుదల
తల్లికి వందనం నిధుల విడుదలపై ప్రభుత్వం కీలక అప్డేట్ - ఈ పథకానికి రూ.10,120.78 కోట్ల చెల్లింపునకు విద్యాశాఖ అనుమతి - తద్వారా 67,47,190 మంది విద్యార్థులకు లబ్ధి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 6:32 PM IST
Talliki Vandanam Scheme : తల్లికి వందనం కోసం ఎదురుచూస్తున్న లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. ఈనెల 22న తల్లుల ఖాతాల్లో నగదు జమ చేయనున్నట్లు తెలిపింది. ఈ పథకం కింద ఒకటి నుంచి ఇంటర్ వరకు చదివే విద్యార్థుల తల్లుల బ్యాంకు ఖాతాకు రూ. 13,000లు, పాఠశాల అభివృద్ధికి రూ.2000ల చొప్పున మొత్తం రూ.15,000ల నగదును నేరుగా జమ చేస్తోంది. ఈ మేరకు ఈ పథకాన్ని 2026-2027 విద్యాసంవత్సరానికి వర్తింపజేస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చింది. ఇందుకోసం రూ.10,120.78 కోట్ల చెల్లింపునకు విద్యాశాఖ అనుమతినిస్తూ ప్రభుత్వ కార్యదర్శి కోన శశిధర్ ఉత్తర్వులిచ్చారు. తద్వారా 67,47,190 మంది విద్యార్థులకు లబ్ధి చేకూరనుంది.
ఈనెల 22 నాటికి 64,76,590 మంది విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో నగదు జమకానుంది. అదే రోజున స్వర్ణ గ్రామ, వార్డు కార్యాలయాల్లో అర్హుల జాబితా ప్రకటిస్తారు. దీనిపై అభ్యంతరాలు ఉంటే ఆగస్ట్ 3 వరకు స్వీకరిస్తారు. ఆ తర్వాత సప్లిమెంటరీ జాబితాను ఆగస్ట్ 10 నాటికి విడుదల చేస్తారు. కొత్తగా అడ్మిషన్లు తీసుకున్న ఒకటో తరగతి నుంచి తొమ్మిదో తరగతి, ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం విద్యార్ధులకు ఆగస్ట్ 25 వరకు గడువు విధించారు. వీరిలో అర్హులైన వారిని ఆగస్ట్ 30న ప్రకటించి ఆదే రోజు వారి తల్లుల ఖాతాల్లో సొమ్మ జమ చేస్తారు. మరోవైపు తల్లికి వందనం పథకం కోసం 1.55 లక్షల మంది ఇళ్ల వివరాలు లేవని విద్యాశాఖ పేర్కొంది. ఈసారి ఈ పథకాన్ని అంగన్వాడీలకు కూడా వర్తింపజేస్తారు. దీంతో మంత్రి లోకేశ్ ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నారు.
Thalliki Vandanam Scheme 2026 : ఈ పథకానికి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అమలు చేసిన నిబంధనలనే కూటమి ప్రభుత్వం కొనసాగించిన విషయం తెలిసిందే. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కుటుంబ ఆదాయం నెలకు రూ.10,000లు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో రూ.12,00లకు మించకూడదు. రేషన్ కార్డు కలిగి ఉండాలి. కుటుంబానికి 3 ఎకరాల్లోపు మగాణి, 10 ఎకరాల్లోపు మెట్ట లేదా రెండూ కలిపి 10 ఎకరాల్లోపు ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరికైనా ఫోర్ వీలర్ ఉంటే పథకం వర్తించదు. ట్రాక్టర్లు, ఆటోలు, ట్యాక్సీలకు మినహాయింపు ఇచ్చారు.
అలాగే సంవత్సరం నెెలకు కరెంట్ వినియోగం సగటున 300 యూనిట్లలోపు ఉండాలి. పురపాలిక పరిధిలో 1000 చదరపు అడుగుల కంటే ఎక్కువ స్థిరాస్తిని కలిగి ఉండకూడదు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ తర్వాత పింఛన్ పొందేవారు ఈ పథకానికి అనర్హులు. పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు మినహాయింపు ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరైనా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చెల్లిస్తే ఈ పథకం వర్తించదు. లబ్ధిదారులు రాష్ట్ర గృహ డేటాబేస్లో ఉండాలి.
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