తల్లికి వందనం లబ్ధిదారులకు అలర్ట్ - మీ ఖాతాలో డబ్బులో పడేది అప్పుడే
ప్రారంభమైన పాఠశాలలు - తల్లికి వందనం నిధుల విడుదలపై ప్రభుత్వం కీలక అప్డేట్ - ఆ వారంలోనే తల్లుల ఖాతాలోకి డబ్బులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 6:16 PM IST
Thalliki Vandanam Scheme in AP : విద్యా రంగంలో మార్పులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ఎన్నికల ముందు హామీ ఇచ్చిన మేరకు పేద, మధ్య తరగతి వర్గాల పిల్లలు ఉన్నత చదువులు చదవాలనే లక్ష్యంతో ఇంటింటా ఆనందం విరిసేలా 'తల్లికి వందనం' పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టిన విషయం తెలిసిందే. పిల్లల చదువుకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించాలన్న లక్ష్యంతో దీన్ని అమలు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే ఒకటి నుంచి ఇంటర్ వరకు చదివే విద్యార్థుల తల్లుల బ్యాంకు ఖాతాకు రూ. 13,000లు, పాఠశాల అభివృద్ధికి రూ.2000ల చొప్పున మొత్తం రూ.15,000ల నగదు నేరుగా జమ చేస్తోంది.
వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్ అమలు చేసిన నిబంధనలనే కూటమి ప్రభుత్వం కొనసాగించిన విషయం తెలిసిందే. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కుటుంబ ఆదాయం నెలకు పది వేలు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో పన్నెండు వేలు మించకూడదు. రేషన్ కార్డు కలిగి ఉండాలి. కుటుంబానికి మూడు ఎకరాల్లోపు మగాణి, పది ఎకరాల్లోపు మెట్ట లేదా రెండూ కలిపి పది ఎకరాల్లోపు ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరికైనా ఫోర్ వీలర్ ఉంటే పథకం వర్తించదు. ఆటోలు, ట్యాక్సీలు, ట్రాక్టర్లకు మినహాయింపు ఉంటుంది.
అలాగే ఏడాదిలో నెెలకు కరెంట్ వినియోగం సగటున 300 యూనిట్లలోపు ఉండాలి. పురపాలిక పరిధిలో 1000 చదరపు అడుగుల కంటే ఎక్కువ స్థిరాస్తిని కలిగి ఉండకూడదు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ తర్వాత పెన్షన్ పొందేవారు ఈ పథకానికి అనర్హులు. పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు మినహాయింపు ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరైనా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చెల్లిస్తే ఈ పథకం వర్తించదు. లబ్ధిదారులు రాష్ట్ర గృహ డేటాబేస్లో ఉండాలి. గతేడాది ఆంధ్రప్రదేశ్ తల్లికి వందనం పథకం కింద 67,27,164 మంది విద్యార్థులను అర్హులుగా గుర్తించి రూ.8,745 కోట్లను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది.
Talliki Vandanam 2026 : మరోవైపు రాష్ట్రంలో నాలుగు రోజుల క్రితమే పాఠశాలలు పునఃప్రారంభమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో తల్లికి వందనం గురించి లబ్ధిదారులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే దీనిపై ప్రభుత్వం కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. జులై మూడో వారంలో తల్లికి వందనం ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. అలాగే ఈ పథకంలో పిల్లల పేర్లు జాబితాలో ఉన్నదీ? లేనిదీ? ముందే తెలుసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. సచివాలయాల్లో జాబితాలు ఉంటాయని, అక్కడకు వెళ్లి చెక్ చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. లేదంటే ఆన్లైన్లోనూ చెక్ చేసుకునే సదుపాయం ఉందని వివరిస్తున్నారు.
ఆన్లైన్ చెకింగ్ ప్రాసెస్ :
- ఇందుకోసం తొలుత "https://bm-sgsw.ap.gov.in/BM/" వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి పథక అర్హత, ఆప్షన్ సెలక్ట్ చేసుకోవాలి.
- మరొక విండో తెరుచుకుంటుంది. లబ్ధిదారుల ఆధార్ నంబరు నమోదు చేయాలి.
- దానికి అనుసంధానమైన సెల్ఫోన్ నంబర్కి ఓటీపీ వస్తుంది.
- ఆ సంఖ్యను ఎంటర్ చేసిన తర్వాత లబ్ధిదారుల కుటుంబ సభ్యుల సమాచారం వస్తుంది.
- అందులో గ్రీన్ కలర్లో సాటిస్ఫైడ్ అని ఉంటే అర్హత పొందినట్లు. లేకపోతే రెడ్ కలర్లో అన్సాటిస్ఫైడ్ అని ఉంటుంది.
- వెంటనే సచివాలయ అధికారులను సంప్రదించాలి.
బ్యాంకుకు ఆధార్ లింక్ : అదేవిధంగా తల్లికి వందనం నిధులు ఏ బ్యాంకు అకౌంట్లో జమ అవుతున్నాయో తెలుసుకోడానికి యూఐడీఏఐ అధికారిక వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి మై ఆధార్ అనే ఆప్షన్ సెలక్ట్ చేసుకోవాలి. దానికి అనుసంధానమైన సెల్ఫోన్ నంబర్కు ఓటీపీ వస్తుంది. అది సబ్మిట్ చేస్తే ఆధార్కు బ్యాంకు లింకైందో లేదో తెలుసుకోవచ్చు. ఒకవేళ లేకపోతే సంబంధిత బ్యాంకులో సంప్రదించాలి.
మరోవైపు ఇవాళ పాఠశాల విద్య, ఉన్న విద్య అధికారులతో విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రవేశాల పెంపునకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. జూన్ 29న షైనింగ్ స్టార్స్ కార్యక్రమం నిర్వహించాలని చెప్పారు. సెట్లను సకాలంలో నిర్వహించాలని సూచించారు. రాష్ట్రానికి ఎన్సీసీ స్టేట్ యూనిట్ మంజూరు చేసిన కేంద్రప్రభుత్వానికి లోకేశ్ లోకేశ్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
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